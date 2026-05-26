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वृद्ध ने पैरालिसिस और पत्नी की मौत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली

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वृद्ध ने पैरालिसिस और पत्नी की मौत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली
वृद्धआत्महत्यापैरालिसिस
📆26-05-2026 14:47:00
📰Dainik Jagran
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सीतापुर के महमूदाबाद में एक वृद्ध ने पैरालिसिस और पत्नी की मौत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। उनकी मानसिक स्थिति का आंकलन नहीं किया गया था।

सीतापुर के महमूदाबाद में एक वृद्ध ने पैरालिसिस और पत्नी की मौत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। दो वर्ष से वे पैरालाइसिस अटैक से जूझ रहे थे और दो माह पूर्व उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। प्रशासन और पुलिस ने उनकी मानसिक स्थिति का आंकलन नहीं किया। अगर समय रहते असलहा जमा करा लिया जाता तो इस बड़ी घटना से बचा जा सकता था। राकेश मिश्र ने घर के आंगन में लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके परिवारजन के मुताबिक, राकेश लंबे समय से पैरालाइसिस की बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी पत्नी रजनी उनकी सेवा करती थी। दो माह पूर्व पत्नी की मौत हो गई थी। राकेश के छोटे बेटे मनीष मिश्र के मुताबिक, रजनी की मौत के बाद से राकेश बेहद अवसाद में रहते थे.

सीतापुर के महमूदाबाद में एक वृद्ध ने पैरालिसिस और पत्नी की मौत से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। दो वर्ष से वे पैरालाइसिस अटैक से जूझ रहे थे और दो माह पूर्व उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। प्रशासन और पुलिस ने उनकी मानसिक स्थिति का आंकलन नहीं किया। अगर समय रहते असलहा जमा करा लिया जाता तो इस बड़ी घटना से बचा जा सकता था। राकेश मिश्र ने घर के आंगन में लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके परिवारजन के मुताबिक, राकेश लंबे समय से पैरालाइसिस की बीमारी से जूझ रहे थे और उनकी पत्नी रजनी उनकी सेवा करती थी। दो माह पूर्व पत्नी की मौत हो गई थी। राकेश के छोटे बेटे मनीष मिश्र के मुताबिक, रजनी की मौत के बाद से राकेश बेहद अवसाद में रहते थे

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वृद्ध आत्महत्या पैरालिसिस पत्नी की मौत सीतापुर महमूदाबाद

 

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