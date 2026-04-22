वृन्दावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर: आवंटन प्रक्रिया स्पष्ट, 'पहले आओ-पहले पाओ' का नियम

वृन्दावन के बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में जनसुविधाओं के विकास और कॉरिडोर निर्माण के लिए प्रशासन ने आवंटन प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। विस्थापितों को दुकानों और फ्लैटों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा।

मथुरा , वृन्दावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में जनसुविधाओं को बेहतर बनाने और एक आधुनिक कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए प्रशासन ने आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बना दिया है। इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जानकारी देते हुए, हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, उन्हें दुकानों और फ्लैटों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाएगा। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, कमेटी की 14वीं बैठक में लिया गया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि जो संपत्ति स्वामी अपनी दुकान या भवन का बैनामा रजिस्ट्री सबसे पहले ठाकुर बांके बिहारी महाराज के नाम करेंगे, उन्हें ही नई दुकान या फ्लैट का आवंटन वरीयता क्रम में सबसे पहले किया जाएगा। यह कदम उन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है जिन्होंने लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी संपत्ति रखी है और मंदिर के विकास में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। विस्थापित होने वाले लोगों के लिए मंदिर प्रबंधन कमेटी ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और स्थानीय निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, व्यापारियों को उनकी दुकानों के बदले नई दुकानें प्रदान की जा रही हैं, ताकि उनके व्यवसाय पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण (MVDA) द्वारा सुनरख और रुकमणि विहार में आधुनिक फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो विस्थापित परिवारों को रहने के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, विकास क्षेत्र में आने वाले निवासियों को पर्याप्त धनराशि भी प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपनी नई जीवनशैली को सुचारू रूप से शुरू कर सकें। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को इस विकास प्रक्रिया से कोई आर्थिक नुकसान न हो। कमेटी का यह प्रयास है कि सभी हितधारकों को उचित मुआवजा मिले और वे इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। इस योजना के तहत, प्रभावित लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उन्हें अपनी भविष्य की योजनाओं को बेहतर ढंग से बनाने में मदद मिलेगी। यह विकास कार्य कई कारणों से आवश्यक है। प्रशासन का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान करना है। इसमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और सुगम प्रवेश-निकास द्वार शामिल हैं। वर्तमान में, मंदिर क्षेत्र में संकरी गलियों के कारण भीड़भाड़ की समस्या बनी रहती है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। इस कॉरिडोर के निर्माण से गलियों में भीड़ का दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन करने में सुविधा होगी। इसके अलावा, यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस पुनीत कार्य के लिए लोग निरंतर आगे आ रहे हैं। इस परियोजना में सभी हितधारकों का सहयोग महत्वपूर्ण है, और प्रशासन सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हाई पावर्ड कमेटी में कई प्रतिष्ठित सदस्य शामिल हैं, जो इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज अशोक कुमार हैं, जबकि पूर्व जिला जज मुकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार, मुंसिफ/सिविल जज मथुरा , जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश और उपाध्यक्ष MVDA लक्ष्मी एन भी इस कमेटी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि (राजभोग एवं शयन भोग समूह) भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह कमेटी नियमित रूप से बैठकें करती है और परियोजना की प्रगति की समीक्षा करती है। सभी सदस्य मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास कार्य उच्चतम मानकों के अनुसार हो और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जाए। कमेटी का यह सामूहिक प्रयास इस परियोजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

मथुरा, वृन्दावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर क्षेत्र में जनसुविधाओं को बेहतर बनाने और एक आधुनिक कॉरिडोर का निर्माण करने के लिए प्रशासन ने आवंटन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुलभ बना दिया है। इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जानकारी देते हुए, हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सचिव और जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह ने बताया कि मंदिर क्षेत्र के विकास के लिए जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, उन्हें दुकानों और फ्लैटों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के सिद्धांत पर किया जाएगा। यह निर्णय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए, कमेटी की 14वीं बैठक में लिया गया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि जो संपत्ति स्वामी अपनी दुकान या भवन का बैनामा रजिस्ट्री सबसे पहले ठाकुर बांके बिहारी महाराज के नाम करेंगे, उन्हें ही नई दुकान या फ्लैट का आवंटन वरीयता क्रम में सबसे पहले किया जाएगा। यह कदम उन लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है जिन्होंने लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी संपत्ति रखी है और मंदिर के विकास में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। विस्थापित होने वाले लोगों के लिए मंदिर प्रबंधन कमेटी ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और स्थानीय निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, व्यापारियों को उनकी दुकानों के बदले नई दुकानें प्रदान की जा रही हैं, ताकि उनके व्यवसाय पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण (MVDA) द्वारा सुनरख और रुकमणि विहार में आधुनिक फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो विस्थापित परिवारों को रहने के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, विकास क्षेत्र में आने वाले निवासियों को पर्याप्त धनराशि भी प्रदान की जा रही है, ताकि वे अपनी नई जीवनशैली को सुचारू रूप से शुरू कर सकें। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को इस विकास प्रक्रिया से कोई आर्थिक नुकसान न हो। कमेटी का यह प्रयास है कि सभी हितधारकों को उचित मुआवजा मिले और वे इस परिवर्तन को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें। इस योजना के तहत, प्रभावित लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उन्हें अपनी भविष्य की योजनाओं को बेहतर ढंग से बनाने में मदद मिलेगी। यह विकास कार्य कई कारणों से आवश्यक है। प्रशासन का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण प्रदान करना है। इसमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और सुगम प्रवेश-निकास द्वार शामिल हैं। वर्तमान में, मंदिर क्षेत्र में संकरी गलियों के कारण भीड़भाड़ की समस्या बनी रहती है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती है। इस कॉरिडोर के निर्माण से गलियों में भीड़ का दबाव कम होगा और श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन करने में सुविधा होगी। इसके अलावा, यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इस पुनीत कार्य के लिए लोग निरंतर आगे आ रहे हैं। इस परियोजना में सभी हितधारकों का सहयोग महत्वपूर्ण है, और प्रशासन सभी के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस हाई पावर्ड कमेटी में कई प्रतिष्ठित सदस्य शामिल हैं, जो इस परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष सेवानिवृत्त जज अशोक कुमार हैं, जबकि पूर्व जिला जज मुकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार, मुंसिफ/सिविल जज मथुरा, जिला मजिस्ट्रेट चन्द्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश और उपाध्यक्ष MVDA लक्ष्मी एन भी इस कमेटी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त, गोस्वामी समाज के प्रतिनिधि (राजभोग एवं शयन भोग समूह) भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह कमेटी नियमित रूप से बैठकें करती है और परियोजना की प्रगति की समीक्षा करती है। सभी सदस्य मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास कार्य उच्चतम मानकों के अनुसार हो और सभी हितधारकों के हितों की रक्षा की जाए। कमेटी का यह सामूहिक प्रयास इस परियोजना को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

बांके बिहारी मंदिर वृन्दावन मथुरा कॉरिडोर निर्माण आवंटन प्रक्रिया विकास कार्य धार्मिक पर्यटन

United States Latest News, United States Headlines