वृषभ संक्रांति पर सूर्य देव की आरती करें, जीवन में सफलता, मान-सम्मान की कामनाएं होंगी

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जब सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे वृषभ संक्रांति कहा जाता है। यह दिन सूर्य देव की विशेष कृपा पाने का शुभ अवसर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, संक्रांति के दिन किए गए दान, स्नान और विशेष रूप से आरती का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अगर आप अपनी पूजा का पूरा फल पाना चाहते हैं और जीवन में सफलता, अच्छी सेहत व मान-सम्मान की कामना रखते हैं, तो वृषभ संक्रांति पर सूर्य देव की यह आरती श्रद्धापूर्वक जरूर करें, जो इस प्रकार हैं - Bhagwan Surya Dev Ji Ki Aarti।।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जब सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे वृषभ संक्रांति कहा जाता है। यह दिन सूर्य देव की विशेष कृपा पाने का शुभ अवसर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, संक्रांति के दिन किए गए दान, स्नान और विशेष रूप से आरती का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। अगर आप अपनी पूजा का पूरा फल पाना चाहते हैं और जीवन में सफलता , अच्छी सेहत व मान-सम्मान की कामना रखते हैं, तो वृषभ संक्रांति पर सूर्य देव की यह आरती श्रद्धापूर्वक जरूर करें, जो इस प्रकार हैं - Bhagwan Surya Dev Ji Ki Aarti।.

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वृषभ संक्रांति सूर्य देव आरती सफलता मान-सम्मान

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