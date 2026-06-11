Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

वृषभ राशिफल 12 जून 2026: मेहनत रंग लाएगी, खर्च पर लगाम जरूरी

राशिफल News

वृषभ राशिफल 12 जून 2026: मेहनत रंग लाएगी, खर्च पर लगाम जरूरी
वृषभ राशिफल12 जून 2026ज्योतिष
📆11-06-2026 22:53:00
📰NBT Hindi News
85 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 51%

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत का फल दिलाने वाला है, लेकिन खर्चों पर संयम रखना होगा। यात्रा शुभ रहेगी और भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। सेहत और रिश्तों में सावधानी बरतें।

आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन मेहनत और सावधानी का रहेगा। 12 जून 2026 को आपका लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ युति कर रहा है, जो लक्ष्मी-नारायण जैसा शुभ योग बना रहा है। बृहस्पति अभी-अभी उच्च राशि कर्क में आए हैं, इसलिए उनका प्रभाव मजबूत है। लेकिन सूर्य लग्न में शत्रु राशि में है और शनि की तीसरी दृष्टि से प्रभावित है, इसलिए आत्मविश्वास में कभी-कभी कमी आ सकती है। आज आपकी मेहनत का फल मिलेगा, विशेषकर उन कामों में जिनमें आप पूरी लगन से जुटेंगे। छोटी यात्राएं, चाहे काम के सिलसिले में हों या परिवार के साथ, शुभ फल देंगी। तीर्थ स्थान या किसी संत के दर्शन का संयोग बने तो उसे न टालें, इससे मन को शांति मिलेगी। खर्चों पर आज विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा और मंगल की व्यय भाव में युति से पैसा आने और जाने का सिलसिला बना रहेगा। महालक्ष्मी योग होने के बावजूद फिजूलखर्ची से बचें, खासकर आवेश में खरीदारी न करें। बारहवें भाव का चंद्र मंगल योग बेहिसाब खर्च का संकेत दे रहा है, इसलिए हर खर्च को सोच-समझकर करें। धन भाव में बुध अपनी राशि में हैं, जिससे लेन-देन में आपकी वाणी काम आएगी। कोई बड़ा निवेश या उधारी का फैसला आज टालना बेहतर रहेगा। धर्म-कर्म या यात्रा पर हुआ खर्च ही शुभ फल देगा। सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें। लग्नेश शुक्र शत्रु राशि में होने से त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे खुजली या रूखापन। पानी अधिक पिएं और तले-भुने खाने से परहेज करें। चंद्रमा मन की थकान और नींद की कमी दे सकता है, इसलिए रात को सोने से पहले थोड़ी देर शांत बैठें। परिवार में भाई-बहनों का साथ आज आपकी ताकत रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में थोड़ी तीव्रता आ सकती है, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि से यह रिश्ता और मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में राहु के प्रभाव से कोई अप्रत्याशित अवसर आ सकता है, उसे परखकर ही आगे बढ़ें। अपना काम बोलने दें, वरिष्ठों से बहस न करें। शाम का समय प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा.

आज वृषभ राशि के जातकों के लिए दिन मेहनत और सावधानी का रहेगा। 12 जून 2026 को आपका लग्नेश शुक्र तीसरे भाव में बृहस्पति के साथ युति कर रहा है, जो लक्ष्मी-नारायण जैसा शुभ योग बना रहा है। बृहस्पति अभी-अभी उच्च राशि कर्क में आए हैं, इसलिए उनका प्रभाव मजबूत है। लेकिन सूर्य लग्न में शत्रु राशि में है और शनि की तीसरी दृष्टि से प्रभावित है, इसलिए आत्मविश्वास में कभी-कभी कमी आ सकती है। आज आपकी मेहनत का फल मिलेगा, विशेषकर उन कामों में जिनमें आप पूरी लगन से जुटेंगे। छोटी यात्राएं, चाहे काम के सिलसिले में हों या परिवार के साथ, शुभ फल देंगी। तीर्थ स्थान या किसी संत के दर्शन का संयोग बने तो उसे न टालें, इससे मन को शांति मिलेगी। खर्चों पर आज विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा और मंगल की व्यय भाव में युति से पैसा आने और जाने का सिलसिला बना रहेगा। महालक्ष्मी योग होने के बावजूद फिजूलखर्ची से बचें, खासकर आवेश में खरीदारी न करें। बारहवें भाव का चंद्र मंगल योग बेहिसाब खर्च का संकेत दे रहा है, इसलिए हर खर्च को सोच-समझकर करें। धन भाव में बुध अपनी राशि में हैं, जिससे लेन-देन में आपकी वाणी काम आएगी। कोई बड़ा निवेश या उधारी का फैसला आज टालना बेहतर रहेगा। धर्म-कर्म या यात्रा पर हुआ खर्च ही शुभ फल देगा। सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें। लग्नेश शुक्र शत्रु राशि में होने से त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे खुजली या रूखापन। पानी अधिक पिएं और तले-भुने खाने से परहेज करें। चंद्रमा मन की थकान और नींद की कमी दे सकता है, इसलिए रात को सोने से पहले थोड़ी देर शांत बैठें। परिवार में भाई-बहनों का साथ आज आपकी ताकत रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में थोड़ी तीव्रता आ सकती है, लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि से यह रिश्ता और मजबूत होगा। कार्यक्षेत्र में राहु के प्रभाव से कोई अप्रत्याशित अवसर आ सकता है, उसे परखकर ही आगे बढ़ें। अपना काम बोलने दें, वरिष्ठों से बहस न करें। शाम का समय प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल रहेगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

वृषभ राशिफल 12 जून 2026 ज्योतिष भविष्यफल मेहनत

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FIFA World Cup 2026 की प्राइज मनी कितनी है? T20 विश्‍व कप से तुलना देख नहीं होगा आंखों पर यकीन - fifa world cup 2026 prize money t20 world cups 2026 prize moneyFIFA World Cup 2026 की प्राइज मनी कितनी है? T20 विश्‍व कप से तुलना देख नहीं होगा आंखों पर यकीन - fifa world cup 2026 prize money t20 world cups 2026 prize moneyअमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में 11 जून भारतीय समयानुसार 12 जून से फीफा विश्‍व कप 2026 का आगाज होगा।
Read more »

कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026: तीर्थयात्रियों के लिए विशेष योग शिविर, 4 जुलाई से शुरू होगी रवानगीकैलाश मानसरोवर यात्रा 2026: तीर्थयात्रियों के लिए विशेष योग शिविर, 4 जुलाई से शुरू होगी रवानगीKailash Mansarovar Yatra 2026: गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के तीर्थयात्रियों के लिए अनुकूलन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज से कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
Read more »

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची फाइनल, 2.03 करोड़ फर्जी वोटर बाहर, देंखे सभी 75 जिलों की लिस्ट - up panchayat chunav 2026 final voter list released 23 crore fake voters out from list check all 75 districts voter listउत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 की मतदाता सूची फाइनल, 2.03 करोड़ फर्जी वोटर बाहर, देंखे सभी 75 जिलों की लिस्ट - up panchayat chunav 2026 final voter list released 23 crore fake voters out from list check all 75 districts voter listUP Panchayat Election 2026 Final Voter Lis
Read more »

12 JYOTIRLING: SAWAN MONTH 202612 JYOTIRLING: SAWAN MONTH 2026Sawan Month 2026: सावन का महीना आने ही वाला है. यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है. इस पावन माह में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का खास महत्व होता है. चलिए जानते हैं भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सब कुछ विस्तार से.
Read more »

IND W vs PAK W t20: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में कब भिड़ेंगे भारत-पाक? हाई-वोल्टेज मैच की पूरी डिटेल्स यहां - ind w vs pak w t20 world cup 2026 match date time venue when will india women vs pakistan women face each otherIND W vs PAK W t20: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में कब भिड़ेंगे भारत-पाक? हाई-वोल्टेज मैच की पूरी डिटेल्स यहां - ind w vs pak w t20 world cup 2026 match date time venue when will india women vs pakistan women face each otherIND W vs PAK W T20 World Cup 2026: महिला टी20 विश्व कप 2026, 12 जून से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहा है, जिसमें पहली बार 12 टीमें भाग लेंगी। भारत ग्रुप ए में है और उसका पहला मैच 14 जून को बर्मिंघम में पाकिस्तान के खिलाफ शाम 7 बजे होगा।
Read more »

Aaj Ka Panchang आज का पंचांग 12 जून 2026 : आज प्रदोष व्रत, जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्तAaj Ka Panchang आज का पंचांग 12 जून 2026 : आज प्रदोष व्रत, जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्तToday Panchang, 12 June 2026 | Adhik Maas 2026 | Pradosh Vrat 2026 : 12 जून 2026, शुक्रवार को ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी तिथि का शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन भरणी नक्षत्र और अतिगण्ड योग भी रहेगा। सूर्य उत्तरायण और ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहेगा। जानें आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल का...
Read more »



Render Time: 2026-06-12 01:53:09