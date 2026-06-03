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वृषभ राशि दैनिक भविष्यवाणी 4 जून 2026: दोपहर के बाद भाग्य का मोड़

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वृषभ राशि दैनिक भविष्यवाणी 4 जून 2026: दोपहर के बाद भाग्य का मोड़
वृषभ राशिफलज्योतिषवित्तीय भविष्यवाणी
📆03-06-2026 22:56:00
📰NBT Hindi News
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4 जून 2026 को वृषभ राशि के लिये मन में हल्की बेचैनी रहेगी, पर दोपहर के बाद चंद्रमा की स्थिति बदलने से भाग्य की गति तेज होगी। रिश्ते, वित्त, स्वास्थ्य और करियर में महत्वपूर्ण बदलावों की भविष्यवाणी.

आज का वृषभ राशिफल 4 जून 2026 को मन में हल्का घना‑धुंधलापन अनुभव करवा सकता है, लेकिन दोपहर के बाद भाग्य के चक्र में बदलाव का संकेत मिलेगा। इस दिन लग्नेश शुक्र मिथुन राशि के आखिरी अंशों में स्थित है और 8 जून को कर्क में प्रवेश करेगा, जिससे आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन शुरू होने का संकेत मिलता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा में हैं, जो रिश्तों और आर्थिक मामलों में सकारात्मक आधार स्थापित कर रहे हैं। चंद्रमा सुबह धनु राशि के आठवें घर में राशि‑संधि के कारण आपके मन को थोड़ा बोझिल कर सकता है, लेकिन दोपहर के बाद मकर राशि के नवम्बर भाव में प्रवेश करने के साथ भाग्य का पहिया फिर से घूमेगा। इस समय शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में, राहु कुंभ के दसवें भाव में और केतु सिंह के चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे घर‑काम के बीच संतुलन में सूक्ष्म तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यह अस्थायी रहेगा। रिश्तों के मोर्चे पर, शुक्र का कर्क में प्रवेश करना घर और परिवार में नई गर्माहट लाएगा, जबकि सुबह का समय भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेगा। दोपहर के बाद माहौल खुशनुमा हो जाएगा, इसलिए पुराने विवाद या शिकायतों को उठाने से बचें और संवाद में मिठास बनाए रखें। आर्थिक मामलों में बुध और शुक्र दोनों ही दूसरे भाव में हैं, जिससे वित्तीय बातचीत या महत्वपूर्ण अनुबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल है। हालांकि, बड़े निवेश या नया ऋण लेने का निर्णय अभी न करें; शुक्र के राशि‑परिवर्तन के बाद ही स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। राहु का दसवें भाव में शतभिषा नक्षत्र में होना कामकाज में नई आय के अनोखे रास्ते खोल सकता है, जबकि शनि का ग्यारहवें भाव में धीरे‑धीरे लाभ प्रदान करेगा। स्वास्थ्य संबंधी सलाह में कहा गया है कि मंगल का बारहवें भाव में होना शरीर की ऊर्जा को थोड़ा बिखरने का संकेत देता है, इसलिए सुबह के समय अत्यधिक शारीरिक मेहनत से बचें। चंद्रमा के आठवें भाव में होने से पेट और पाचन पर असर पड़ सकता है, इसलिए तला‑भुना एवं भारी भोजन से बचें। दिमागी थकान को कम करने के लिये बुध के अर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहने के कारण पर्याप्त विश्राम आवश्यक है। करियर के क्षेत्र में भी बृहस्पति का तीसरे भाव में उच्च के होना संवाद और संपर्क के माध्यम से भविष्य में बड़े लाभ का संकेत देता है। यदि आप किसी मुवक्किल से बात करने, प्रस्ताव भेजने या वेतन वार्ता के लिए मंच तैयार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके शब्दों को प्रभावी बनाएगा। कुल मिलाकर, इस दिन का मुख्य संदेश यह है कि धैर्य और संतुलन बनाए रखें, क्योंकि दोपहर के बाद भाग्य और ऊर्जा दोनों ही आपके पक्ष में तेजी से बदलेंगे.

आज का वृषभ राशिफल 4 जून 2026 को मन में हल्का घना‑धुंधलापन अनुभव करवा सकता है, लेकिन दोपहर के बाद भाग्य के चक्र में बदलाव का संकेत मिलेगा। इस दिन लग्नेश शुक्र मिथुन राशि के आखिरी अंशों में स्थित है और 8 जून को कर्क में प्रवेश करेगा, जिससे आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन शुरू होने का संकेत मिलता है। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही पुनर्वसु नक्षत्र की ऊर्जा में हैं, जो रिश्तों और आर्थिक मामलों में सकारात्मक आधार स्थापित कर रहे हैं। चंद्रमा सुबह धनु राशि के आठवें घर में राशि‑संधि के कारण आपके मन को थोड़ा बोझिल कर सकता है, लेकिन दोपहर के बाद मकर राशि के नवम्बर भाव में प्रवेश करने के साथ भाग्य का पहिया फिर से घूमेगा। इस समय शनि मीन राशि के ग्यारहवें भाव में, राहु कुंभ के दसवें भाव में और केतु सिंह के चौथे भाव में स्थित हैं, जिससे घर‑काम के बीच संतुलन में सूक्ष्म तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन यह अस्थायी रहेगा। रिश्तों के मोर्चे पर, शुक्र का कर्क में प्रवेश करना घर और परिवार में नई गर्माहट लाएगा, जबकि सुबह का समय भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेगा। दोपहर के बाद माहौल खुशनुमा हो जाएगा, इसलिए पुराने विवाद या शिकायतों को उठाने से बचें और संवाद में मिठास बनाए रखें। आर्थिक मामलों में बुध और शुक्र दोनों ही दूसरे भाव में हैं, जिससे वित्तीय बातचीत या महत्वपूर्ण अनुबंधों के लिए आज का दिन अनुकूल है। हालांकि, बड़े निवेश या नया ऋण लेने का निर्णय अभी न करें; शुक्र के राशि‑परिवर्तन के बाद ही स्पष्ट तस्वीर मिलेगी। राहु का दसवें भाव में शतभिषा नक्षत्र में होना कामकाज में नई आय के अनोखे रास्ते खोल सकता है, जबकि शनि का ग्यारहवें भाव में धीरे‑धीरे लाभ प्रदान करेगा। स्वास्थ्य संबंधी सलाह में कहा गया है कि मंगल का बारहवें भाव में होना शरीर की ऊर्जा को थोड़ा बिखरने का संकेत देता है, इसलिए सुबह के समय अत्यधिक शारीरिक मेहनत से बचें। चंद्रमा के आठवें भाव में होने से पेट और पाचन पर असर पड़ सकता है, इसलिए तला‑भुना एवं भारी भोजन से बचें। दिमागी थकान को कम करने के लिये बुध के अर्द्रा नक्षत्र में स्थित रहने के कारण पर्याप्त विश्राम आवश्यक है। करियर के क्षेत्र में भी बृहस्पति का तीसरे भाव में उच्च के होना संवाद और संपर्क के माध्यम से भविष्य में बड़े लाभ का संकेत देता है। यदि आप किसी मुवक्किल से बात करने, प्रस्ताव भेजने या वेतन वार्ता के लिए मंच तैयार कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके शब्दों को प्रभावी बनाएगा। कुल मिलाकर, इस दिन का मुख्य संदेश यह है कि धैर्य और संतुलन बनाए रखें, क्योंकि दोपहर के बाद भाग्य और ऊर्जा दोनों ही आपके पक्ष में तेजी से बदलेंगे

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वृषभ राशिफल ज्योतिष वित्तीय भविष्यवाणी स्वास्थ्य सलाह करियर अवसर

 

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