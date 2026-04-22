वेंटिलेटर उपलब्धता पर हाई कोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता को लेकर गंभीर सवाल उठाए, राज्य सरकार से बजट आवंटन और सुविधाओं की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा। विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अस्पतालों में मरीजों को जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर उपलब्ध ही नहीं होते हैं, तो अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत वेंटिलेटरों की संख्या के आंकड़े बेमानी साबित होते हैं। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ, न्यायालय ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवंटित कुल बजट का कितना प्रतिशत वास्तव में खर्च किया गया है और राज्य के अस्पतालों में वर्तमान में सुविधाओं की क्या स्थिति है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ‘वी द पीपल’ नामक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनाया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोई भी अस्पताल इस दावे के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि वे हर उस मरीज को समय पर वेंटिलेटर उपलब्ध करा सकते हैं जिसे इसकी आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं है, तो शपथ पत्र में दिए गए आंकड़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि प्रयास यह होना चाहिए कि अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर उपलब्ध हों ताकि किसी भी मरीज की मृत्यु वेंटिलेटर की कमी के कारण न हो। न्यायालय ने आंकड़ों को अपर्याप्त बताते हुए कड़ी टिप्पणी की और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में यह निर्धारित करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था ही नहीं है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर की वास्तविक मांग क्या है और कितने वेंटिलेटरों की आवश्यकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं की जाती, तब तक इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करना निरर्थक होगा। राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करने और केवल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों, जैसे कि अस्पतालों में कुल बेड का 10 से 15 प्रतिशत वेंटिलेटर उपलब्ध होना, से संतुष्ट न रहने की सलाह दी गई है। न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के विनियमन और उनकी फीस तथा सेवाओं की निगरानी व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मांगी है। न्यायालय ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या कोई कानून या नियम है जो निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के संचालन को नियंत्रित करता है, खासकर मरीजों के उपचार के लिए वसूले जाने वाले शुल्क के संबंध में। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि राज्य के अन्य जिलों में भी विकसित किए जाने चाहिए ताकि सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। न्यायालय ने सरकारी डॉक्टरों के कम वेतन के कारण उनके निजी क्षेत्र में जाने की प्रवृत्ति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों को दिए जा रहे वेतन की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना आवश्यक है, विशेष रूप से निजी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को दिए जा रहे वेतन की तुलना में। यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कम वेतन के कारण कई सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे आम नागरिक उनके अनुभव और विशेषज्ञता से वंचित रह जाते हैं। न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके और आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस मामले में आगे की सुनवाई 25 मई को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. विधि संवाददाता, जागरण, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के अस्पतालों में वेंटिलेटर की उपलब्धता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि अस्पतालों में मरीजों को जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर उपलब्ध ही नहीं होते हैं, तो अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत वेंटिलेटरों की संख्या के आंकड़े बेमानी साबित होते हैं। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ, न्यायालय ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि चिकित्सा सुविधाओं के लिए आवंटित कुल बजट का कितना प्रतिशत वास्तव में खर्च किया गया है और राज्य के अस्पतालों में वर्तमान में सुविधाओं की क्या स्थिति है। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने ‘वी द पीपल’ नामक संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनाया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या कोई भी अस्पताल इस दावे के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि वे हर उस मरीज को समय पर वेंटिलेटर उपलब्ध करा सकते हैं जिसे इसकी आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं है, तो शपथ पत्र में दिए गए आंकड़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि प्रयास यह होना चाहिए कि अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर उपलब्ध हों ताकि किसी भी मरीज की मृत्यु वेंटिलेटर की कमी के कारण न हो। न्यायालय ने आंकड़ों को अपर्याप्त बताते हुए कड़ी टिप्पणी की और कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य में यह निर्धारित करने के लिए कोई ठोस व्यवस्था ही नहीं है कि अस्पतालों में वेंटिलेटर की वास्तविक मांग क्या है और कितने वेंटिलेटरों की आवश्यकता है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब तक ऐसी व्यवस्था विकसित नहीं की जाती, तब तक इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करना निरर्थक होगा। राज्य सरकार को इस पूरे मामले पर पुनर्विचार करने और केवल राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों, जैसे कि अस्पतालों में कुल बेड का 10 से 15 प्रतिशत वेंटिलेटर उपलब्ध होना, से संतुष्ट न रहने की सलाह दी गई है। न्यायालय ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और केंद्र सरकार को भी इस मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के विनियमन और उनकी फीस तथा सेवाओं की निगरानी व्यवस्था के बारे में भी जानकारी मांगी है। न्यायालय ने सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या कोई कानून या नियम है जो निजी अस्पतालों और क्लीनिकों के संचालन को नियंत्रित करता है, खासकर मरीजों के उपचार के लिए वसूले जाने वाले शुल्क के संबंध में। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि राज्य के अन्य जिलों में भी विकसित किए जाने चाहिए ताकि सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। न्यायालय ने सरकारी डॉक्टरों के कम वेतन के कारण उनके निजी क्षेत्र में जाने की प्रवृत्ति पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों को दिए जा रहे वेतन की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना आवश्यक है, विशेष रूप से निजी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों को दिए जा रहे वेतन की तुलना में। यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कम वेतन के कारण कई सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे आम नागरिक उनके अनुभव और विशेषज्ञता से वंचित रह जाते हैं। न्यायालय ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और उचित कदम उठाने का निर्देश दिया ताकि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर किया जा सके और आम नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस मामले में आगे की सुनवाई 25 मई को होगी, जिसमें राज्य सरकार को अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है