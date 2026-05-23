वेतन आयोग के तहत, रेलवे कर्मचारियों की मांग: बेसिक सैलरी, फिटमेंट फैक्टर्स, etc.

सरकारी कर्मचारी संगठन 8वेतन आयोग के तहत अलग-अलग मांग कर रहे हैं. रोजगार सहायक, सहायक प्रशिक्षक, निदेशक और उम्रदराज शिक्षकों को बेसिक सैलरी बढ़ाकर ₹32,000 करने की मांग रखी गई है. इसके अलावा मिनिमम बेसिक सैलरी ₹52,000, फिटment फैक्टर्स 4.38 तक और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग रखी गई है. अगर ये मांग मान लीजाती हैं तो बड़े शहरों में रहने का खर्च बढ़ने के साथ-साथ HRA में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर होगा.

8वेतन आयोग के तहत कर्मचारी कई बड़ी मांग कर रहे हैं. खासकर बेसिक सैलरी , फिटमेंट फैटक्‍टर और महंगाई भत्ता को लेकर मांगे उठ रही हैं.

अगर ये मांगे मान लीजाती हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों की मौज हो सकती है, जिनकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है. इस बीच, रेलवे के कर्मचारियों की ओर से मांग उठी है कि उनकी मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़ाकर ₹52,000 कर दिया जाए. इसके साथ ही फिटमेंट फैक्‍टर 4.38 तक बढ़ाने, HRA में भारी इजाफा और पुरानी पेंशन योजना लागू करने जैसी मांगें रखी हैं.

अगर रेवले कर्मचारियों की ये मांगे मान लीजाती हैं तो जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट मैनेजर और दूसरे तकनीकी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग बड़ी खुशखबरी ला सकता है. यह मांग इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (IRTSA) की ओर से की गई है





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