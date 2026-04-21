वेदांता डीमर्जर, आरबीआई के बड़े फैसले और ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए लॉन्च की प्रमुख खबरें

वेदांता का डीमर्जर 1 मई से प्रभावी होगा, आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट की पाबंदियां हटाईं, और हुंडई व एमजी ने लॉन्च किए नए वाहन। जानिए आज की बड़ी खबरें विस्तार से।

भारतीय वित्तीय और औद्योगिक जगत के लिए हालिया घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, जिसमें वेदांता ग्रुप का बहुप्रतीक्षित डीमर्जर और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार के लिए उठाए गए कदम मुख्य आकर्षण रहे हैं। वेदांता लिमिटेड के पांच अलग-अलग कंपनियों में विभाजन की प्रक्रिया अब 1 मई से प्रभावी होने जा रही है, जो शेयर बाजार में हलचल पैदा करने के लिए तैयार है। चेयरमैन अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में इस रणनीतिक फैसले से निवेशकों को नई उम्मीदें जगी हैं। इस प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक

शेयरधारक को उनके वर्तमान वेदांता शेयर के बदले नई कंपनियों में समान अनुपात में हिस्सेदारी मिलेगी। इस बड़े बदलाव का उद्देश्य न केवल परिचालन दक्षता में सुधार करना है, बल्कि निवेशकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का निर्माण करना भी है। मिड-मई तक इन कंपनियों की शेयर बाजारों में लिस्टिंग पूरी कर ली जाएगी, जिससे निवेशकों की रुचि और बाजार की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव करते हुए फॉरेक्स डीलर्स पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा लिया है। मार्च महीने में रुपए की अस्थिरता को नियंत्रित करने और बाजार में सट्टेबाजी को रोकने के उद्देश्य से कड़े नियम लागू किए गए थे। अब, स्थिति में सुधार देखते हुए, केंद्रीय बैंक ने डीलर्स को ऑफशोर नॉन-डेलिवरेबल फॉरवर्ड मार्केट (NDF) में पुनः पोजीशन लेने की अनुमति दे दी है। यह निर्णय रुपए के व्यापार को अधिक सुगम बनाने और वैश्विक वित्तीय बाजारों के साथ भारतीय मुद्रा के सामंजस्य को बेहतर करने के लिए लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम फॉरेक्स मार्केट में तरलता बढ़ाएगा और भारतीय रुपए की वैश्विक स्वीकार्यता को और मजबूती प्रदान करेगा। ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी जबरदस्त नवाचार देखने को मिल रहा है। हुंडई ने अपनी लोकप्रिय सब-4-मीटर एसयूवी वेन्यू का नाइट एडिशन लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹9.69 लाख से शुरू होती है। यह मॉडल अपनी आकर्षक ब्लैक-थीम और लेवल-2 ADAS जैसे उन्नत सुरक्षा फीचर्स के कारण ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रहा है। इसके अलावा, MG मोटर इंडिया ने विंडसर EV का टैक्सी वेरिएंट 'MG कम्यूट' पेश किया है, जो फ्लीट ऑपरेटरों के लिए एक किफायती विकल्प है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो, एपल ने अपनी आगामी WWDC 2026 की घोषणा कर दी है, जिसमें सिरी (Siri) का एक नया और उन्नत अवतार देखने को मिलेगा। सिरी को अब आईफोन के डायनामिक आइलैंड के साथ एकीकृत किया जाएगा, जो उपयोगकर्ता के अनुभव को पूरी तरह से बदल देगा। साथ ही, आगामी इवेंट में नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स भी लॉन्च किए जाएंगे, जो भविष्य की तकनीक की दिशा तय करेंगे





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