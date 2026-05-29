वेदांता का शेयर ऑल टाइम हाई पर, ICRA ने दी 2014 के बाद सबसे मजबूत क्रेडिट रेटिंग

वेदांता के शेयर ने ICRA द्वारा AA+ रेटिंग अपग्रेड के बाद ऑल टाइम हाई बनाया। रेटिंग एजेंसी ने वेदांता लैंड और VAML को AA+ स्टेबल आउटलुक दिया, जो 2014 के बाद सबसे ऊंची रेटिंग है। इससे शेयर 360.70 रुपये पर पहुंचा और बाजार में सकारात्मक सेंटीमेंट बना।

वेदांता ग्रुप की प्रमुख कंपनियों को ICRA से AA+ रेटिंग मिलने के बाद शुक्रवार को वेदांता के शेयर ने ऑल टाइम हाई छू लिया। रेटिंग एजेंसी ICRA ने वेदांता लैंड और वेदांता एल्युमीनियम मेटल लिमिटेड (VAML) की लॉन्ग-टर्म रेटिंग AA+ स्टेबल आउटलुक के साथ अपग्रेड कर दी। यह वेदांता की साल 2014 के बाद की सबसे मजबूत घरेलू क्रेडिट प्रोफाइल है। इस खबर के बाद BSE पर वेदांता का शेयर इंट्राडे में 360.

70 रुपये प्रति शेयर तक पहुंचा, जो इसका 52 वीक हाई भी है। पिछले सत्र में यह 353.40 रुपये पर बंद हुआ था। क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड की खबर से बाजार में सकारात्मक माहौल बना है। एसबीआई सिक्योरिटीज में टेक्निकल और डेरिवेटिव्स रिसर्च के हेड सुदीप शाह के अनुसार, वेदांता 321 से 341 रुपये की कंसोलिडेशन रेंज से बाहर निकलकर ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है। बढ़ता ADX इंडिकेटर दर्शाता है कि शेयर मजबूत है। वेदांता निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जैसा कि बढ़ते वेदांता/निफ्टी रेश्यो चार्ट से पता चलता है। शाह के मुताबिक, जब तक स्टॉक 340 से 335 रुपये के सपोर्ट जोन से ऊपर बना रहता है, तेजी का रुख बरकरार रहने की संभावना है। ICRA ने रेटिंग अपग्रेड के कारणों में बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी, मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, बेहतर लिक्विडिटी और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को शामिल किया है। एजेंसी को FY27 तक वेदांता में पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहने की उम्मीद है, जिसके पीछे एल्युमीनियम, जिंक और ऑयल एंड गैस सेगमेंट में कमोडिटी की अनुकूल कीमतें, घटती लागत और मजबूत अर्निंग विजिबिलिटी को कारण बताया गया है। इसके अलावा, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) की रेटिंग A+ वॉच डेवलपिंग से बढ़ाकर AA- स्टेबल कर दी गई। शॉर्ट-टर्म रेटिंग को सबसे ऊंचे स्तर A1+ पर बनाए रखा गया है। डीमर्जर प्रक्रिया 1 मई से प्रभावी होने के बाद ICRA ने रेटिंग से वॉच स्टेटस हटाकर स्टेबल आउटलुक असाइन किया। रेटिंग अपग्रेड का सीधा असर कंपनी की कर्ज लेने की क्षमता और लागत पर पड़ता है। ऊंची रेटिंग का मतलब कर्ज चुकाने में अधिक सक्षमता और मजबूत वित्तीय स्थिति है। ICRA के अनुसार, FY26 में वेदांता की औसत ब्याज लागत में 200 बेसिस प्वाइंट की कमी आई, जिससे कर्ज चुकाने की क्षमता मजबूत हुई और प्रमोटर स्तर पर रिफाइनेंसिंग का जोखिम कम हुआ। ग्रुप के दो सबसे बड़े बिजनेस - वेदांता लैंड और VAML - को अब AA+ रेटिंग मिली है, जो ग्रुप के कुल लॉन्ग-टर्म कर्ज के 75% से अधिक हिस्से को कवर करते हैं





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वेदांता ICRA क्रेडिट रेटिंग शेयर बाजार ऑल टाइम हाई

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