वेदांता लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग AA+ में अपग्रेड

ICRA ने वेदांता लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को AA+ में अपग्रेड किया है, जो एक दशक से अधिक समय में समूह की सबसे ऊंची रेटिंग है।

ICRA ने वेदांता लिमिटेड की क्रेडिट रेटिंग को AA+ में अपग्रेड किया है, जो एक दशक से अधिक समय में समूह की सबसे ऊंची रेटिंग है। इसके साथ ही कंपनी को स्थिवेदांता ग्रुप को 10 साल बाद मिली सबसे ऊंची रेटिंग। भारत के मशहूर माइनिंग कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड (Vedanta Limited) के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल, ICRA ने वेदांता लिमिटेड की रेटिंग AA+ कर दी है। खास बात है कि रेटिंग बढ़ने के साथ ही यह वेदांता ग्रुप को एक दशक से ज्यादा समय में सबसे ऊंची क्रेडिट रेटिंग मिली है। यह वर्ष 2014 के बाद वेदांता ग्रुप की सबसे ऊंची घरेलू क्रेडिट रेटिंग है। ICRA ने कंपनी को स्टेबल आउटलुक दिया है और रेटिंग को 'डेवलपिंग इम्प्लिकेशन्स के साथ देखें' श्रेणी से हटा दिया है। यह रेटिंग उन्नयन समूह की मजबूत लाभप्रदता, घटते कर्ज और रिफाइनेंसिंग में हुई प्रगति को दर्शाता है। वेदांता ग्रुप को एक दशक से अधिक समय में अपनी सबसे ऊंची घरेलू क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई है। ICRA , जो मूडीज़ की सहयोगी संस्था है, ने समूह की प्रमुख कंपनियों की दीर्घकालिक रेटिंग बढ़ाकर AA+ कर दी है। (वीईडीएल) और वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड (वीएएमएल) की लॉन्ग टर्म रेटिंग बढ़ाकर AA+ (स्टेबल आउटलुक) कर दी है। वहीं, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (टीएसपीएल) की रेटिंग A+/विकास करते हुए देखें से बढ़ाकर AA-/ स्थिर कर दी गई है। एजेंसी ने समूह की अल्पकालिक रेटिंग को भी सर्वोच्च श्रेणी A1+ पर बरकरार रखा है। यह नवीनतम रेटिंग उन्नयन वर्ष 2014 के बाद वेदांता ग्रुप की सबसे ऊंची घरेलू क्रेडिट रेटिंग है और समूह के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। डीमर्जर ढांचे से उभरने वाले समूह के दो सबसे बड़े व्यवसायों को अब AA+ रेटिंग प्राप्त हो गई है। ये दोनों व्यवसाय मिलकर समूह के कुल दीर्घकालिक ऋण का 75% से अधिक हिस्सा रखते हैं। अपनी रेटिंग रिपोर्ट में ICRA ने वेदांता ग्रुप की मजबूत परिचालन क्षमता, बेहतर होती तरलता स्थिति और प्रमुख व्यवसायों में बढ़ती वित्त ीय लचीलापन को इसकी बेहतर लाभप्रदता का मुख्य कारण बताया। एजेंसी के अनुसार, एल्युमिनियम, जस्ता तथा तेल एवं गैस व्यवसायों में अनुकूल कमोडिटी परिस्थितियों, बेहतर लागत संरचना और मजबूत आय संभावनाओं के कारण यह सकारात्मक रुझान वितर्ष 2027 तक जारी रहने की उम्मीद है। ICRA ने 1 मई से प्रभावी डीमर्जर प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेटिंग पर लगी निगरानी (घड़ी) हटा दी और कंपनी को स्टेबल आउटलुक प्रदान किया। एजेंसी के अनुसार, डीमर्जर से अधिक केंद्रित और स्वतंत्र रूप से विस्तार करने वाले व्यवसाय तैयार होंगे, जिनमें पूंजी आवंटन का बेहतर अनुशासन और अधिक वित्त ीय लचीलापन देखने को मिलेगा। वर्तमान रेटिंग उन्नयन यह भी संकेत देता है कि डीमर्जर के बाद बनी प्रमुख इकाई वेदांता ऑयल एंड गैस के लिए भी भविष्य में AA+ रेटिंग हासिल करने की संभावना मजबूत है। 'विश्व की सबसे बड़ी एल्युमिनियम कंपनी Vedanta...

', अनिल अग्रवाल ने 4 कंपनियों की लिस्टिंग पर दिया बड़ा अपडेट पिछले दो महीनों में प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियों - एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स, मूडीज और फिच रेटिंग्स - ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग में उन्नयन किया है, जो वेदांता लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। यह वेदांता ग्रुप की बेहतर होती वित्तीय स्थिति, मजबूत तरलता और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को लेकर वैश्विक स्तर पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है





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