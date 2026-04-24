वेनेज़ुएला राष्ट्रपति को पकड़ने के मिशन की गोपनीय जानकारी लीक, सैनिक ने सट्टेबाजी में कमाए $400,000

अमेरिका के एक सैनिक पर वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के मिशन की गोपनीय जानकारी लीक करने और ऑनलाइन सट्टेबाजी में मुनाफा कमाने का आरोप लगा है।
अमेरिका के संघीय अधिकारियों ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए भेजे गए स्पेशल फोर्सेज के एक सैनिक द्वारा मिशन से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का खुलासा किया है। इस सैनिक, गैनन केन वैन डाइक, पर आरोप है कि उसने इस जानकारी का उपयोग करके एक ऑनलाइन सट्टेबाजी बाजार में $400,000 से अधिक की रकम जीती। न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजक कार्यालय के अनुसार, वैन डाइक ने गोपनीय जानकारी तक अपनी पहुंच का दुरुपयोग करके सट्टा लगाया। इस मामले में, उस पर निजी लाभ के लिए गोपनीय सरकारी जानकारी का गैर-कानूनी उपयोग, सरकारी जानकारी की चोरी, कमोडिटी धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और गैर-कानूनी मौद्रिक लेन-देन करने का आरोप लगाया गया है। यदि आरोप साबित होते हैं, तो उसे कई साल की जेल हो सकती है। जांच में पता चला है कि 38 वर्षीय वैन डाइक ने जानबूझकर जानकारी लीक की और कई दांव लगाकर मुनाफा कमाया। FBI के निदेशक काश पटेल ने बताया कि यह एक अमेरिकी सैनिक द्वारा अपनी स्थिति का फायदा उठाकर एक सैन्य अभियान से लाभ कमाने का मामला है। वैन डाइक ने पॉलीमार्केट नामक एक प्रेडिक्शन मार्केट में दांव लगाया था। पॉलीमार्केट के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली जो गोपनीय सरकारी जानकारी पर ट्रेडिंग कर रहा था और उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग को इसकी सूचना दी और जांच में सहयोग किया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उनके यहां इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कोई जगह नहीं है। संघीय कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने वैन डाइक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने 26 दिसंबर, 2025 को अपने निजी बैंक खाते से $35,000 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज खाते में स्थानांतरित किए, जो अमेरिकी सेनाओं के कराकास में उड़ान भरने और मादुरो को पकड़ने से ठीक पहले की घटना थी। आरोप है कि वैन डाइक ने मादुरो को सत्ता से हटाने पर $32,500 से अधिक का दांव लगाया था, और इस पर उसे $404,000 से अधिक का मुनाफा हुआ। इसके अतिरिक्त, वेनेज़ुएला से जुड़े अन्य अनुबंधों पर दांव लगाकर उसे $5,000 से अधिक की कमाई हुई। आयोग के अध्यक्ष माइकल सेलिग ने कहा कि वैन डाइक को गोपनीय जानकारी सौंपी गई थी, लेकिन उसने ऐसे कदम उठाए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई और सैनिकों की जान जोखिम में आ गई। अधिकारियों का कहना है कि वैन डाइक ने जीती हुई रकम को एक विदेशी क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया और फिर एक नए ब्रोकरेज खाते में जमा कर दिया। उसने पॉलीमार्केट से अपना खाता हटाने का भी अनुरोध किया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए वैन डाइक की तुलना बेसबॉल खिलाड़ी पीट रोज से की, जिस पर अपनी टीम पर दांव लगाने का आरोप था। ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया एक कसीनो बन गई है। वैन डाइक 2008 में सेना में शामिल हुआ था और 2023 में मास्टर सार्जेंट के पद पर प्रमोट किया गया था.
अमेरिका के संघीय अधिकारियों ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए भेजे गए स्पेशल फोर्सेज के एक सैनिक द्वारा मिशन से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने का खुलासा किया है। इस सैनिक, गैनन केन वैन डाइक, पर आरोप है कि उसने इस जानकारी का उपयोग करके एक ऑनलाइन सट्टेबाजी बाजार में $400,000 से अधिक की रकम जीती। न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजक कार्यालय के अनुसार, वैन डाइक ने गोपनीय जानकारी तक अपनी पहुंच का दुरुपयोग करके सट्टा लगाया। इस मामले में, उस पर निजी लाभ के लिए गोपनीय सरकारी जानकारी का गैर-कानूनी उपयोग, सरकारी जानकारी की चोरी, कमोडिटी धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी और गैर-कानूनी मौद्रिक लेन-देन करने का आरोप लगाया गया है। यदि आरोप साबित होते हैं, तो उसे कई साल की जेल हो सकती है। जांच में पता चला है कि 38 वर्षीय वैन डाइक ने जानबूझकर जानकारी लीक की और कई दांव लगाकर मुनाफा कमाया। FBI के निदेशक काश पटेल ने बताया कि यह एक अमेरिकी सैनिक द्वारा अपनी स्थिति का फायदा उठाकर एक सैन्य अभियान से लाभ कमाने का मामला है। वैन डाइक ने पॉलीमार्केट नामक एक प्रेडिक्शन मार्केट में दांव लगाया था। पॉलीमार्केट के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली जो गोपनीय सरकारी जानकारी पर ट्रेडिंग कर रहा था और उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग को इसकी सूचना दी और जांच में सहयोग किया। कंपनी ने स्पष्ट किया कि उनके यहां इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए कोई जगह नहीं है। संघीय कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने वैन डाइक के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने 26 दिसंबर, 2025 को अपने निजी बैंक खाते से $35,000 क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज खाते में स्थानांतरित किए, जो अमेरिकी सेनाओं के कराकास में उड़ान भरने और मादुरो को पकड़ने से ठीक पहले की घटना थी। आरोप है कि वैन डाइक ने मादुरो को सत्ता से हटाने पर $32,500 से अधिक का दांव लगाया था, और इस पर उसे $404,000 से अधिक का मुनाफा हुआ। इसके अतिरिक्त, वेनेज़ुएला से जुड़े अन्य अनुबंधों पर दांव लगाकर उसे $5,000 से अधिक की कमाई हुई। आयोग के अध्यक्ष माइकल सेलिग ने कहा कि वैन डाइक को गोपनीय जानकारी सौंपी गई थी, लेकिन उसने ऐसे कदम उठाए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई और सैनिकों की जान जोखिम में आ गई। अधिकारियों का कहना है कि वैन डाइक ने जीती हुई रकम को एक विदेशी क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया और फिर एक नए ब्रोकरेज खाते में जमा कर दिया। उसने पॉलीमार्केट से अपना खाता हटाने का भी अनुरोध किया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए वैन डाइक की तुलना बेसबॉल खिलाड़ी पीट रोज से की, जिस पर अपनी टीम पर दांव लगाने का आरोप था। ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया एक कसीनो बन गई है। वैन डाइक 2008 में सेना में शामिल हुआ था और 2023 में मास्टर सार्जेंट के पद पर प्रमोट किया गया था
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