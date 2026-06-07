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वेपिंग: एक छुपा और मृत्युकांत स्वास्थ्य खतरा

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वेपिंग: एक छुपा और मृत्युकांत स्वास्थ्य खतरा
वेपवेपिंगफेफड़े
📆07-06-2026 01:24:00
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वेपिंग की भविष्यवाणी की गई संभावनाओं और वास्तविक स्वास्थ्य जोखिमों का विश्लेषण। यह क शों मे क क सा कंदक इल जा ह है र ह प य र ंस क पसा ह, ज स शस् ्ा म म न ्र न करत ह। दस्ा्ा ेन, िडल सा न ्क ना क री क िभा ह ोकर स शस् क मा पुशत ह।

वेप का बढ़ता शौक एक व excretory生长发育 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक重大 चिंता है। यह केवल किशोर ों ही नहीं बल्कि विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के सामने कर देता है। रंग-बिरंगे पैकेजिंग, मीठे स्वाद और आकर्षक डिजाइन के साथ सचमुच वेप किशोर ों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। इसे अक्सर 'सिर्फ भाप' बताकर सुरक्षित दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक जहरीले एरोसोल है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाल ही में चंडीगढ़ में एक कॉलेज छात्र को गंभीर फेफड़ों की समस्या के साथ अस्पताल लाना पड़ा। जांच से पता चला कि उसके फेफड़ों की श्वास नलिकाएं क्षतिग्रस्त थीं, जिसे डॉक्टरों ने 'पॉपकॉर्न लंग' नाम की दुर्लभ बीमारी बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संस्थानों की रिसर्च के अनुसार, वेप के धुएं में लेड (सीसा) की मात्रा सामान्य सिगरेट की तुलना में 300 गुना और जिंक 30 गुना अधिक पाई गई है। इसके अतिरिक्त, फॉर्मलाडेहाइड, एसीटैल्डिहाइड, निकेल और क्रोमियम जैसे कैंसर जनक रसायन भी फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। वेप की हानियाँ हर आयु वर्ग के ल प्रासंगिक हैं, लेकिन किशोर ों के लिए जोखिम अधिक हैं। अध्ययनों के अनुसार, वेप िंग से अस्थमा का जोखिम 30% बढ़ता है, श्वसन रोग ों का जोखिम 49% वृद्धि हो सकती है, और दिमाग के रोगों का खतरा 52% तक हो सकता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी संबंधित हैं। अवसाद का जोखिम 37% और आत्महत्या के विचारों की संभावना 23% बढ़ जाती है। किशोर ों में वेप िंग के संकेतों में फलों जैसी मीठी गंध, बिना कारण के खांसी, गले में जलन, बार-बार प्यास, मुंह सूखना, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और एकाग्रता में कमी शामिल हो सकते हैं। माता-पिता को इन संकेतों पर नजर रखना चाहिए। भारत में वेप पर प्रतिबंध है, फिर भी ये उपकरण आसानी से उपलब्ध हैं। इन्हें यूएसबी ड्राइव, पेन, हाइलाइटर, स्मार्टवॉच या लिपस्टिक जैसे वस्तुओं के रूप में बनाया जाता है, जिससे पहचानना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार और अवैध आपूर्ति नेटवर्क पर सख्त डिजिटल और जमीनी कार्रवाई आवश्यक है.

वेप का बढ़ता शौक एक व excretory生长发育 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक重大 चिंता है। यह केवल किशोरों ही नहीं बल्कि विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को भी गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के सामने कर देता है। रंग-बिरंगे पैकेजिंग, मीठे स्वाद और आकर्षक डिजाइन के साथ सचमुच वेप किशोरों में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। इसे अक्सर 'सिर्फ भाप' बताकर सुरक्षित दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में यह एक जहरीले एरोसोल है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाल ही में चंडीगढ़ में एक कॉलेज छात्र को गंभीर फेफड़ों की समस्या के साथ अस्पताल लाना पड़ा। जांच से पता चला कि उसके फेफड़ों की श्वास नलिकाएं क्षतिग्रस्त थीं, जिसे डॉक्टरों ने 'पॉपकॉर्न लंग' नाम की दुर्लभ बीमारी बताया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संस्थानों की रिसर्च के अनुसार, वेप के धुएं में लेड (सीसा) की मात्रा सामान्य सिगरेट की तुलना में 300 गुना और जिंक 30 गुना अधिक पाई गई है। इसके अतिरिक्त, फॉर्मलाडेहाइड, एसीटैल्डिहाइड, निकेल और क्रोमियम जैसे कैंसरजनक रसायन भी फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। वेप की हानियाँ हर आयु वर्ग के ल प्रासंगिक हैं, लेकिन किशोरों के लिए जोखिम अधिक हैं। अध्ययनों के अनुसार, वेपिंग से अस्थमा का जोखिम 30% बढ़ता है, श्वसन रोगों का जोखिम 49% वृद्धि हो सकती है, और दिमाग के रोगों का खतरा 52% तक हो सकता है। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं भी संबंधित हैं। अवसाद का जोखिम 37% और आत्महत्या के विचारों की संभावना 23% बढ़ जाती है। किशोरों में वेपिंग के संकेतों में फलों जैसी मीठी गंध, बिना कारण के खांसी, गले में जलन, बार-बार प्यास, मुंह सूखना, चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और एकाग्रता में कमी शामिल हो सकते हैं। माता-पिता को इन संकेतों पर नजर रखना चाहिए। भारत में वेप पर प्रतिबंध है, फिर भी ये उपकरण आसानी से उपलब्ध हैं। इन्हें यूएसबी ड्राइव, पेन, हाइलाइटर, स्मार्टवॉच या लिपस्टिक जैसे वस्तुओं के रूप में बनाया जाता है, जिससे पहचानना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सोशल मीडिया पर प्रचार और अवैध आपूर्ति नेटवर्क पर सख्त डिजिटल और जमीनी कार्रवाई आवश्यक है

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