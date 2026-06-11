वेलकम टू द जंगल: बॉलीवुड के 30 नामी कलाकारों से सजी कॉमेडी फिल्म का ट्रेलर आ गया है

वेलकम टू द जंगल में जोक्स या फनी मोमेंट्स से ज्यादा एक्टर्स की लंबी फौज नजर आ रही है. बॉलीवुड के 30 नामी कलाकारों से सजी इस फिल्म की कहानी '2000 करोड़ की एक फेक फिल्म' के इर्द-गिर्द बुनी गई है. लेकिन इस कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर में जोक्स बहुत एवरेज लग रहे हैं.

वेलकम टू द जंगल में जोक्स या फनी मोमेंट्स से ज्यादा एक्टर्स की लंबी फौज नजर आ रही है. बॉलीवुड के 30 नामी कलाकार ों से सजी इस फिल्म की कहानी '2000 करोड़ की एक फेक फिल्म' के इर्द-गिर्द बुनी गई है.

लेकिन इस कॉमेडी फिल्म के ट्रेलर में जोक्स बहुत एवरेज लग रहे हैं. साल की शुरुआत 'भूत बंगला' जैसी शानदार हिट के साथ करने वाले अक्षय कुमार अब अपनी नई फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के साथ तैयार हैं.

'वेलकम' यूनिवर्स की फिल्म कही जा रही 'वेलकम टू द जंगल' का ट्रेलर आ गया है. वैसे तो ये दिमाग घर छोड़कर थिएटर तक जाने वाली कॉमेडी फिल्म है. लेकिन फिल्म में जोक्स या फनी मोमेंट्स से ज्यादा एक्टर्स की गिनती है. इस फिल्म में 30 जाने-माने बॉलीवुड नाम हैं.

सुनील शेट्टी, परेश रावल, अरशद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, लारा दत्ता, राजपाल यादव, जॉनी लीवर, कीकू शारदा... ट्रेलर में दिख रहे सारे एक्टर्स का नाम लिखने के लिए एक डायरेक्टरी बनाने की जरूरत पड़ेगी





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