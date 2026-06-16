वेलकम टू द जंगल: 19 साल बाद 'एक ऊंचा लंबा कद' का रीमिक्स यूट्यूब पर ट्रेंडिंग

अक्षय कुमार की अपेक्षाकृत.shields most anticipated film 'वेलकम टू द जंगल' के लिए 19 साल पुराना गाना 'एक ऊंचा लंबा कद' का रीमिक्स संस्करण यूट्यूब पर ट्रेंडिंग हो चुका है। यह नया संस्करण दिशा पाटनी के साथ दिखाई दे रहा है। 36 मिलियन व्यूज पार करने वाले गाने के साथ फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज होगी।

अक्षय कुमार की फिल्म ' वेलकम टू द जंगल ' के लिए 2007 की फिल्म 'वेलकम' के लोकप्रिय गाना 'एक ऊंचा लंबा कद' का रीमिक्स संस्करण हाल ही में रिलीज हुआ है। यह 19 साल पुराना गाना एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान खींच रहा है और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग हो चुका है। यह नया संस्करण दिशा पाटनी की ठुमके के साथ प्रस्तुत किया गया है, जबकि मूल रूप में कटरीना कैफ के साथ था। गाने की कोरियोग्राफी अहमद खान द्वारा दी गई थी और वे आगे भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सूत्रों के अनुसार, मकर्स ने गाने की आत्मा को बरकरार रखते हुए सिर्फ इसके प्रस्तुति का अंदाज बदला है, ताकि यह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन सके। गाने को यूट्यूब पर रिलीज होने के कुछ हफ्तों के भीतर ही 36 मिलियन व्यूज मिले हैं और यह विक्टimetर पर 11वीं स्थान पर है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका था, जिसने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ाई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नाडिज और तुषार कपूर सहित 35 एक्टर्स हैं। फिल्म 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और वर्ष 2026 की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक मानी जा रही है.

अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' के लिए 2007 की फिल्म 'वेलकम' के लोकप्रिय गाना 'एक ऊंचा लंबा कद' का रीमिक्स संस्करण हाल ही में रिलीज हुआ है। यह 19 साल पुराना गाना एक बार फिर से दर्शकों का ध्यान खींच रहा है और यूट्यूब पर ट्रेंडिंग हो चुका है। यह नया संस्करण दिशा पाटनी की ठुमके के साथ प्रस्तुत किया गया है, जबकि मूल रूप में कटरीना कैफ के साथ था। गाने की कोरियोग्राफी अहमद खान द्वारा दी गई थी और वे आगे भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सूत्रों के अनुसार, मकर्स ने गाने की आत्मा को बरकरार रखते हुए सिर्फ इसके प्रस्तुति का अंदाज बदला है, ताकि यह नई पीढ़ी के दर्शकों के लिए प्रासंगिक बन सके। गाने को यूट्यूब पर रिलीज होने के कुछ हफ्तों के भीतर ही 36 मिलियन व्यूज मिले हैं और यह विक्टimetर पर 11वीं स्थान पर है। फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका था, जिसने दर्शकों में उत्सुकता बढ़ाई थी। यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, जैकलीन फर्नाडिज और तुषार कपूर सहित 35 एक्टर्स हैं। फिल्म 26 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और वर्ष 2026 की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक मानी जा रही है





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