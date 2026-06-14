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वेलकम टू द जंगल ने ट्रेलर से बनाया रिकॉर्ड, 3 दिन में 29 मिलियन व्यूज और IMDb पर टॉप位置

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वेलकम टू द जंगल ने ट्रेलर से बनाया रिकॉर्ड, 3 दिन में 29 मिलियन व्यूज और IMDb पर टॉप位置
वेलकम टू द जंगलअक्षय कुमारट्रेलर रिकॉर्ड
📆14-06-2026 13:33:00
📰NBT Hindi News
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अक्सय कुमार की नई एक्शन-कोमेडी 'वेलकम टू द जंगल' ने ट्रेलर रिलीज़ के पहले तीन दिनों में 2.9 करोड़ व्यूज हासिल कर यूट्यूब और IMDb दोनों पर शीर्ष स्थान पर कब्ज़ा किया, जो दर्शकों की बेसब्री से बढ़ती उम्मीदों को दर्शाता है।

अभी रिलीज़ से पहले ही ' वेलकम टू द जंगल ' ने भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन स्थापित किया है। इस फिल्म का टेबल-टॉप ट्रेलर यूट्यूब पर तीन दिनों में 2.9 करोड़ से अधिक बार देखा गया और प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेंडिंग चार्ट में सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल कर रहा है। साथ ही, इस ट्रेलर ने IMDb की इस साल की 'Top 10 Most Anticipated Indian Films' सूची में पहला स्थान प्राप्त किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि दर्शकों की उत्सुकता का स्तर पहले कभी इतना ऊँचा नहीं रहा। फिल्म 26 जून को राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी, पर इसके पहले ही इसने सस्पेंस और हंसी दोनों को मिलाते हुए कई दर्शकों को 'लोटपोट' कर दिया। ट्रेलर में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस के तड़के साथ एक अनोखा कथा पृष्ठभूमि दिखाया गया है, जहाँ एक स्ट्रगलिंग एक्टर जंगल में फिल्म की शॉर्ट कंटेंट शूट कर रहा है और स्थानीय लोग उसे असली सेना के जवान समझ बैठते हैं। इस अजीब‑ग़रीब 'फेक फ़िल्म' की कहानी, जो 2000 करोड़ के बजट की फैंटेसी पर आधारित है, दर्शकों को एक नई तरह की एंट्रीगर पिच दे रही है। फिल्म की कास्ट भी दर्शकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, जैकी श्रॉफ, राजपाल यादव, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस जैसे नाम शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि फिल्म में विविध शैलियों का मिश्रण होगा। अक्षय की इस फ्रैंचाइज़ी में वापसी को भी देखते हुए, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जॉन अब्राहिम के बाद उनके लौटने से कहानी में क्या नया मोड़ आएगा। हालांकि, उदय शेट्टी और नाना पाटेकर जैसे पावडर बक्के इस बार फिल्म में नहीं हैं, जिससे दर्शकों को नई ऊर्जा और नई डायनामिक मिल रही है। ' वेलकम टू द जंगल ' केवल एक और एक्शन थ्रिलर नहीं है, यह दर्शकों को भारतीय सिनेमा की विकासशील परिप्रेक्ष्य में एक नई दिशा दिखाती है। ट्रेलर में दिखाया गया स्थानीय लोगों का फिल्म क्रू को सेना समझ लेना, एक सामाजिक टिप्पणी भी माना जा सकता है जो आज की मीडिया लिटरेसी और सिनेमाई वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करता है। इस प्रकार की कहानी, जो मिस्टेकन आइडेंटिटी और उससे उत्पन्न होने वाले कॉमिक सिचुएशन पर केंद्रित है, दर्शकों को हँसी‑हँसी में सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म के प्रमोशनल टीम ने इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर बड़ी धूमधाम से पेश किया, और यह साफ़ दिखता है कि विपणन रणनीति ने भी इस रिकॉर्ड को संभव बनाया है। इस रिकॉर्ड‑ब्रेकिंग सफलता के साथ, ' वेलकम टू द जंगल ' भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहा है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि जब यह 26 जून को बड़े पर्दे पर आएगा तो क्या यह बॉक्स ऑफिस पर भी उतनी ही धूम मचाएगी.

अभी रिलीज़ से पहले ही 'वेलकम टू द जंगल' ने भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक माइलस्टोन स्थापित किया है। इस फिल्म का टेबल-टॉप ट्रेलर यूट्यूब पर तीन दिनों में 2.9 करोड़ से अधिक बार देखा गया और प्लेटफ़ॉर्म पर ट्रेंडिंग चार्ट में सर्वाधिक लोकप्रियता हासिल कर रहा है। साथ ही, इस ट्रेलर ने IMDb की इस साल की 'Top 10 Most Anticipated Indian Films' सूची में पहला स्थान प्राप्त किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि दर्शकों की उत्सुकता का स्तर पहले कभी इतना ऊँचा नहीं रहा। फिल्म 26 जून को राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी, पर इसके पहले ही इसने सस्पेंस और हंसी दोनों को मिलाते हुए कई दर्शकों को 'लोटपोट' कर दिया। ट्रेलर में एक्शन, कॉमेडी और रोमांस के तड़के साथ एक अनोखा कथा पृष्ठभूमि दिखाया गया है, जहाँ एक स्ट्रगलिंग एक्टर जंगल में फिल्म की शॉर्ट कंटेंट शूट कर रहा है और स्थानीय लोग उसे असली सेना के जवान समझ बैठते हैं। इस अजीब‑ग़रीब 'फेक फ़िल्म' की कहानी, जो 2000 करोड़ के बजट की फैंटेसी पर आधारित है, दर्शकों को एक नई तरह की एंट्रीगर पिच दे रही है। फिल्म की कास्ट भी दर्शकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अक्षय कुमार के साथ परेश रावल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, जॉनी लीवर, जैकी श्रॉफ, राजपाल यादव, रवीना टंडन, लारा दत्ता, फरीदा जलाल, दिशा पाटनी और जैकलीन फर्नांडिस जैसे नाम शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि फिल्म में विविध शैलियों का मिश्रण होगा। अक्षय की इस फ्रैंचाइज़ी में वापसी को भी देखते हुए, कई लोग सवाल कर रहे हैं कि जॉन अब्राहिम के बाद उनके लौटने से कहानी में क्या नया मोड़ आएगा। हालांकि, उदय शेट्टी और नाना पाटेकर जैसे पावडर बक्के इस बार फिल्म में नहीं हैं, जिससे दर्शकों को नई ऊर्जा और नई डायनामिक मिल रही है। 'वेलकम टू द जंगल' केवल एक और एक्शन थ्रिलर नहीं है, यह दर्शकों को भारतीय सिनेमा की विकासशील परिप्रेक्ष्य में एक नई दिशा दिखाती है। ट्रेलर में दिखाया गया स्थानीय लोगों का फिल्म क्रू को सेना समझ लेना, एक सामाजिक टिप्पणी भी माना जा सकता है जो आज की मीडिया लिटरेसी और सिनेमाई वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करता है। इस प्रकार की कहानी, जो मिस्टेकन आइडेंटिटी और उससे उत्पन्न होने वाले कॉमिक सिचुएशन पर केंद्रित है, दर्शकों को हँसी‑हँसी में सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म के प्रमोशनल टीम ने इस ट्रेलर को सोशल मीडिया पर बड़ी धूमधाम से पेश किया, और यह साफ़ दिखता है कि विपणन रणनीति ने भी इस रिकॉर्ड को संभव बनाया है। इस रिकॉर्ड‑ब्रेकिंग सफलता के साथ, 'वेलकम टू द जंगल' भारतीय सिनेमा के लिए एक नया मानक स्थापित कर रहा है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि जब यह 26 जून को बड़े पर्दे पर आएगा तो क्या यह बॉक्स ऑफिस पर भी उतनी ही धूम मचाएगी

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वेलकम टू द जंगल अक्षय कुमार ट्रेलर रिकॉर्ड Imdb टॉप फ़िल्में बॉक्स ऑफिस अनुमान

 

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