वेस्ट यूपी और उत्तराखंड में तेल तस्करी का बड़ा खुलासा: स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया सस्ता डीजल-पेट्रोल का काला खेल

अमर उजाला के स्टिंग ऑपरेशन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में फैले तेल तस्करी के एक विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जहाँ मिलावटी ईंधन बाजार से कम कीमतों पर बेचा जा रहा है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के इलाकों में तेल तस्करी का एक बहुत बड़ा और संगठित जाल फैला हुआ है। हाल ही में अमर उजाला द्वारा किए गए एक सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से इस काले कारोबार की परतें खुली हैं। इस जांच में यह बात सामने आई है कि शामली, बागपत, मेरठ और हरियाणा के बहालगढ़ जैसे क्षेत्रों से डीजल और पेट्रोल की तस्करी की जा रही है। यह नेटवर्क केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका विस्तार दिल्ली और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों तक हो चुका है। इस तस्करी के माध्यम से डीजल और पेट्रोल को बाजार मूल्य से काफी कम कीमतों पर बेचा जा रहा है, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है और आम जनता मिलावटी ईंधन के कारण अपनी गाड़ियों का भारी नुकसान झेल रही है। इस पूरे खेल में कई बड़े खिलाड़ियों के नाम सामने आने की संभावना है जो पर्दे के पीछे से इस पूरे साम्राज्य को संचालित कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि तस्करी किया गया डीजल मात्र 72 से 80 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है। जब बाजार में डीजल की कीमतें 90 रुपये के पार हैं, तब माफियाओं द्वारा इतने कम दाम पर तेल उपलब्ध कराना एक गंभीर चिंता का विषय है। इस खेल को चलाने के लिए तस्करों ने एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित कर ली है। वे बड़े-बड़े टैंकरों और ड्रमों का उपयोग करके तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिदिन एक लाख लीटर से अधिक तेल विभिन्न शहरों में खपाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, एक ड्रम जिसमें लगभग 260 लीटर पेट्रोल होता है, उसे 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से लगभग 19,500 रुपये में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल के लिए यह दर 72 रुपये प्रति लीटर रखी गई है। यह पूरा नेटवर्क दिल्ली, बिजनौर, बुलंदशहर, हापुड़, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद और देहरादून जैसे शहरों में पूरी तरह सक्रिय है और बिना किसी डर के अपना काम कर रहा है। इस अवैध कारोबार का सबसे बुरा प्रभाव वाहनों और पर्यावरण पर पड़ रहा है। कार मैकेनिकों, जैसे रिज़वान और साजिद, ने इस मिलावटी तेल के गंभीर नुकसानों के बारे में चेतावनी दी है। उनके अनुसार, जब वाहनों में इस प्रकार का मिलावटी डीजल या पेट्रोल डाला जाता है, तो गाड़ियाँ अचानक रुक-रुक कर चलने लगती हैं और इंजन की कार्यक्षमता तेजी से कम हो जाती है। इसके अलावा, ऐसे ईंधन के जलने से बहुत अधिक मात्रा में जहरीला धुआं निकलता है, जो न केवल वायु प्रदूषण को बढ़ाता है बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। तस्करों का मुनाफा इस खेल में बहुत अधिक है। यदि बाजार में पेट्रोल की कीमत लगभग 98.
64 रुपये और डीजल की 91.95 रुपये है, और माफिया इसे 72 से 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो वे प्रति लीटर पर 20 से 25 रुपये तक का सीधा मुनाफा कमा रहे हैं। यह भारी मुनाफा ही उन्हें इस जोखिम भरे और अवैध काम में लगाए रखता है। स्टिंग ऑपरेशन के दौरान गिरोह के सदस्यों ने यह दावा किया कि वे केवल छोटे दुकानदारों को ही नहीं, बल्कि कुछ प्रतिष्ठित पेट्रोल पंप मालिकों को भी इस मिलावटी ईंधन की आपूर्ति कर रहे हैं। यह बात प्रशासन के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि पेट्रोल पंपों को सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त होता है और वहां ईंधन की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच होनी चाहिए। अब यह देखना होगा कि विभागीय जांच में किन-किन पंपों और दुकानदारों के नाम सामने आते हैं। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और संबंधित जिलों के अधिकारियों के साथ मिलकर इस गिरोह पर शिकंजा कसने का आश्वासन दिया है। जिला आपूर्ति विभाग को भी इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी तस्करी को पूरी तरह रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और मिलावटखोरी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी आश्वासन दिया है कि यदि कोई सदस्य मिलावटी तेल बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और प्रशासन का पूर्ण सहयोग किया जाएगा ताकि जनता को शुद्ध ईंधन मिल सके
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