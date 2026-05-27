वेस्टर्न रेलवे ने मानसून 2026 के लिए हाई‑कैपेसिटी पंप और अत्याधुनिक जल प्रबंधन उपाय लागू किए

वेस्टर्न रेलवे ने भारी बारिश के दौरान स्थानीय ट्रेन सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए 126 हाई‑कैपेसिटी पंप, डिजिटल रेन गेज, SCADA जलस्तर निगरानी और माइक्रो‑टनलिंग सहित कई तकनीकी उपाय अपनाए हैं।

मॉनसन 2026 के लिए पश्चिम रेलवे ने व्यापक तैयारी कर ली है, जिससे भारी बारिश के दौरान भी मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं में कोई बाधा न आए। पिछले दो वर्षों में उपनगरीय नेटवर्क पर जलभराव के कारण बड़े व्यवधान नहीं हुए, इसलिए इस साल की योजना में जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। रेलवे ने सभी प्रमुख नालों, पुलों और जल निकासी मार्गों की सफाई का काम पहले ही शुरू कर दिया है; कुल 58 जलमार्गों में से 90 प्रतिशत सफाई पूर्ण हो चुकी है और लगभग 60 किलोमीटर नालों से गाद हटाया गया है। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में 126 हाई कैपेसिटी पंप ों की स्थापना की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक हैं। इसके अलावा 40 बाढ़ मापक यंत्र और 6 ऑटोमेटेड डिजिटल रेन गेज लगाए गए हैं, जो बारिश और जल स्तर की रीयल‑टाइम जानकारी देते हैं, जबकि प्रमुख पुलों पर SCADA आधारित जलस्तर निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। बाढ़ से बचाव के लिए रेलवे ने मलबा हटाने हेतु 480 से अधिक विशेष ट्रेनों को चलाया है। ड्रोन, फ्लोटर कैमरा, सक्शन और डी‑स्लजिंग मशीनों के उपयोग से नालों और पुलियों की निगरानी तथा सफाई तेज़ी से की जा रही है। जल निकासी क्षमता बढ़ाने हेतु चर्चगेट‑विरार सेक्शन में माइक्रो‑टनलिंग का कार्य किया गया है। माटुंगा रोड और वसई रोड जैसे बाढ़ के उन्नत जोखिम वाले इलाकों में ट्रैक की ऊँचाई बढ़ाकर अतिरिक्त पंप स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही पेड़ों की छंटाई, मानसून पेट्रोलिंग, आपातकालीन सामग्री का भंडारण और बीएमसी सहित कई एजेंसियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी नियमित रूप से किए जा रहे हैं। ये सभी उपाय यात्रियों को सुरक्षित, निर्बाध और समय पर ट्रेन सेवा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए हैं। पश्चिम रेलवे के अधिकारी ने बताया कि सभी तैयारियां मिशन मोड में पूरी की गई हैं, जिससे बारिश के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी। हाई कैपेसिटी पंप , डिजिटल रेन गेज, माइक्रो‑टनलिंग और SCADA प्रणाली जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों की मदद से जल स्तर की लगातार निगरानी की जाएगी, और आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। इस समग्र योजना से न केवल ट्रेन संचालन में सुगमता बनी रहेगी, बल्कि लोगों को मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं से भी बचाया जा सकेगा.

मॉनसन 2026 के लिए पश्चिम रेलवे ने व्यापक तैयारी कर ली है, जिससे भारी बारिश के दौरान भी मुंबई की लोकल ट्रेन सेवाओं में कोई बाधा न आए। पिछले दो वर्षों में उपनगरीय नेटवर्क पर जलभराव के कारण बड़े व्यवधान नहीं हुए, इसलिए इस साल की योजना में जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। रेलवे ने सभी प्रमुख नालों, पुलों और जल निकासी मार्गों की सफाई का काम पहले ही शुरू कर दिया है; कुल 58 जलमार्गों में से 90 प्रतिशत सफाई पूर्ण हो चुकी है और लगभग 60 किलोमीटर नालों से गाद हटाया गया है। विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में 126 हाई कैपेसिटी पंपों की स्थापना की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक हैं। इसके अलावा 40 बाढ़ मापक यंत्र और 6 ऑटोमेटेड डिजिटल रेन गेज लगाए गए हैं, जो बारिश और जल स्तर की रीयल‑टाइम जानकारी देते हैं, जबकि प्रमुख पुलों पर SCADA आधारित जलस्तर निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है। बाढ़ से बचाव के लिए रेलवे ने मलबा हटाने हेतु 480 से अधिक विशेष ट्रेनों को चलाया है। ड्रोन, फ्लोटर कैमरा, सक्शन और डी‑स्लजिंग मशीनों के उपयोग से नालों और पुलियों की निगरानी तथा सफाई तेज़ी से की जा रही है। जल निकासी क्षमता बढ़ाने हेतु चर्चगेट‑विरार सेक्शन में माइक्रो‑टनलिंग का कार्य किया गया है। माटुंगा रोड और वसई रोड जैसे बाढ़ के उन्नत जोखिम वाले इलाकों में ट्रैक की ऊँचाई बढ़ाकर अतिरिक्त पंप स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही पेड़ों की छंटाई, मानसून पेट्रोलिंग, आपातकालीन सामग्री का भंडारण और बीएमसी सहित कई एजेंसियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी नियमित रूप से किए जा रहे हैं। ये सभी उपाय यात्रियों को सुरक्षित, निर्बाध और समय पर ट्रेन सेवा सुनिश्चित करने के लिए अपनाए गए हैं। पश्चिम रेलवे के अधिकारी ने बताया कि सभी तैयारियां मिशन मोड में पूरी की गई हैं, जिससे बारिश के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी। हाई कैपेसिटी पंप, डिजिटल रेन गेज, माइक्रो‑टनलिंग और SCADA प्रणाली जैसे आधुनिक तकनीकी उपकरणों की मदद से जल स्तर की लगातार निगरानी की जाएगी, और आवश्यकतानुसार तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी। इस समग्र योजना से न केवल ट्रेन संचालन में सुगमता बनी रहेगी, बल्कि लोगों को मौसम से जुड़ी अनिश्चितताओं से भी बचाया जा सकेगा





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