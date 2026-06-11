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वेस्टर्न रेलवे की नई पहल: मुंबई लोकल को जलभराव से बचाने के लिए कलवर्ट में पंप की गई ऑक्सीजन

रेलवे समाचार News

वेस्टर्न रेलवे की नई पहल: मुंबई लोकल को जलभराव से बचाने के लिए कलवर्ट में पंप की गई ऑक्सीजन
वेस्टर्न रेलवेमुंबई लोकलमानसून तैयारी
📆11-06-2026 20:13:00
📰NBT Hindi News
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मुंबई में मानसून के दौरान रेल सेवाओं को सुचारू रखने के लिए पश्चिम रेलवे ने माटुंगा के कलवर्ट की सफाई हेतु ऑक्सीजन पंपिंग का अनोखा प्रयोग किया है ताकि जहरीली गैसों के खतरे को कम किया जा सके।

मुंबई शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए मानसून का समय हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हर साल भारी बारिश के कारण पटरियों पर जलभराव हो जाता है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो जाती है या कई बार सेवाएं पूरी तरह बाधित हो जाती हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने और आगामी मानसून के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए पश्चिम रेलवे ने इस बार एक अत्यंत आधुनिक और अनोखा प्रयोग किया है। रेलवे प्रशासन ने माटुंगा और माहिम क्षेत्र में स्थित जल निकासी प्रणालियों को दुरुस्त करने के लिए एक ऐसी तकनीक का उपयोग किया है जो पहले कभी नहीं देखी गई। विशेष रूप से माटुंगा रेलवे वर्कशॉप के नीचे स्थित 250 मीटर लंबे कलवर्ट यानी जल निकासी मार्ग की सफाई के लिए पहली बार ऑक्सीजन पंप करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। इस पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य उस खतरनाक वातावरण को सुरक्षित बनाना था जो वर्षों से जमा कचरे और गाद के कारण बन गया था। इस कलवर्ट के भीतर मीथेन जैसी अत्यंत जहरीली और ज्वलनशील गैसों का संचय हो गया था, जिसकी वजह से सफाईकर्मी अंदर प्रवेश करने से डरते थे और सुरक्षा कारणों से काम रोकना पड़ता था। मीथेन गैस न केवल सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है, बल्कि यह जानलेवा भी हो सकती है। इस जोखिम को समाप्त करने के लिए रेलवे इंजीनियरों ने एक योजना बनाई जिसके तहत कलवर्ट के भीतर भारी मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन पंप की गई। ऑक्सीजन के प्रवाह ने अंदर की जहरीली गैसों को विस्थापित कर दिया, जिससे वातावरण सांस लेने योग्य और सुरक्षित हो गया। इसके बाद ही सफाईकर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ अंदर भेजा गया ताकि वे वर्षों से जमा गाद और मलबे को बाहर निकाल सकें। इस कार्य में बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी का भी पूरा सहयोग मिला, जिससे इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका। सफाई के इस कार्य के लिए केवल मानव श्रम का ही नहीं, बल्कि आधुनिक मशीनों का भी सहारा लिया गया। सुपर सकर मशीनों का उपयोग करके कलवर्ट के भीतर जमा भारी मात्रा में कीचड़, मलबा और तैरते हुए कचरे को बाहर निकाला गया। यह कलवर्ट रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दादर-धारावी नाले को मीठी नदी से जोड़ता है। यह मार्ग पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे दोनों के अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए इसकी सफाई दोनों रेल प्रणालियों के लिए अनिवार्य थी। पिछले कई वर्षों के विश्लेषण से यह पता चला था कि इसी बिंदु पर जल निकासी अवरुद्ध होने के कारण अप और डाउन दोनों लोकल लाइनों पर बार-बार जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती थी। हालांकि पूर्व में ट्रेन संचालन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन जोखिम हमेशा बना रहता था। अब इस कलवर्ट की पूरी तरह सफाई होने से नाले की जल वहन क्षमता फिर से बहाल हो गई है, जिससे बारिश का पानी तेजी से मीठी नदी की ओर निकल सकेगा। इंजीनियरिंग के नजरिए से रेलवे ने केवल सफाई तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए कई अन्य बुनियादी सुधार भी किए हैं। जलभराव के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए संबंधित क्षेत्र में रेल पटरियों की ऊंचाई को 6 इंच तक बढ़ाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि मामूली जलभराव होता भी है, तो भी ट्रेनें बिना किसी रुकावट के अपनी गति से चल सकेंगी। इसके साथ ही, ड्रेनेज नेटवर्क का विस्तार किया गया है ताकि पानी के निकास के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हों। निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए फ्लोटिंग कैमरा और विशेष सेंसर मशीनें लगाई गई हैं, जो वास्तविक समय में जल स्तर की निगरानी करेंगी। यदि कहीं भी पानी जमा होने के संकेत मिलते हैं, तो नियंत्रण कक्ष को तुरंत सूचना मिल जाएगी और समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह अभिनव प्रयोग न केवल मुंबई के लिए बल्कि अन्य शहरों के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। सुरक्षा और तकनीक का यह संगम यह दर्शाता है कि यदि सही योजना और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाए, तो सबसे कठिन चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है। अब जब मानसून करीब है, तो इन उपायों से उम्मीद की जा रही है कि माटुंगा-माहिम क्षेत्र में जलभराव की समस्या बीते समय की बात हो जाएगी और मुंबईकर बिना किसी तनाव के अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। यह पूरी कवायद रेलवे की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत यात्रियों की सुरक्षा और समय की पाबंदी को सर्वोपरि रखा गया है.

मुंबई शहर की जीवनरेखा मानी जाने वाली उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए मानसून का समय हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। हर साल भारी बारिश के कारण पटरियों पर जलभराव हो जाता है, जिससे ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो जाती है या कई बार सेवाएं पूरी तरह बाधित हो जाती हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने और आगामी मानसून के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए पश्चिम रेलवे ने इस बार एक अत्यंत आधुनिक और अनोखा प्रयोग किया है। रेलवे प्रशासन ने माटुंगा और माहिम क्षेत्र में स्थित जल निकासी प्रणालियों को दुरुस्त करने के लिए एक ऐसी तकनीक का उपयोग किया है जो पहले कभी नहीं देखी गई। विशेष रूप से माटुंगा रेलवे वर्कशॉप के नीचे स्थित 250 मीटर लंबे कलवर्ट यानी जल निकासी मार्ग की सफाई के लिए पहली बार ऑक्सीजन पंप करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। इस पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य उस खतरनाक वातावरण को सुरक्षित बनाना था जो वर्षों से जमा कचरे और गाद के कारण बन गया था। इस कलवर्ट के भीतर मीथेन जैसी अत्यंत जहरीली और ज्वलनशील गैसों का संचय हो गया था, जिसकी वजह से सफाईकर्मी अंदर प्रवेश करने से डरते थे और सुरक्षा कारणों से काम रोकना पड़ता था। मीथेन गैस न केवल सांस लेने में कठिनाई पैदा करती है, बल्कि यह जानलेवा भी हो सकती है। इस जोखिम को समाप्त करने के लिए रेलवे इंजीनियरों ने एक योजना बनाई जिसके तहत कलवर्ट के भीतर भारी मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन पंप की गई। ऑक्सीजन के प्रवाह ने अंदर की जहरीली गैसों को विस्थापित कर दिया, जिससे वातावरण सांस लेने योग्य और सुरक्षित हो गया। इसके बाद ही सफाईकर्मियों को सुरक्षा उपकरणों के साथ अंदर भेजा गया ताकि वे वर्षों से जमा गाद और मलबे को बाहर निकाल सकें। इस कार्य में बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी का भी पूरा सहयोग मिला, जिससे इस जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका। सफाई के इस कार्य के लिए केवल मानव श्रम का ही नहीं, बल्कि आधुनिक मशीनों का भी सहारा लिया गया। सुपर सकर मशीनों का उपयोग करके कलवर्ट के भीतर जमा भारी मात्रा में कीचड़, मलबा और तैरते हुए कचरे को बाहर निकाला गया। यह कलवर्ट रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दादर-धारावी नाले को मीठी नदी से जोड़ता है। यह मार्ग पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे दोनों के अधिकार क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए इसकी सफाई दोनों रेल प्रणालियों के लिए अनिवार्य थी। पिछले कई वर्षों के विश्लेषण से यह पता चला था कि इसी बिंदु पर जल निकासी अवरुद्ध होने के कारण अप और डाउन दोनों लोकल लाइनों पर बार-बार जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती थी। हालांकि पूर्व में ट्रेन संचालन पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन जोखिम हमेशा बना रहता था। अब इस कलवर्ट की पूरी तरह सफाई होने से नाले की जल वहन क्षमता फिर से बहाल हो गई है, जिससे बारिश का पानी तेजी से मीठी नदी की ओर निकल सकेगा। इंजीनियरिंग के नजरिए से रेलवे ने केवल सफाई तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि भविष्य की सुरक्षा के लिए कई अन्य बुनियादी सुधार भी किए हैं। जलभराव के खतरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए संबंधित क्षेत्र में रेल पटरियों की ऊंचाई को 6 इंच तक बढ़ाया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि मामूली जलभराव होता भी है, तो भी ट्रेनें बिना किसी रुकावट के अपनी गति से चल सकेंगी। इसके साथ ही, ड्रेनेज नेटवर्क का विस्तार किया गया है ताकि पानी के निकास के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हों। निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने के लिए फ्लोटिंग कैमरा और विशेष सेंसर मशीनें लगाई गई हैं, जो वास्तविक समय में जल स्तर की निगरानी करेंगी। यदि कहीं भी पानी जमा होने के संकेत मिलते हैं, तो नियंत्रण कक्ष को तुरंत सूचना मिल जाएगी और समय रहते कार्रवाई की जा सकेगी। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि यह अभिनव प्रयोग न केवल मुंबई के लिए बल्कि अन्य शहरों के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एक उदाहरण बनेगा। सुरक्षा और तकनीक का यह संगम यह दर्शाता है कि यदि सही योजना और आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाए, तो सबसे कठिन चुनौतियों का समाधान निकाला जा सकता है। अब जब मानसून करीब है, तो इन उपायों से उम्मीद की जा रही है कि माटुंगा-माहिम क्षेत्र में जलभराव की समस्या बीते समय की बात हो जाएगी और मुंबईकर बिना किसी तनाव के अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे। यह पूरी कवायद रेलवे की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत यात्रियों की सुरक्षा और समय की पाबंदी को सर्वोपरि रखा गया है

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