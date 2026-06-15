वेस्टइंडीज ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर टी-20 सीरीज 2-1 से जीती

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे और निर्णायक मुकाबले में कमजोर पर्दे पर बल्लेबाजी के बाद शेरफेन रदरफोर्ड और शमर जोसेफ की शानदार पारीओं की बदौलत जीत हासिल की। शमर जोसेफ ने 5 विकेट लिए जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 54 रन बनाए।

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम ने तीसरे और निर्णायक टी-20 मैच में श्रीलंका को 5 विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सबीना पार्क, किंग्स्टन में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सभी विकेट खोकर 169 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज ने शेरफेन रदरफोर्ड की नाबाद 54 रन की पारी की बदौलत 19.

4 ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम ने 2 गेंद शेष रहते मैच जीत लिया। श्रीलंका की ओर से दुनिथ वेल्लालागे ने 43 रन और कामिल मिशारा ने 28 रन बनाए। वहीं, वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। तीन मैचों की सीरीज पहले दो मुकाबलों के बाद 1-1 से बराबरी पर थी। पहले टी-20 में वेस्टइंडीज ने 7 विकेट से जीत दर्ज की थी, जबकि दूसरे मैच में श्रीलंका ने 37 रन से जीत हासिल कर सीरीज बराबर कर ली थी। तीसरे मुकाबले में जीत के साथ वेस्टइंडीज ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान कुसल मेंडिस सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद पथुम निसांका और कामिल मिशारा ने दूसरे विकेट के लिए 43 रन जोड़े। निसांका ने 17 गेंदों पर 26 रन बनाए, जबकि मिशारा 23 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हुए। पवन रत्नायके खाता भी नहीं खोल सके और शमर जोसेफ का शिकार बने। कामिंदु मेंडिस ने 20 रन और दासुन शनाका ने 16 रन का योगदान दिया। एक छोर पर टिके दुनिथ वेलालागे ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 28 गेंदों में 43 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था। शमर जोसेफ ने श्रीलंका की पारी के आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और 3 विकेट झटके। उन्होंने वेलालागे, दुष्मंत चमीरा और महीश तीक्षणा को आउट किया। जोसेफ ने मैच में कुल 5 विकेट हासिल किए। वेस्टइंडीज ने इस मैच के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए। शमर स्प्रिंगर और रोमारियो शेफर्ड की जगह जेसन होल्डर और अकेम ऑगस्टे को टीम में शामिल किया गया। 170 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज ने 53 रन के स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद शेरफेन रदरफोर्ड बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए। उस समय टीम दबाव में थी और उसे जीत के लिए तेज रन गति से बल्लेबाजी करनी थी। रदरफोर्ड ने जिम्मेदारी संभालते हुए संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर का छठा अर्धशतक 39 गेंदों में पूरा किया और अंत तक नाबाद रहते हुए टीम को जीत दिलाई। रदरफोर्ड ने 40 गेंदों पर 54 रन की मैच जिताऊ पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। दूसरी ओर, आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी के लिए आए जेसन होल्डर ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 5 गेंदों में 21 रन की तूफानी नाबाद पारी खेली। रदरफोर्ड और होल्डर की अहम साझेदारी की बदौलत वेस्टइंडीज ने 2 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया और 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली





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