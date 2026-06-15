वैभव सूर्यवंशी आज श्रीलंका ए के खिलाफ एक्शन में: लाइव स्ट्रीमिंग और मैच की पूरी जानकारी

भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी आज श्रीलंका ए के खिलाफ ट्राई सीरीज के तीसरे मैच में एक्शन में होंगे। जानिए मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें और किस समय शुरू होगा। यह मैच भारत ए के लिए करो या मरो वाला है।
भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी आज एक बार फिर मैदान पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के साथ खेल ी जा रही ट्राई सीरीज में भारत ए टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह सीरीज भारतीय युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच है, और वैभव ने पिछले मैचों में शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज का मुकाबला भारत ए और श्रीलंका ए के बीच होने वाला है, जो ट्राई सीरीज का तीसरा लीग मैच है। इस मैच का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि भारत ए के लिए यह करो या मरो की स्थिति है। टीम इंडिया अगर यह मैच हार जाती है, तो उसे फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा, जो कि एक मुश्किल स्थिति होगी। ऐसे में टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी और जीत के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद है कि वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत देंगे और बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनके फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि वह आज किस अंदाज में रन बनाते हैं। मैच की बात करें तो यह भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 9:30 बजे होगा। अगर भारत ए पहले बल्लेबाजी करती है तो वैभव सूर्यवंशी को पहली पारी में ही खेल ते देखा जा सकता है, लेकिन अगर वे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आते हैं तो दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। लाइव प्रसारण की बात करें तो इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर देखा जा सकता है। वहीं, मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर देखने के लिए सोनी लिव ऐप का उपयोग करना होगा। इस ऐप पर लॉगिन करके आप कहीं से भी मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं। सोनी लिव पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी, जिससे आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर भी मैच देख सकते हैं। इसके अलावा, सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर भी इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी के फैंस के लिए यह एक शानदार मौका है कि वे अपने पसंदीदा खिलाड़ी को एक्शन में देखें और उनका उत्साहवर्धन करें। आइए देखते हैं कि वैभव आज कैसा प्रदर्शन करते हैं और भारत ए को जीत दिलाने में कितने कामयाब होते हैं। यह मैच न केवल भारत ए के लिए बल्कि वैभव के करियर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में मदद कर सकता है। उनकी बल्लेबाजी की शैली और आक्रामक रवैया उन्हें दूसरे युवा खिलाड़ियों से अलग बनाता है। उम्मीद है कि वैभव आज अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और टीम को जीत की ओर ले जाएंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है, जिसमें दोनों टीमें जीत के लिए बेकरार होंगी। भारत ए टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। देखते हैं कि वह इस दबाव को कैसे संभालते हैं और टीम के लिए कैसा योगदान देते हैं.
भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी आज एक बार फिर मैदान पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी इन दिनों श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के साथ खेली जा रही ट्राई सीरीज में भारत ए टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह सीरीज भारतीय युवा खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बेहतरीन मंच है, और वैभव ने पिछले मैचों में शानदार प्रदर्शन करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज का मुकाबला भारत ए और श्रीलंका ए के बीच होने वाला है, जो ट्राई सीरीज का तीसरा लीग मैच है। इस मैच का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि भारत ए के लिए यह करो या मरो की स्थिति है। टीम इंडिया अगर यह मैच हार जाती है, तो उसे फाइनल में पहुंचने के लिए दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना होगा, जो कि एक मुश्किल स्थिति होगी। ऐसे में टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ मैदान पर उतरेगी और जीत के लिए हर संभव प्रयास करेगी। वैभव सूर्यवंशी से उम्मीद है कि वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से टीम को मजबूत शुरुआत देंगे और बड़ा स्कोर खड़ा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उनके फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि वह आज किस अंदाज में रन बनाते हैं। मैच की बात करें तो यह भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 9:30 बजे होगा। अगर भारत ए पहले बल्लेबाजी करती है तो वैभव सूर्यवंशी को पहली पारी में ही खेलते देखा जा सकता है, लेकिन अगर वे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आते हैं तो दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। लाइव प्रसारण की बात करें तो इस मैच को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर टीवी पर देखा जा सकता है। वहीं, मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर देखने के लिए सोनी लिव ऐप का उपयोग करना होगा। इस ऐप पर लॉगिन करके आप कहीं से भी मैच का लाइव आनंद ले सकते हैं। सोनी लिव पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी, जिससे आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट पर भी मैच देख सकते हैं। इसके अलावा, सोनी स्पोर्ट्स के विभिन्न चैनलों पर भी इस मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी के फैंस के लिए यह एक शानदार मौका है कि वे अपने पसंदीदा खिलाड़ी को एक्शन में देखें और उनका उत्साहवर्धन करें। आइए देखते हैं कि वैभव आज कैसा प्रदर्शन करते हैं और भारत ए को जीत दिलाने में कितने कामयाब होते हैं। यह मैच न केवल भारत ए के लिए बल्कि वैभव के करियर के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन उन्हें राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में मदद कर सकता है। उनकी बल्लेबाजी की शैली और आक्रामक रवैया उन्हें दूसरे युवा खिलाड़ियों से अलग बनाता है। उम्मीद है कि वैभव आज अपनी पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और टीम को जीत की ओर ले जाएंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है, जिसमें दोनों टीमें जीत के लिए बेकरार होंगी। भारत ए टीम में कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन सभी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। देखते हैं कि वह इस दबाव को कैसे संभालते हैं और टीम के लिए कैसा योगदान देते हैं
वैभव सूर्यवंशी भारत ए बनाम श्रीलंका ए ट्राई सीरीज लाइव स्ट्रीमिंग क्रिकेट