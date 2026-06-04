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वैभव सूर्यवंशी को हर कोई टेस्ट में देखना चाहेगा : सचिन तेंदुलकर

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वैभव सूर्यवंशी को हर कोई टेस्ट में देखना चाहेगा : सचिन तेंदुलकर
वैभव सूर्यवंशीसचिन तेंदुलकरटेस्ट क्रिकेट
📆04-06-2026 01:52:00
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सचिन तेंदुलकर ने कहा कि हर कोई वैभव को टेस्ट क्रिकेट में देखना चाहेगा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि वह नैचुरली डेवलप होने पर फोकस करें।

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में एक दिल जीतने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर कोई वैभव को टेस्ट क्रिकेट में देखना चाहेगा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि वह नैचुरली डेवलप होने पर फोकस करें। क्रिकइंफो ऑनर्स अवार्ड्स 2026 में जब सचिन तेंदुलकर से सूर्यवंशी के फ्यूचर के बारे में पूछा गया कि क्या राजस्थान रॉयल्स का यह सेंसेशन ऑल-फॉर्मेट प्लेयर बन सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि इस प्लेयर को अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते रहना चाहिए, जिसने उसे पहले ही दुनिया के सबसे एक्साइटिंग यंग क्रिकेटरों में से एक बना दिया है। मैं वैभव से कहूंगा कि वह जैसा है वैसा ही रहे। हमेशा एक पहला मौका होता है। टेस्ट क्रिकेट में समय और उम्र के साथ वह अलग-अलग चुनौतियों से निपटना सीखेगा, साथ ही सॉल्यूशन-ओरिएंटेड माइंडसेट भी रखेगा.

अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी के बारे में एक दिल जीतने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर कोई वैभव को टेस्ट क्रिकेट में देखना चाहेगा, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि वह नैचुरली डेवलप होने पर फोकस करें। क्रिकइंफो ऑनर्स अवार्ड्स 2026 में जब सचिन तेंदुलकर से सूर्यवंशी के फ्यूचर के बारे में पूछा गया कि क्या राजस्थान रॉयल्स का यह सेंसेशन ऑल-फॉर्मेट प्लेयर बन सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि इस प्लेयर को अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा करते रहना चाहिए, जिसने उसे पहले ही दुनिया के सबसे एक्साइटिंग यंग क्रिकेटरों में से एक बना दिया है। मैं वैभव से कहूंगा कि वह जैसा है वैसा ही रहे। हमेशा एक पहला मौका होता है। टेस्ट क्रिकेट में समय और उम्र के साथ वह अलग-अलग चुनौतियों से निपटना सीखेगा, साथ ही सॉल्यूशन-ओरिएंटेड माइंडसेट भी रखेगा

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