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वैभव सूर्यवंशी: 15 साल में बदल दिया क्रिकेट का पारंपरिक व्याकरण

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वैभव सूर्यवंशी: 15 साल में बदल दिया क्रिकेट का पारंपरिक व्याकरण
वैभव सूर्यवंशीआईपीएलक्रिकेट
📆30-05-2026 13:08:00
📰Dainik Jagran
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बिहार के समस्तीपुर के 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अपने तूफानी प्रदर्शन से क्रिकेट के पारंपरिक व्याकरण को बदल दिया। उन्होंने 37 गेंदों में 103 रन बनाए और एक सीजन में सबसे अधिक छक्के और चौके लगाकर इतिहास रचा। उनकी कहानी संघर्ष, समर्पण और युवा प्रतिभा की मिसाल है।

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के मंच पर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट के पारंपरिक व्याकरण को पूरी तरह बदल दिया है। 15 वर्षीय इस खिलाड़ी ने सिर्फ 37 गेंदों में 103 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि उम्र कोई बाधा नहीं है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस जैसे दिग्गज तेज गेंदबाजों को बिना किसी हिचकिचाहट के पीटा और खेल की पुरानी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। वैभव का मानना है कि अब क्रिकेट में रक्षात्मक रवैया नहीं, बल्कि पहली गेंद से ही आक्रामक होकर विपक्षी टीम के मनोबल पर प्रहार करना ही सफलता की कुंजी है। 12 साल 284 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेल ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव की कहानी संघर्ष और समर्पण से भरी है। उनके कोच मनीष ओझा बताते हैं कि जब वैभव 9-10 साल का था, तब उसके पिता हर दिन समस्तीपुर से पटना 100 किलोमीटर का सफर तय करके उसे अभ्यास कराने ले जाते थे। घर की छत पर शुरू हुआ यह सफर बाद में घर के बगल में बने सीमेंटेड और टर्फ विकेट तक पहुंचा। वैभव की मेहनत ने उन्हें आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम का हिस्सा बनाया, जहां उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्के और 63 चौके लगाकर इतिहास रच दिया। वैभव का प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि सही अवसर और आत्मविश्वास के साथ बड़े सपनों को जल्दी पूरा किया जा सकता है। आईपीएल के दौरान उनकी बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं और विशेषज्ञों की सोच बदल दी कि प्रतिभा की पहचान उम्र से नहीं, प्रदर्शन से होनी चाहिए। वैभव ने क्रिकेट को रोमांच के उस दौर में पहुंचा दिया जहां दर्शक स्टेडियम में सिर्फ एक बल्लेबाज के पिच पर आने का इंतजार करते हैं। उनकी बेखौफ बल्लेबाजी ने टी-20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी है, और अब हर कोई जानता है कि यह खेल अनुभवी से ज्यादा युवा उत्साह का हो गया है। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गए हैं जिसने पूरे देश के करोड़ों युवाओं को अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाया है.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के मंच पर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से क्रिकेट के पारंपरिक व्याकरण को पूरी तरह बदल दिया है। 15 वर्षीय इस खिलाड़ी ने सिर्फ 37 गेंदों में 103 रन बनाकर यह साबित कर दिया कि उम्र कोई बाधा नहीं है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस जैसे दिग्गज तेज गेंदबाजों को बिना किसी हिचकिचाहट के पीटा और खेल की पुरानी धारणाओं को ध्वस्त कर दिया। वैभव का मानना है कि अब क्रिकेट में रक्षात्मक रवैया नहीं, बल्कि पहली गेंद से ही आक्रामक होकर विपक्षी टीम के मनोबल पर प्रहार करना ही सफलता की कुंजी है। 12 साल 284 दिन की उम्र में रणजी ट्रॉफी खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव की कहानी संघर्ष और समर्पण से भरी है। उनके कोच मनीष ओझा बताते हैं कि जब वैभव 9-10 साल का था, तब उसके पिता हर दिन समस्तीपुर से पटना 100 किलोमीटर का सफर तय करके उसे अभ्यास कराने ले जाते थे। घर की छत पर शुरू हुआ यह सफर बाद में घर के बगल में बने सीमेंटेड और टर्फ विकेट तक पहुंचा। वैभव की मेहनत ने उन्हें आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स जैसी टीम का हिस्सा बनाया, जहां उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा 72 छक्के और 63 चौके लगाकर इतिहास रच दिया। वैभव का प्रदर्शन युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने साबित किया कि सही अवसर और आत्मविश्वास के साथ बड़े सपनों को जल्दी पूरा किया जा सकता है। आईपीएल के दौरान उनकी बल्लेबाजी ने चयनकर्ताओं और विशेषज्ञों की सोच बदल दी कि प्रतिभा की पहचान उम्र से नहीं, प्रदर्शन से होनी चाहिए। वैभव ने क्रिकेट को रोमांच के उस दौर में पहुंचा दिया जहां दर्शक स्टेडियम में सिर्फ एक बल्लेबाज के पिच पर आने का इंतजार करते हैं। उनकी बेखौफ बल्लेबाजी ने टी-20 क्रिकेट की परिभाषा ही बदल दी है, और अब हर कोई जानता है कि यह खेल अनुभवी से ज्यादा युवा उत्साह का हो गया है। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन गए हैं जिसने पूरे देश के करोड़ों युवाओं को अपने सपनों पर विश्वास करना सिखाया है

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वैभव सूर्यवंशी आईपीएल क्रिकेट युवा खिलाड़ी आईपीएल 2026

 

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