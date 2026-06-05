वैभव सूर्यवंशी के चलते इंडिया ए की ट्राई सीरीज के राइट्स बिक गए हैं। ट्राई सीरीज का पहला मैच 9 जून को इंडिया ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा।

वैभव सूर्यवंशी के चलते बिके इंडिया ए की ट्राई सीरीज के राइट्स, टीवी पर आएंगे मैच, जानें कब, कहां और कैसे देख पाएंगे सीरीज। इंडिया ए , श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच वनडे ट्राई-सीरीज 9 जून से खेल ी जाएगी। इस सीरीज में 15 साल के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी खेल ते हुए दिखाई देंगे। इंडियंस प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद फैंस उन्हें देखने के लिए बेताब हैं। आम तौर पर इंडिया ए के मैच टीवी पर कम ही प्रसारित होते हैं। लेकिन वैभव की लोकप्रियता को देखते हुए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने इस सीरीज के मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं। ट्राई-सीरीज का पहला मैच 9 जून को इंडिया ए और मेजबान श्रीलंका ए के बीच खेल ा जाएगा। वनडे ट्राई-सीरीज के सभी मैच दांबुला के रंगिरी दांबुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल े जाएंगे। वनडे ट्राई-सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम 10 बजे से खेल ा जाएगा। इस मैच का टॉस 9.

30 बजे होगा। इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच के बीच ट्राई-सीरीज के के प्रसारण का अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं। इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में सोनी लिव एप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स देख सकते हैं





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