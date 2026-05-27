वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा, आईपीएल इतिहास में एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं.

वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया है. उन्होंने क्रिस गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ द‍िया है. वैभव अब एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर पहुंच गए ह.

राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में तूफानी बल्लेबाजी से इतिहास रच दिया है. उन्होंने क्रिस गेल के 59 छक्कों के रिकॉर्ड को तोड़ द‍िया है.

वैभव अब एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. उन्होंने इस सीजन अब तक 61 छक्के ठोक दिए हैं और उन्होंने महान बल्लेबाज क्रिस गेल के ऑल टाइम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर द‍िया है. गेल ने साल 2012 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए 59 छक्के लगाए थे, जो आज भी आईपीएल इतिहास में एक सीजन का सबसे बड़ा सिक्स रिकॉर्ड है.

वैभव और गेल के बाद इस ल‍िस्ट में उनके पीछे आंद्रे रसेल हैं, जिन्होंने 2019 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 52 छक्के लगाए थे





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