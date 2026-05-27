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वैभव सूर्यवंशी का शानदार रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन, राजस्थान क्वालिफायर-2 में

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वैभव सूर्यवंशी का शानदार रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन, राजस्थान क्वालिफायर-2 में
IPLराजस्थान रॉयल्सहैदराबाद
📆27-05-2026 23:56:00
📰Dainik Bhaskar
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राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में हैदराबाद को हराकर क्वालिफायर-2 में प्रवेश किया। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से रिकॉर्ड तोड़े और IPL इतिहास में नए आंकड़ा स्थापित किया।

राजस्थान रॉयल्स ने IPL एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर क्वालिफायर-2 में जगह बना ली। मुल्लांपुर में हुए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन की। सूर्यवंशी ने 97 रन बनाए और एक सीजन में 600 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने IPL इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जो अब 65 सिक्स है। वह 16 गेंदों में अर्धशतक जोड़कर पांचवीं बार 20 या उससे कम गेंदों में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस पारी में उन्होंने पावरप्ले में भी बेहतरीन कारनामा किया और सिक्सों की बड़ी मात्रा में बमबारी कराई। सनराइजर्स हैदराबाद की बाउंसिंग बॉलिंग को लगभग पूरी तरह निशाना चढ़ा दी। वैभव की तेजी से बढ़ने वाली कrierा एक ब alturaक द allows किए बिना ही दर्शाए हैं, कि वे टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। मैच के बाद उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई.

राजस्थान रॉयल्स ने IPL एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर क्वालिफायर-2 में जगह बना ली। मुल्लांपुर में हुए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन की। सूर्यवंशी ने 97 रन बनाए और एक सीजन में 600 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने IPL इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जो अब 65 सिक्स है। वह 16 गेंदों में अर्धशतक जोड़कर पांचवीं बार 20 या उससे कम गेंदों में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस पारी में उन्होंने पावरप्ले में भी बेहतरीन कारनामा किया और सिक्सों की बड़ी मात्रा में बमबारी कराई। सनराइजर्स हैदराबाद की बाउंसिंग बॉलिंग को लगभग पूरी तरह निशाना चढ़ा दी। वैभव की तेजी से बढ़ने वाली कrierा एक ब alturaक द allows किए बिना ही दर्शाए हैं, कि वे टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। मैच के बाद उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई

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IPL राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड

 

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