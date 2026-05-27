वैभव सूर्यवंशी का शानदार रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन, राजस्थान क्वालिफायर-2 में

राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में हैदराबाद को हराकर क्वालिफायर-2 में प्रवेश किया। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से रिकॉर्ड तोड़े और IPL इतिहास में नए आंकड़ा स्थापित किया।

राजस्थान रॉयल्स ने IPL एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर क्वालिफायर-2 में जगह बना ली। मुल्लांपुर में हुए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन की। सूर्यवंशी ने 97 रन बनाए और एक सीजन में 600 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने IPL इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जो अब 65 सिक्स है। वह 16 गेंदों में अर्धशतक जोड़कर पांचवीं बार 20 या उससे कम गेंदों में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस पारी में उन्होंने पावरप्ले में भी बेहतरीन कारनामा किया और सिक्सों की बड़ी मात्रा में बमबारी कराई। सनराइजर्स हैदराबाद की बाउंसिंग बॉलिंग को लगभग पूरी तरह निशाना चढ़ा दी। वैभव की तेजी से बढ़ने वाली कrierा एक ब alturaक द allows किए बिना ही दर्शाए हैं, कि वे टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। मैच के बाद उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई.

राजस्थान रॉयल्स ने IPL एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर क्वालिफायर-2 में जगह बना ली। मुल्लांपुर में हुए इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन की। सूर्यवंशी ने 97 रन बनाए और एक सीजन में 600 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए। उन्होंने IPL इतिहास में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जो अब 65 सिक्स है। वह 16 गेंदों में अर्धशतक जोड़कर पांचवीं बार 20 या उससे कम गेंदों में फिफ्टी लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। इस पारी में उन्होंने पावरप्ले में भी बेहतरीन कारनामा किया और सिक्सों की बड़ी मात्रा में बमबारी कराई। सनराइजर्स हैदराबाद की बाउंसिंग बॉलिंग को लगभग पूरी तरह निशाना चढ़ा दी। वैभव की तेजी से बढ़ने वाली कrierा एक ब alturaक द allows किए बिना ही दर्शाए हैं, कि वे टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए हैं। मैच के बाद उनके रिकॉर्ड और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा हुई





Dainik Bhaskar / 🏆 19. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPL राजस्थान रॉयल्स हैदराबाद वैभव सूर्यवंशी रिकॉर्ड

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

जब रूस के अंतिम जार निकोलस-2 सिंहासन पर बैठे, जिसके बाद खत्म हो गई जारशाहीआज के दिन ही रूस में अंतिम जार निकोलस सेकंड गद्दी पर बैठे थे. निकोलस के बार वहां जारशाही खत्म हो गई. अंतिम जार के कार्यकाल में ही रूस में क्रांति की शुरुआत हुई और देश युद्ध में झोंक दिया गया.

Read more »

Amit Shah : अमित शाह पहुंचे बीकानेर, भारत-पाक बॉर्डर से करेंगे आज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 की शुरुआत | Amit Shah Reached Bikaner Indo Pak Border Vibrant Village Programme 2 Launched TodayAmit Shah : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को विशेष विमान से नाल एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने उनकी अगवानी की। अमित शाह आज मंगलवार को भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2 की शुरुआत करेंगे।

Read more »

‘PAK की ‘नापाक’ हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दो’, राजस्थान में भारत-PAK बॉर्डर पर अमित शाह की ‘दहाड़’, जानें बड़ी बातें | Amit Shah Bikaner Sanchu Post Visit Vibrant Villages Programme 2 Bsf Updatesअमित शाह ने बीकानेर की ऐतिहासिक सांचू पोस्ट से भरी हुंकार। लॉन्च किया 'वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-2'। 184 सरहदी गांवों की बदलेगी सूरत। 14 महिला बैरकों का उद्घाटन और जवानों संग जलपान

Read more »

क्‍वालीफायर-2 से पहले गुजरात टाइटंस के लिए बजा अलार्म, अगर नहीं सुधारी ये गलती तो टूर्नामेंट से हो जाएगी बाहर | Catch Dropped The Main Reasons For Gt Last Two DefeatsMain reasons for GT last two defeats: गुजरात टाइटंस के लिए क्‍वालीफायर-2 से पहले अलार्म बज चुका है। उसने पिछली दो हार में एक ही गलती को दोहराया और यही उसकी हार की वजह भी बनी। अगर अब उसने इस गलती को फिर से दोहराया तो उसका टूर्नामेंट से बाहर होना तय...

Read more »

RR vs SRH: सनराइजर्स का सफर समाप्त, आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में पहुंची राजस्थान; गुजरात से होगी टक्करराजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर क्वालिफायर-2 में जगह बना ली। अब टीम का सामना 29 मई को गुजरात टाइटंस

Read more »

राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर जीता, क्वालीफायर-2 में गुजरात से मुकाबलाराजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर क्वालीफायर-2 में प्रवेश किया। अब उनका मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा।

Read more »