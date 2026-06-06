वैभव सूर्यवंशी: सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 15 साल के युवा बल्लेबाज की बड़ी उपलब्धि

15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए भारतीय टी20 टीम में जगद बनाई। वे अब भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गए हैं।

वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय क्रिकेट में एक बेहद महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आयरलैंड, इंग्लैंड और एशियन गेम्स के लिए घोषित भारतीय टी20 टीम में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का नाम शामिल है। इस ओरिशन के साथ ही वे सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। सचिन तेंदुलकर को 1989 में पाकिस्तान दौरे के लिए भारतीय टीम में चुने जाने पर उनकी उम्र 16 साल 205 दिन थी। वैभव सूर्यवंशी अब सिर्फ 15 साल की उम्र में भारत के लिए खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, जिससे उन्होंने सचिन का यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वैभव की उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए उन्हें टीम इंडिया के सीनियर टी20 स्क्वाड में जगद तोड़ी गई है। वे पिछले सीजन में लगातार धमाकेदार पारियां लगाकर अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं.

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