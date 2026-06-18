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वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार: बीसीसीआई ने मैच रेफरी पर छोड़ा फैसला

क्रिकेट News

वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार: बीसीसीआई ने मैच रेफरी पर छोड़ा फैसला
वैभव सूर्यवंशीबीसीसीआईश्रीलंका ए
📆18-06-2026 12:14:00
📰Dainik Jagran
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बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्पष्ट किया कि वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच विवाद में बोर्ड कोई कार्रवाई नहीं करेगा, यह मामला मैच अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में है।

श्रीलंका में चल रही त्रिकोणीय ए सीरीज में भारत ए और श्रीलंका ए के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जो सुपर ओवर तक गया। अंत में श्रीलंका ए ने बाजी मारी, लेकिन इस मैच की असली चर्चा मैदान पर हुई एक घटना को लेकर हुई। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जो मैच के बाद हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी और कई लोगों ने वैभव के आक्रामक रवैये की आलोचना की। हालांकि, अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ( बीसीसीआई ) ने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि यह मैच रेफरी और अंपायर के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि बीसीसीआई कार्रवाई करेगा, लेकिन हम मैच अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैदान पर जो कुछ हुआ, वह खेल का हिस्सा है और रेफरी उस पर फैसला लेंगे।' सैकिया ने यह भी कहा कि अगर कोई गलत काम हुआ है, तो संबंधित अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे। बीसीसीआई की यह प्रतिक्रिया उन लोगों को चुप कराने के लिए काफी है, जो वैभव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत मैच के बाद हुई, जब श्रीलंका ए को सुपर ओवर में जीत मिली थी। श्रीलंकाई बल्लेबाज हलाम्बेज ने विजयी रन बनाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के सामने कुछ भड़काऊ टिप्पणी की। इस पर वैभव सूर्यवंशी भड़क गए और उन्होंने हलाम्बेज को धक्का दे दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बीच-बचाव करना पड़ा। वैभव सूर्यवंशी , जो सिर्फ 15 साल के हैं, इस मैच में भारत ए के लिए खेल रहे थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा से पहले ही काफी प्रभावित किया था, लेकिन इस घटना ने उनकी छवि पर दाग लगा दिया। हालांकि, एक युवा खिलाड़ी के लिए ऐसी परिस्थितियों में संयम बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अनुभवों से वह सीखेंगे और भविष्य में बेहतर व्यवहार करेंगे। त्रिकोणीय सीरीज में भारत ए , श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं। भारत ए ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस घटना ने टीम की एकाग्रता को प्रभावित किया होगा। वैभव सूर्यवंशी पर कार्रवाई की संभावना अब खत्म हो गई है, क्योंकि बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मैच रेफरी के फैसले का इंतजार करेगा। इस बीच, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उम्मीद है कि दोनों बोर्ड मामले को आपसी समझ से सुलझा लेंगे। वैभव के करियर के लिए यह एक अहम मोड़ है; उन्हें इस अनुभव से सीखना होगा और मैदान पर अपने आक्रमण को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। भारतीय क्रिकेट में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और वैभव के पास अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका है। बीसीसीआई के इस रुख ने साफ कर दिया है कि वह युवा खिलाड़ियों को मितली दबाव में नहीं लिएगा, बल्कि उन्हें प्रबंधन के जरिए सुधार करने का अवसर देगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले मैचों में वैभव कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या वह अपने गुस्से पर काबू पा पाते हैं.

श्रीलंका में चल रही त्रिकोणीय ए सीरीज में भारत ए और श्रीलंका ए के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया, जो सुपर ओवर तक गया। अंत में श्रीलंका ए ने बाजी मारी, लेकिन इस मैच की असली चर्चा मैदान पर हुई एक घटना को लेकर हुई। भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जो मैच के बाद हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना ने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी और कई लोगों ने वैभव के आक्रामक रवैये की आलोचना की। हालांकि, अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि बोर्ड इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि यह मैच रेफरी और अंपायर के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही हैं कि बीसीसीआई कार्रवाई करेगा, लेकिन हम मैच अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मैदान पर जो कुछ हुआ, वह खेल का हिस्सा है और रेफरी उस पर फैसला लेंगे।' सैकिया ने यह भी कहा कि अगर कोई गलत काम हुआ है, तो संबंधित अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे। बीसीसीआई की यह प्रतिक्रिया उन लोगों को चुप कराने के लिए काफी है, जो वैभव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत मैच के बाद हुई, जब श्रीलंका ए को सुपर ओवर में जीत मिली थी। श्रीलंकाई बल्लेबाज हलाम्बेज ने विजयी रन बनाने के बाद भारतीय खिलाड़ियों के सामने कुछ भड़काऊ टिप्पणी की। इस पर वैभव सूर्यवंशी भड़क गए और उन्होंने हलाम्बेज को धक्का दे दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों को बीच-बचाव करना पड़ा। वैभव सूर्यवंशी, जो सिर्फ 15 साल के हैं, इस मैच में भारत ए के लिए खेल रहे थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा से पहले ही काफी प्रभावित किया था, लेकिन इस घटना ने उनकी छवि पर दाग लगा दिया। हालांकि, एक युवा खिलाड़ी के लिए ऐसी परिस्थितियों में संयम बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के अनुभवों से वह सीखेंगे और भविष्य में बेहतर व्यवहार करेंगे। त्रिकोणीय सीरीज में भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं। भारत ए ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन इस घटना ने टीम की एकाग्रता को प्रभावित किया होगा। वैभव सूर्यवंशी पर कार्रवाई की संभावना अब खत्म हो गई है, क्योंकि बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मैच रेफरी के फैसले का इंतजार करेगा। इस बीच, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उम्मीद है कि दोनों बोर्ड मामले को आपसी समझ से सुलझा लेंगे। वैभव के करियर के लिए यह एक अहम मोड़ है; उन्हें इस अनुभव से सीखना होगा और मैदान पर अपने आक्रमण को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। भारतीय क्रिकेट में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और वैभव के पास अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका है। बीसीसीआई के इस रुख ने साफ कर दिया है कि वह युवा खिलाड़ियों को मितली दबाव में नहीं लिएगा, बल्कि उन्हें प्रबंधन के जरिए सुधार करने का अवसर देगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले मैचों में वैभव कैसा प्रदर्शन करते हैं और क्या वह अपने गुस्से पर काबू पा पाते हैं

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वैभव सूर्यवंशी बीसीसीआई श्रीलंका ए भारत ए क्रिकेट विवाद

 

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