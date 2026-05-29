पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ ने वैभव सूर्यवंशी की तुलना पाकिस्तान के एक स्टार खिलाड़ी से की है। वैभव ने आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेली थी।

राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफ सरहद पार पाकिस्तान में भी हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज मोहम्मद यूसुफ ने सोशल मीडिया पर वैभव की तुलना पाकिस्तान के एक स्टार खिलाड़ी से की है। आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 97 रनों की आतिशी पारी खेल ने वाले राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी का डंका अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में भी गूंजने लगा है। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में अपनी पारी के दौरान 12 गगनचुंबी छक्के जड़कर टी20 क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड्स ध्वस्त करने वाले इस वंडर किड की दीवानी अब पाकिस्तान ी क्रिकेट भी हो गई है। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और महान क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भी वैभव सूर्यवंशी की बेखौफ बल्लेबाजी देखकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ की है। मोहम्मद यूसुफ ने वैभव की तुलना पाकिस्तान के सबसे विस्फोटक ऑलराउंडर रहे एक खास खिलाड़ी के युवा दिनों से कर दी है। मोहम्मद यूसुफ ने वैभव सूर्यवंशी के शॉट खेल ने के अंदाज और निडरता को देखकर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक बेहद खास संदेश साझा किया। उन्होंने वैभव को क्रिकेट का भविष्य बताया। मोहम्मद यूसुफ ने ट्वीट करते हुए लिखा, '15 वर्षीय क्रिकेट सनसनी वैभव सूर्यवंशी मुझे युवा शाहिद अफरीदी की याद दिलाता है, निडर, विस्फोटक और ऊर्जा से पूरी तरह भरपूर। क्रिकेट का भविष्य यहीं है!

' इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान भी इस खिलाड़ी को काफी करीब से देख रहा है। उन्हें पता है कि आने वाले दिनों में वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के लिए काल बनने वाले हैं।पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को क्रिकेट इतिहास के सबसे आक्रामक और खतरनाक पावर-हिटर्स में गिना जाता है, जिन्होंने महज 16 साल की उम्र में श्रीलंका के खिलाफ 37 गेंदों में सबसे तेज वनडे शतक जड़कर तहलका मचा दिया था। अफरीदी को दुनिया बूम-बूम के नाम से जानती थी। अब ठीक वैसी ही निडरता और विस्फोटक अंदाज भारत के 15 साल के वैभव सूर्यवंशी में देखने को मिल रहा है। वैभव ने भी मुल्लांपुर के मैदान पर पैट कमिंस जैसे दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ जिस तरह आगे बढ़कर छक्के लगाए, उसने मोहम्मद यूसुफ को शाहिद अफरीदी के शुरुआती दिनों की याद दिला दी। सरहद पार से आई यह तारीफ बताती है कि वैभव का टैलेंट सीमाओं को पार कर चुका है।गौरतलब है कि वैभव सूर्यवंशी की इस ऐतिहासिक पारी के बाद दुनिया भर के दिग्गज उनके सामने नतमस्तक हैं। इससे पहले टी20 क्रिकेट के यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल ने भी वैभव को 'न्यू सिक्स मशीन' और 'यूनिवर्सल बेबी बॉस' की उपाधी दी थी। अब मोहम्मद यूसुफ द्वारा उनकी तुलना शाहिद अफरीदी से किए जाने के बाद यह साफ हो गया है कि वैभव ने महज 15 साल की उम्र में वो प्रभाव छोड़ दिया है, जिसे बड़े-बड़े बल्लेबाज अपने पूरे करियर में नहीं छोड़ पाते।ऋषिकेश कुमार सिंह (डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर) ऋषिकेश कुमार सिंह वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) डिजिटल में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने साल 2022 में 'इंडिया टीवी' से अपने करियर की शुरुआत की और बहुत कम समय में अपनी सटीक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन से पहचान बनाई। वे अप्रैल 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स, डिजिटल विंग से जुड़े। पत्रकारिता में ऑनलाइन न्यूज डेस्क पर उन्हें काम करने का 3.5 साल का अनुभव है। विशेषज्ञता: ऋषिकेश कुमार सिंह खास तौर पर खेल की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, रियल टाइम खबरें, एक्सप्लेनर और रिसर्च आधारित खबरें करते हैं। इसके अलावा वह क्रिकेट, WWE, हॉकी और टेनिस जैसे खेलों की गहरी समझ रखते हैं। कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ वह वीडियो एंकरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में निपुण। शिक्षा: मूल रूप से झारखंड के बोकारो के रहने वाले ऋषिकेश कुमार सिंह ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से बैचेलर इन मीडिया में स्नातक किया। उन्होंने साल 2022 में अपनी स्नातक डिग्री पूरी की थी।की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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