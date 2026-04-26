वैभव सूर्यवंशी की तूफानी पारी ने राजस्थान रॉयल्स को हार के बाद भी चर्चा में रखा

आईपीएल-2026 में राजस्थान रॉयल्स और सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच हुए मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में 103 रन बनाए. उनकी शानदार पारी के बावजूद राजस्थान रॉयल्स ने मैच जिता नहीं पाया, लेकिन वैभव की प्रदर्शन ने क्रिकेट दुनिये को प्रभावित किया. उनके कोच और पूर्व क्रिकेटर ने उनकी तारीफ की.

आईपीएल-2026 का 36वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शनिवार को खेला गया. इस मैच में राजस्थान रॉयल्स की हार के बावजूद, टीम के स्टार बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी की खूब चर्चा हो रही है.

वैभव ने हैदराबाद के खिलाफ 37 गेंदों में 5 चौकों और 12 छक्कों की मदद से 103 रन बनाए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक लगा दिया. हालांकि, सनराइज़र्स हैदराबाद ने 229 रन का टारगेट चेज़ कर लिया और राजस्थान रॉयल्स को हराया. वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी ने क्रिकेट दुनिये को प्रभावित किया. सनराइज़र्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा, 'वैभव सूर्यवंशी मेरा नया पसंदीदा खिलाड़ी है.

वह गेंद को बहुत जोर से मारता है. उसे खेलते देखना मज़ेदार है. गेंदबाज़ को बिल्कुल सही गेंद डालनी पड़ती है, क्योंकि अगर नहीं डाली तो गेंद बहुत दूर जाएगी. वह वाकई शानदार है.

' भारत के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने भी कहा कि उनका पूरा परिवार वैभव सूर्यवंशी का बहुत बड़ा फैन है. उन्होंने कहा, 'मेरा पूरा परिवार वैभव सूर्यवंशी का बहुत बड़ा फ़ैन है. हम हर राजस्थान रॉयल्स का मैच साथ में देखते हैं और मैंने अपने पिता को कभी किसी को इस तरह पसंद करते नहीं देखा.

' उन्होंने आगे कहा, 'उनका हर शॉट उन्हें रोमांचित कर देता है. मेरी मां को भी उनके गोल-मटोल रूप और उनका जश्न मनाने का अंदाज़ बहुत पसंद है!

' वैभव के कोच मनीष ओझा ने उनके बारे में बताया कि 2022 में हुए एक मैच में वैभव के लगाए सभी छक्के 80-90 मीटर लंबे थे. उन्होंने कहा, '2022 में हमारी एकेडमी में एक मैच खेला गया था. वैभव विरोधी टीम की गेंदबाज़ी का सामना कर रहे थे. इसमें रणजी और अंडर-23 में खेलने वाले कुछ तेज गेंदबाज़ थे.

लेकिन वैभव ने उनके खिलाफ बेख़ौफ़ खेलते हुए 118 रन बनाए थे. उस पारी की खास बात ये थी कि वैभव के लगाए सभी छक्के 80-90 मीटर लंबे थे.

' वैभव ने नवंबर 2023 में अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में रनों का अंबार लगा दिया और फिर उसी महीने के अंत में एक अंतरराष्ट्रीय सीरीज में उस फॉर्म को जारी रखा, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भारत की अंडर-19 टीम का प्रतिनिधित्व किया. अक्तूबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूथ टेस्ट के लिए चुने गए सूर्यवंशी ने 58 गेंदों में शतक जड़ा, जो उनकी पहचान बन गई. 2025 के आईपीएल सीज़न में, सूर्यवंशी ने अनुभवी शार्दुल ठाकुर की पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा और राजस्थान रॉयल्स की ओर से उन पर लगभग 1.10 करोड़ रुपये के किए गए निवेश को सही साबित किया.

सूर्यवंशी गुजरात टाइटन्स के खिलाफ 35 गेंदों में तूफानी शतक लगाकर सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए





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