वैभव सूर्यवंशी के लिए विराट कोहली की सलाह, युवा बल्लेबाज के लिए एक सपने का सच होना

वैभव सूर्यवंशी ने हालिया आईपीएल सीजन में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. 15 साल के इस बल्लेबाज ने 16 मैचों में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप पर कब्जा किया. उनका स्ट्राइक रेट 237.31 का रहा, जो टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे विस्फोटक प्रदर्शनों में गिना जा रहा है.

क्रिकेट फैन्स को उस पल का इंतजार है, जब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया की जर्सी में मैदान पर उतरेंगे, अगर वैभव ने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल जैसी फॉर्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जारी रखी, तो भारतीय क्रिकेट को आने वाले वर्षों के लिए एक बड़ा सितारा मिल जाएगा.

महज 15 साल की उम्र में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले वैभव सूर्यवंशी अब टीम इंडिया तक पहुंच चुके है. लेकिन इस युवा बल्लेबाज के लिए सबसे यादगार पल शायद वह नहीं था जब उन्हें भारतीय टीम का कॉल-अप मिला, बल्कि वह था जब दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने फाइनल के बाद उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे बातचीत की.

ने खुलासा किया है कि आईपीएल 2026 फाइनल के बाद विराट कोहली से हुई बातचीत उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसी थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के लगातार दूसरी बार आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) खिताब जीतने के बाद कैमरों ने दोनों खिलाड़ियों की बातचीत को कैद किया था. उस समय हर कोई जानना चाहता था कि आखिर विराट कोहली ने युवा सनसनी से क्या कहा था.

विराट कोहली के बहुत बड़े फैन रहे हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को सपोर्ट करते थे. वैभव ने कहा, 'मैं पहले से आरसीबी का फैन था. सच कहूं तो मैं विराट भैया का बहुत बड़ा फैन हूं. जब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे बात की, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ.

ऐसा लगा जैसे मेरा कोई सपना पूरा हो गया हो.

'15 साल के वैभव के लिए BCCI ने बदला ये खास नियम! वैभव के लिए BCCI का बड़ा फैसला, माता-पिता भी जाएंगे इंग्लैंडवैभव सूर्यवंशी ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि विराट कोहली ने उनसे किसी सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि परिवार के बड़े भाई की तरह बात की. उन्होंने कहा, 'जिस तरह से उन्होंने बातें कीं, उससे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं विराट कोहली से बात कर रहा हूं.

उन्होंने मुझे बड़े भाई की तरह समझाया. बताया कि आगे क्या करना है, किस चीज पर ध्यान देना है और किस तरह अपने खेल को आगे बढ़ाना है.

' युवा बल्लेबाज के मुताबिक, विराट ने उन्हें सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहने और बाहरी शोर से दूर रहने की सलाह दी. आरसीबी द्वारा जारी वीडियो में विराट कोहली ने वैभव सूर्यवंशी को जो सलाह दी थी, वह अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. कोहली ने कहा था, 'तुम्हें यहां से और ऊपर जाना है. जो कुछ भी हासिल किया है, वह तुम्हारी मेहनत और खुद पर भरोसे का नतीजा है.

लोग क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं, उस पर ध्यान मत दो. बस अपना काम करते रहो.

' बातचीत खत्म करते हुए विराट ने मुस्कुराकर कहा था, 'एक बिहारी सब पर भारी. ' यह सुनकर वैभव भी मुस्कुरा उठे थे. वैभव सूर्यवंशी ने हालिया आईपीएल सीजन में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. 15 साल के इस बल्लेबाज ने 16 मैचों में 776 रन बनाए और ऑरेंज कैप पर कब्जा किया. उनका स्ट्राइक रेट 237.31 का रहा, जो टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे विस्फोटक प्रदर्शनों में गिना जा रहा है.

उन्होंने पूरे सीजन में कुल 72 छक्के जड़े. अंडर-19 विश्व कप फाइनल में 175 रन की ऐतिहासिक पारी और फिर आईपीएल 2026 में रिकॉर्डों की बारिश के बाद वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय सीनियर टीम में जगह मिली है. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के साथ-साथ एशियन गेम्स के लिए टी20 स्क्वॉड में चुना गया है





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