वैभव सूर्यवंशी: 12 साल में रणजी और 15 में इंटरनेशनल

वैभव सूर्यवंशी ने 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्राफी में पदार्पण कर चुके हैं और अब 15 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम में चुने गए हैं। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने बताया कि उनका बेटा देश को जीत दिलाए, रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता।

बिहार के समस्तीपुर जिले के 15 वर्षीय क्रिकेट र वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने बताया कि उनका बेटा 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्राफी में पदार्पण कर चुका है और अब 15 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम में चुना गया है। वैभव ने अपने प्रदर्शन से देश-दुनिया का मुरीद बनाया है। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में राइजिग स्टार्स एशिया कप में 42 गेंदों में 144 रन बनाकर चयनकर्ताओं को आश्चर्यचकित किया। अंडर-19 वनडे विश्वकप में 15 छक्के और 15 चौकों की बदौलत 175 रन बनाकर क्रिकेट की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। आइपीएल के एक सत्र में सबसे अधिक 72 छक्के लगाकर टी-20 क्रिकेट को रोमांच के नए दौर में ला दिया। वैभव के पिता ने कहा कि उनका बेटा देश को जीत दिलाए, रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता। वैभव के प्रारंभिक कोच मनीष ओझा ने कहा कि वैभव जितना आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन ताकत सबके पास है। उन्होंने कहा कि वैभव कम से कम 20 साल तो भारत के लिए खेले। जब भी देश की टीम जीते, उसमें कुछ योगदान उसका भी हो। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि वैभव की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा और समर्पण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह बिहार में क्रिकेट के निरंतर विकास तथा राज्य से उभर रही प्रतिभा ओं का भी प्रमाण है। 15 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि प्रदेश के क्रिकेट रों में सर्वोच्च स्तर पर सफलता हासिल करने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि वह भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे और देश के साथ-साथ बिहार का भी गौरव बढ़ाएंगे। संघ के सचिव जियाउल अरफीन ने कहा कि प्रतिभा , अनुशासन और निरंतर मेहनत के दम पर वैभव ने यह मुकाम हासिल किया है.

बिहार के समस्तीपुर जिले के 15 वर्षीय क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने भारतीय टीम में अपनी जगह बना ली है। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने बताया कि उनका बेटा 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्राफी में पदार्पण कर चुका है और अब 15 वर्ष की उम्र में भारतीय टीम में चुना गया है। वैभव ने अपने प्रदर्शन से देश-दुनिया का मुरीद बनाया है। उन्होंने 15 वर्ष की उम्र में राइजिग स्टार्स एशिया कप में 42 गेंदों में 144 रन बनाकर चयनकर्ताओं को आश्चर्यचकित किया। अंडर-19 वनडे विश्वकप में 15 छक्के और 15 चौकों की बदौलत 175 रन बनाकर क्रिकेट की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी। आइपीएल के एक सत्र में सबसे अधिक 72 छक्के लगाकर टी-20 क्रिकेट को रोमांच के नए दौर में ला दिया। वैभव के पिता ने कहा कि उनका बेटा देश को जीत दिलाए, रिकॉर्ड कोई मायने नहीं रखता। वैभव के प्रारंभिक कोच मनीष ओझा ने कहा कि वैभव जितना आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन ताकत सबके पास है। उन्होंने कहा कि वैभव कम से कम 20 साल तो भारत के लिए खेले। जब भी देश की टीम जीते, उसमें कुछ योगदान उसका भी हो। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि वैभव की सफलता केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा और समर्पण का परिणाम नहीं है, बल्कि यह बिहार में क्रिकेट के निरंतर विकास तथा राज्य से उभर रही प्रतिभाओं का भी प्रमाण है। 15 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि प्रदेश के क्रिकेटरों में सर्वोच्च स्तर पर सफलता हासिल करने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि वह भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देंगे और देश के साथ-साथ बिहार का भी गौरव बढ़ाएंगे। संघ के सचिव जियाउल अरफीन ने कहा कि प्रतिभा, अनुशासन और निरंतर मेहनत के दम पर वैभव ने यह मुकाम हासिल किया है





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