वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट, भारत ए को शुरुआती झटका

भारत ए और श्रीलंका ए के बीच चौथे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी 14 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। प्रभसिमरन सिंह भी जल्दी आउट हुए। 39 रन पर दो विकेट गिरने के बाद कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ क्रीज पर हैं।

भारत ए और श्रीलंका ए के बीच चार मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जल्दी आउट हो गए। वैभव ने 14 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए। प्रभसिमरन 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। भारत ए ने 39 रन पर दो विकेट खो दिए। वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत धीमी की और पहली दो गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना खाता खोला। इसके बाद सी गुनसेकारा के ओवर में उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और दो चौके और एक छक्का जड़ा। वह सेट होते दिख रहे थे, लेकिन अहान अराच्चिगे की गेंद पर वह चकमा खा गए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी, जो थोड़ी घूमी। वैभव ने कवर के ऊपर बड़ा ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद के टर्न को नहीं पढ़ पाए और गेंद हवा में पॉइंट की ओर गई, जहां वनुजा ने शानदार कैच लपका। भारत ए की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन उम्मीद की किरण कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में मौजूद हैं, जो क्रीज पर हैं। दोनों खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं और टीम को संकट से उबार सकते हैं। इस सीरीज में वैभव का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। पहले मैच में उन्होंने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए थे, दूसरे मैच में अफगानिस्तान ए के खिलाफ 22 गेंदों पर 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें नौ चौके शामिल थे और स्ट्राइक रेट 200 था। तीसरे मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ उन्होंने 14 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का था और स्ट्राइक रेट 150 था। टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अब देखना होगा कि शेष बल्लेबाज टीम को किस स्कोर तक पहुंचाते हैं.

भारत ए और श्रीलंका ए के बीच चार मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और प्रभसिमरन सिंह जल्दी आउट हो गए। वैभव ने 14 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का शामिल था, लेकिन वह बड़ी पारी नहीं खेल पाए। प्रभसिमरन 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। भारत ए ने 39 रन पर दो विकेट खो दिए। वैभव सूर्यवंशी ने पारी की शुरुआत धीमी की और पहली दो गेंदों पर कोई रन नहीं बनाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना खाता खोला। इसके बाद सी गुनसेकारा के ओवर में उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और दो चौके और एक छक्का जड़ा। वह सेट होते दिख रहे थे, लेकिन अहान अराच्चिगे की गेंद पर वह चकमा खा गए। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई थी, जो थोड़ी घूमी। वैभव ने कवर के ऊपर बड़ा ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद के टर्न को नहीं पढ़ पाए और गेंद हवा में पॉइंट की ओर गई, जहां वनुजा ने शानदार कैच लपका। भारत ए की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन उम्मीद की किरण कप्तान तिलक वर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में मौजूद हैं, जो क्रीज पर हैं। दोनों खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं और टीम को संकट से उबार सकते हैं। इस सीरीज में वैभव का प्रदर्शन मिलाजुला रहा है। पहले मैच में उन्होंने 12 गेंदों पर 14 रन बनाए थे, दूसरे मैच में अफगानिस्तान ए के खिलाफ 22 गेंदों पर 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसमें नौ चौके शामिल थे और स्ट्राइक रेट 200 था। तीसरे मैच में श्रीलंका ए के खिलाफ उन्होंने 14 गेंदों पर 21 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और एक छक्का था और स्ट्राइक रेट 150 था। टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अब देखना होगा कि शेष बल्लेबाज टीम को किस स्कोर तक पहुंचाते हैं





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