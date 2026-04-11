वैभव सूर्यवंशी का तूफान: 26 गेंदों में 78 रन, ऑरेंज कैप पर कब्जा

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलरु के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 26 गेंदों में 78 रन बनाकर धूम मचा दी। इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी ने उन्हें ऑरेंज कैप दिलाया और दिग्गजों से प्रशंसा भी बटोरी।

10 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलरु (आरसीबी) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग ( आईपीएल ) 2026 के मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 26 गेंदों पर 78 रन बनाए. उनकी इस तूफानी पारी में 8 चौके और 7 छक्के शामिल थे.

उल्लेखनीय है कि उनके 78 रनों में से 74 रन सिर्फ बाउंड्री से आए। इस शानदार पारी ने उन्हें अपने साथी खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप पर कब्जा दिला दिया। वैभव सूर्यवंशी ने अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ भी आक्रामक रुख बनाए रखा। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे दिग्गज गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निर्भीकता साफ झलक रही थी। वैभव की विस्फोटक पारी के बल पर राजस्थान रॉयल्स ने यह मैच 6 विकेट से जीतकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली।\कांग्रेस के अनुभवी नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर भी वैभव सूर्यवंशी की इस पारी से खासे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह 15 साल का खिलाड़ी बल्लेबाजी की कला को एक नए स्तर पर ले जा रहा है और यह एक 'जनरेशन टैलेंट' है। थरूर ने लिखा कि जैसे ही वैभव आउट हुए, उन्हें लगा कि अब बाकी काम किए जा सकते हैं क्योंकि उनकी बल्लेबाजी देखते समय दुनिया जैसे ठहर जाती है। वैभव की प्रतिभा ने दर्शकों और विशेषज्ञों दोनों को ही मंत्रमुग्ध कर दिया है। शशि थरूर ने वैभव की प्रशंसा करते हुए कहा, 'युवा सूर्यवंशी की तेजी से बढ़ती प्रतिभा को देखना वाकई अद्भुत है। इस 15 वर्षीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी को खेलते देखना क्रिकेट के विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनके बल्ले की गति, अद्भुत टाइमिंग और जबरदस्त ताकत का संयोजन वाकई सांसें थाम लेने वाला है। वह सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए बल्लेबाजी की परिभाषा बदल रहे हैं। जब वह स्ट्राइक पर होते हैं, तो दुनिया मानो रुक सी जाती है। हर गेंद देखने का मन करता है। हम एक दुर्लभ और पीढ़ीगत प्रतिभा को अपनी आंखों के सामने उभरते हुए देख रहे हैं।'\शशि थरूर के इस बयान से साफ हो गया कि वैभव सूर्यवंशी न केवल प्रशंसकों, बल्कि राजनेताओं और क्रिकेट विशेषज्ञों के भी चहेते बन चुके हैं। वैभव ने आईपीएल 2026 में अब तक खेले गए 4 मैचों में 200 रन बनाए हैं, जिनमें दो अर्धशतक शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि उनके दोनों अर्धशतक सिर्फ 15-15 गेंदों में आए, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रमाण है। मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी की विराट कोहली से मुलाकात भी चर्चा में रही। इस दौरान उन्होंने कोहली से ऑटोग्राफ लिया, जो उनके लिए एक यादगार पल बन गया। वैभव ने पिछले सीज़न में गुजरात टाइटन्स (जीटी) के खिलाफ 35 गेंदों में शतक जड़कर सनसनी फैला दी थी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2026 में भी शानदार प्रदर्शन किया, जहां फाइनल में 80 गेंदों पर 175 रन बनाकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ एक उभरते हुए खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य नजर आ रहे हैं। 15 साल की उम्र में जिस तरह का प्रदर्शन वह कर रहे हैं, वह प्रशंसा के योग्य है





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