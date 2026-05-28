वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन पर चूक गए आईपीएल का सबसे तेज शतक, फिर भी रिकॉर्ड तोड़े

राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन बनाकर शतक से चूक गए, लेकिन 12 छक्के सहित कई आँकड़े तोड़ते हुए टीम को जीत की राह पर ले गए।

राजस्थान रॉयल्स के तेज गति वाले सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ यादगार पारी खेली, लेकिन वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का लक्ष्य खटके पर छोड़ आया। केवल 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर आउट होते ही वैभव ने अपने शतक से चूकने का गहरा अफसोस व्यक्त किया। उनका बयान इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने दबाव में तेज़ी से खेलते हुए सही शॉट चयन नहीं किया, जिससे उनका शॉट मिस हो गया और वह जल्द ही विकेट पर चला गया। वैभव ने बताया कि कोचों ने उसे अभ्यास जैसा ही खेलने और दबाव को महसूस न करने की सलाह दी थी, परंतु मैच के दौरान वह नॉक‑आउट गेम की तरह सोचता रहा और परिणामस्वरूप वह अपना शतक नहीं बना सका। वास्तव में वैभव की पारी ने कई आँकड़े तोड़ दिए। मात्र 29 गेंदों में 12 छक्के और पाँच चौके मारते हुए उन्होंने 97 रन जमा किए, जिससे वह एक ही ओवर में 8‑9 रन की औसत बना रहा। इस पारी के बाद वह आईपीएल में एक ही सीज़न में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम कर चुका था, जबकि उनके द्वारा किए गए 65 छक्के पूरे टूर्नामेंट में पहले ही 2012 के क्रिस गेल के 59 छक्कों को पार कर चुके थे। हालांकि वैभव ने 35 और 36 गेंदों पर दो बार शतक बना कर दूसरे और तीसरे स्थान पर अपने नाम किया है, पर 30 गेंदों पर क्रिस गेल द्वारा स्थापित रिकॉर्ड अभी भी अडिग है। मैच के समापन पर राजस्थान ने 243 रन बनाकर अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखा, जबकि हैदराबाद ने 20 ओवर में केवल आठ विकेट गिराकर खेल को समाप्त किया। राजस्थान की पारी का अंत पाँच ओवर में केवल 36 रन रहा, जिससे उनका विजयी सत्र समाप्त हुआ। अब टीम को क्वालिफायर‑2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल पहुंचने के लिए एक और बाधा को पार करना होगा। वैभव ने इस हार को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं लिया, बल्कि भविष्य में तेज़ शतक बनाने के लिए एक सीख के रूप में लिखा है, जिससे वह अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

राजस्थान रॉयल्स के तेज गति वाले सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ यादगार पारी खेली, लेकिन वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का लक्ष्य खटके पर छोड़ आया। केवल 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर आउट होते ही वैभव ने अपने शतक से चूकने का गहरा अफसोस व्यक्त किया। उनका बयान इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने दबाव में तेज़ी से खेलते हुए सही शॉट चयन नहीं किया, जिससे उनका शॉट मिस हो गया और वह जल्द ही विकेट पर चला गया। वैभव ने बताया कि कोचों ने उसे अभ्यास जैसा ही खेलने और दबाव को महसूस न करने की सलाह दी थी, परंतु मैच के दौरान वह नॉक‑आउट गेम की तरह सोचता रहा और परिणामस्वरूप वह अपना शतक नहीं बना सका। वास्तव में वैभव की पारी ने कई आँकड़े तोड़ दिए। मात्र 29 गेंदों में 12 छक्के और पाँच चौके मारते हुए उन्होंने 97 रन जमा किए, जिससे वह एक ही ओवर में 8‑9 रन की औसत बना रहा। इस पारी के बाद वह आईपीएल में एक ही सीज़न में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम कर चुका था, जबकि उनके द्वारा किए गए 65 छक्के पूरे टूर्नामेंट में पहले ही 2012 के क्रिस गेल के 59 छक्कों को पार कर चुके थे। हालांकि वैभव ने 35 और 36 गेंदों पर दो बार शतक बना कर दूसरे और तीसरे स्थान पर अपने नाम किया है, पर 30 गेंदों पर क्रिस गेल द्वारा स्थापित रिकॉर्ड अभी भी अडिग है। मैच के समापन पर राजस्थान ने 243 रन बनाकर अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखा, जबकि हैदराबाद ने 20 ओवर में केवल आठ विकेट गिराकर खेल को समाप्त किया। राजस्थान की पारी का अंत पाँच ओवर में केवल 36 रन रहा, जिससे उनका विजयी सत्र समाप्त हुआ। अब टीम को क्वालिफायर‑2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल पहुंचने के लिए एक और बाधा को पार करना होगा। वैभव ने इस हार को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं लिया, बल्कि भविष्य में तेज़ शतक बनाने के लिए एक सीख के रूप में लिखा है, जिससे वह अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकें





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वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 सबसे तेज शतक राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद

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