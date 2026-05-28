Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन पर चूक गए आईपीएल का सबसे तेज शतक, फिर भी रिकॉर्ड तोड़े

क्रिकेट न्यूज़ News

वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन पर चूक गए आईपीएल का सबसे तेज शतक, फिर भी रिकॉर्ड तोड़े
वैभव सूर्यवंशीIPL 2026सबसे तेज शतक
📆28-05-2026 03:38:00
📰Amar Ujala
86 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 55% · Publisher: 51%

राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन बनाकर शतक से चूक गए, लेकिन 12 छक्के सहित कई आँकड़े तोड़ते हुए टीम को जीत की राह पर ले गए।

राजस्थान रॉयल्स के तेज गति वाले सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ यादगार पारी खेली, लेकिन वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का लक्ष्य खटके पर छोड़ आया। केवल 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर आउट होते ही वैभव ने अपने शतक से चूकने का गहरा अफसोस व्यक्त किया। उनका बयान इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने दबाव में तेज़ी से खेलते हुए सही शॉट चयन नहीं किया, जिससे उनका शॉट मिस हो गया और वह जल्द ही विकेट पर चला गया। वैभव ने बताया कि कोचों ने उसे अभ्यास जैसा ही खेलने और दबाव को महसूस न करने की सलाह दी थी, परंतु मैच के दौरान वह नॉक‑आउट गेम की तरह सोचता रहा और परिणामस्वरूप वह अपना शतक नहीं बना सका। वास्तव में वैभव की पारी ने कई आँकड़े तोड़ दिए। मात्र 29 गेंदों में 12 छक्के और पाँच चौके मारते हुए उन्होंने 97 रन जमा किए, जिससे वह एक ही ओवर में 8‑9 रन की औसत बना रहा। इस पारी के बाद वह आईपीएल में एक ही सीज़न में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम कर चुका था, जबकि उनके द्वारा किए गए 65 छक्के पूरे टूर्नामेंट में पहले ही 2012 के क्रिस गेल के 59 छक्कों को पार कर चुके थे। हालांकि वैभव ने 35 और 36 गेंदों पर दो बार शतक बना कर दूसरे और तीसरे स्थान पर अपने नाम किया है, पर 30 गेंदों पर क्रिस गेल द्वारा स्थापित रिकॉर्ड अभी भी अडिग है। मैच के समापन पर राजस्थान ने 243 रन बनाकर अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखा, जबकि हैदराबाद ने 20 ओवर में केवल आठ विकेट गिराकर खेल को समाप्त किया। राजस्थान की पारी का अंत पाँच ओवर में केवल 36 रन रहा, जिससे उनका विजयी सत्र समाप्त हुआ। अब टीम को क्वालिफायर‑2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल पहुंचने के लिए एक और बाधा को पार करना होगा। वैभव ने इस हार को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं लिया, बल्कि भविष्य में तेज़ शतक बनाने के लिए एक सीख के रूप में लिखा है, जिससे वह अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकें.

राजस्थान रॉयल्स के तेज गति वाले सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ यादगार पारी खेली, लेकिन वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का लक्ष्य खटके पर छोड़ आया। केवल 29 गेंदों पर 97 रन बनाकर आउट होते ही वैभव ने अपने शतक से चूकने का गहरा अफसोस व्यक्त किया। उनका बयान इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने दबाव में तेज़ी से खेलते हुए सही शॉट चयन नहीं किया, जिससे उनका शॉट मिस हो गया और वह जल्द ही विकेट पर चला गया। वैभव ने बताया कि कोचों ने उसे अभ्यास जैसा ही खेलने और दबाव को महसूस न करने की सलाह दी थी, परंतु मैच के दौरान वह नॉक‑आउट गेम की तरह सोचता रहा और परिणामस्वरूप वह अपना शतक नहीं बना सका। वास्तव में वैभव की पारी ने कई आँकड़े तोड़ दिए। मात्र 29 गेंदों में 12 छक्के और पाँच चौके मारते हुए उन्होंने 97 रन जमा किए, जिससे वह एक ही ओवर में 8‑9 रन की औसत बना रहा। इस पारी के बाद वह आईपीएल में एक ही सीज़न में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी का खिताब भी अपने नाम कर चुका था, जबकि उनके द्वारा किए गए 65 छक्के पूरे टूर्नामेंट में पहले ही 2012 के क्रिस गेल के 59 छक्कों को पार कर चुके थे। हालांकि वैभव ने 35 और 36 गेंदों पर दो बार शतक बना कर दूसरे और तीसरे स्थान पर अपने नाम किया है, पर 30 गेंदों पर क्रिस गेल द्वारा स्थापित रिकॉर्ड अभी भी अडिग है। मैच के समापन पर राजस्थान ने 243 रन बनाकर अपने लक्ष्य को सुरक्षित रखा, जबकि हैदराबाद ने 20 ओवर में केवल आठ विकेट गिराकर खेल को समाप्त किया। राजस्थान की पारी का अंत पाँच ओवर में केवल 36 रन रहा, जिससे उनका विजयी सत्र समाप्त हुआ। अब टीम को क्वालिफायर‑2 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ फाइनल पहुंचने के लिए एक और बाधा को पार करना होगा। वैभव ने इस हार को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं लिया, बल्कि भविष्य में तेज़ शतक बनाने के लिए एक सीख के रूप में लिखा है, जिससे वह अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर सकें

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

वैभव सूर्यवंशी IPL 2026 सबसे तेज शतक राजस्थान रॉयल्स सनराइजर्स हैदराबाद

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

12 छक्के, 29 गेंद, 97 रन, वैभव सूर्यवंशी ने की सुरेश रैना की बराबरी तो क्रिस गेल को पीछे छोड़ा, रिकॉर्डबुक तहस-नहस12 छक्के, 29 गेंद, 97 रन, वैभव सूर्यवंशी ने की सुरेश रैना की बराबरी तो क्रिस गेल को पीछे छोड़ा, रिकॉर्डबुक तहस-नहसआईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन की तगड़ी पारी खेली। जिसके दम पर उन्होंने कई रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला।
Read more »

Vaibhav Suryavanshi:15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया जो विराट-रोहित क्या सचिन भी नहीं कर पाए, रिकॉर्ड लिस्ट देख कहेंगे अद्भुतVaibhav Suryavanshi:15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया जो विराट-रोहित क्या सचिन भी नहीं कर पाए, रिकॉर्ड लिस्ट देख कहेंगे अद्भुतआईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। इस मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 97 रन की ऐतिहासिक पारी खेली।
Read more »

वैभव सूर्यवंशी ने मचाई तबाही, सिर्फ 29 गेंदों पर बना डाले 97 रन, सब हैरानवैभव सूर्यवंशी ने मचाई तबाही, सिर्फ 29 गेंदों पर बना डाले 97 रन, सब हैरानआईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ महज 29 गेंदों पर 97 रन की खूंखार पारी खेलकर इतिहास रच दिया है। हालांकि वे आईपीएल इतिहास की सबसे तेज सेंचुरी से चूक गए, लेकिन इस ऐतिहासिक पारी के दौरान उन्होंने क्रिस गेल, सुरेश रैना और डेविड वॉर्नर जैसे दिग्गजों के कई बड़े...
Read more »

SRH vs RR Eliminator: वैभव सूर्यवंशी की एतिहासिक पारी, राजस्थान ने ठोके 243 रन, आखिरी 5 ओवर में गिरे 5 विकेटSRH vs RR Eliminator: वैभव सूर्यवंशी की एतिहासिक पारी, राजस्थान ने ठोके 243 रन, आखिरी 5 ओवर में गिरे 5 विकेटआईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 243 रन बोर्ड पर लगाए हैं। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली।
Read more »

97 रन पर आउट हुए वैभव सूर्यवंशी, काव्या मारन की इस हरकत पर फैन्स भड़के, VIDEO97 रन पर आउट हुए वैभव सूर्यवंशी, काव्या मारन की इस हरकत पर फैन्स भड़के, VIDEOआईपीएल 2026 के बुधवार को हुए एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की विस्फोटक पारी खेलकर सनसनी मचा दी. उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके लगाए, लेकिन शतक से चूक गए. आउट होने के बाद काव्या मारन के ठंडे रिएक्शन पर सोशल मीडिया पर फैन्स नाराज हो गए. वहीं वैभव ने इस सीजन में कई बड़े IPL रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए.
Read more »

वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज आईपीएल शतक से चूके, पारी देख सचिन तेंदुलकर बोले- बैट स्विंग जबरदस्त, तभी खेल रहे ऐसे शॉट्सवैभव सूर्यवंशी सबसे तेज आईपीएल शतक से चूके, पारी देख सचिन तेंदुलकर बोले- बैट स्विंग जबरदस्त, तभी खेल रहे ऐसे शॉट्सराजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनिंग बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन की पारी खेली। जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने उनकी जमकर तारीफ की।
Read more »



Render Time: 2026-05-28 06:38:23