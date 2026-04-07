वैशाख कालाष्टमी: जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व

वैशाख मास की कालाष्टमी 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान भैरव की पूजा का विशेष महत्व है। जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत का महत्व।

वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कालाष्टमी का व्रत मनाया जाता है, जो भगवान शिव के रौद्र रूप, भगवान भैरव को समर्पित होता है। यह व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है और इसे भैरव अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विधि-विधान से भगवान भैरव की पूजा करने का विशेष महत्व है, मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के जीवन से भय दूर होता है और उन्हें शुभ फल की प्राप्ति होती है। कालाष्टमी का व्रत व्यक्ति को अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है और उसे सुख-समृद्धि का

आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान भैरव के मंत्रों का जाप किया जाता है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कालाष्टमी का व्रत रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस व्रत का महत्व उन लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है जो शनि दोष से पीड़ित हैं, क्योंकि भगवान भैरव शनिदेव के गुरु हैं और उनकी पूजा से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार, कालाष्टमी का व्रत न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और उसे खुशहाल बनाने में भी सहायक होता है।\वैशाख मास की कालाष्टमी 10 अप्रैल, शुक्रवार को मनाई जाएगी, क्योंकि पंचांग के अनुसार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 9 अप्रैल, गुरुवार को रात 9 बजकर 19 मिनट पर शुरू होगी और 10 अप्रैल, शुक्रवार को रात 11 बजकर 15 मिनट तक रहेगी। शास्त्रों के अनुसार, उदया तिथि में ही कालाष्टमी का व्रत करना शुभ माना जाता है, इसलिए 10 अप्रैल को व्रत करना उचित होगा। इस दिन विशेष पूजा और अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री अर्पित की जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सूर्योदय से प्रारंभ होता है और पूरे दिन चलता रहता है। हालांकि, कुछ विशेष मुहूर्त भी होते हैं जिनमें पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करते हैं और व्रत का संकल्प लेते हैं। पूजा स्थल को सजाया जाता है और भगवान भैरव की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित किया जाता है। भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है, विशेष रूप से 'ओम भयहरणं च भैरव:' मंत्र का जाप करने से भय दूर होता है। इस दिन काले कुत्ते को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि काला कुत्ता भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। इसके अलावा, इस दिन दान-पुण्य करने का भी विशेष महत्व है, जिससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख-समृद्धि आती है। कालाष्टमी का व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है और भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।\कालाष्टमी के दिन पूजा विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद, पूजा स्थल को सजाएं और भगवान भैरव, शिवजी और माता पार्वती की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा घर में गंगाजल का छिड़काव करें और भगवान को ताजे फूलों की माला अर्पित करें। नारियल, इमरती, गेरुआ, मदिरा आदि चढ़ाएं। एक चौमुखी दीपक जलाएं और कुमकुम या हल्दी से भगवान का तिलक करें। धूप-दीप दिखाकर विधि-विधान से पूजा करें और शिवजी, माता पार्वती और बाबा काल भैरव की आरती करें। भगवान कालभैरव के मंत्रों का 108 बार जाप करें, जैसे कि 'ओम कालभैरवाय नम:'। इस दिन शिव चालीसा और भैरव चालीसा का पाठ करना शुभ होता है। बटुक भैरव पंजर कवच का पाठ भी कर सकते हैं। रात में काले तिल, दीपक और सरसों के तेल से कालभैरव भगवान की पूजा करें। रातभर जागरण करना शुभ माना जाता है। इस दिन भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा की जाती है, जिसमें तंत्र-मंत्र का भी प्रयोग किया जाता है। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें अलग-अलग प्रकार की सामग्री अर्पित की जाती है। इस दिन भैरव बाबा को प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। कालाष्टमी के दिन व्रत करने और विधि-विधान से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख-समृद्धि और शांति आती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है





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कालाष्टमी वैशाख भैरव पूजा व्रत शुभ मुहूर्त

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