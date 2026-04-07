वैशाख अमावस्या 2026: पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए करें ये विशेष उपाय और मंत्रों का जप

वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष उपाय और मंत्रों का जप करने का विधान है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए इस दिन क्या करें और किन मंत्रों का जप करना चाहिए, इसकी जानकारी यहां दी गई है।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार वैशाख अमावस्या शुक्रवार, 17 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। यह तिथि पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन पर कुछ विशेष मंत्र ों का जप करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस दिन श्राद्ध , पिंड दान , दान और पुण्य करने से पितरों को शांति मिलती है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं।\ वैशाख अमावस्या पर पितरों की कृपा पाने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। इस दिन

सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो, तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद, जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर अर्घ्य देना चाहिए। यह क्रिया पितृ दोष से मुक्ति दिलाती है। इसके अलावा, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान-दक्षिणा देना भी शुभ माना जाता है। इस दिन गीता का पाठ करना और पितृ चालीसा का पाठ करना भी लाभकारी होता है। इन उपायों से पितृ दोष का निवारण होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।\वैशाख अमावस्या पर कुछ विशेष मंत्रों का जप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इन मंत्रों के जप से पितरों को शांति मिलती है और परिवार पर सुख-समृद्धि का वास होता है। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए निम्नलिखित मंत्रों का जप करें: ॐ श्री पितराय नमः, ॐ श्री पितृदेवाय नमः, ॐ श्री पितृभ्यः नमः, ॐ श्री सर्व पितृ देवताभ्यो नमो नमः, ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः पितृगणाय च नमः, ॐ श्राध्दाय स्वधा नमः, ॐ नमः शिवाय, ॐ श्रीं सर्व पितृ दोष निवारणाय क्लेशं हं हं सुख शांतिम् देहि फट् स्वाहा, ॐ पितृदेवताभ्यो नमः, ॐ पितृ गणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इसके साथ ही पितृ गायत्री मंत्र - देवताभ्यः पितृभ्यश्च महा योगिभ्य एव च ।नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः ।। का जप भी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भगवान शिव और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना भी विशेष लाभ देता है, जैसे कि ॐ नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र - ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् |उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ||, और गायत्री मंत्र - ॐ भूर्भुवः स्वःतत्सवितुर्वरेण्यंभर्गो देवस्यः धीमहिधियो यो नः प्रचोदयात् ॥। इन मंत्रों के जप से पितृ दोष का प्रभाव कम होता है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।\अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य सूचना के लिए है और इसे अंतिम सत्य या दावा नहीं माना जाना चाहिए। पाठक अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें





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