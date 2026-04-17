वैशाख अमावस्या: पितृ देव और भगवान विष्णु की आरती से करें पूजा पूर्ण

वैशाख अमावस्या, जिसे सतुवाई अमावस्या भी कहते हैं, पितरों को समर्पित है। इस विशेष दिन पर पितरों के निमित्त तर्पण, दान और पवित्र स्नान का विधान है। पूजा को पूर्णता प्रदान करने के लिए पितृ देव और भगवान विष्णु की आरती का विशेष महत्व है।

हिन्दू धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व है, जिसे सतुवाई अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पितरों को तर्पण, दान-पुण्य और पवित्र नदियों में स्नान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी भी पूजा-पाठ की पूर्णता आरती के बिना अधूरी है। इसलिए, वैशाख अमावस्या के अवसर पर भगवान विष्णु और पितृ देव की आरती का विधान है, जो पूजा को पूर्णता प्रदान करती है। ** पितृ देव की आरती ** जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी, शरण पड़ा हूं तुम्हारी देवा, रख लेना लाज

हमारी, जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।। आप ही रक्षक आप ही दाता, आप ही खेवनहारे, मैं मूरख हूं कछु नहिं जानू, आप ही हो रखवारे, जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।। आप खड़े हैं हरदम हर घड़ी, करने मेरी रखवारी, हम सब जन हैं शरण आपकी, है ये अरज गुजारी, जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।। देश और परदेश सब जगह, आप ही करो सहाई, काम पड़े पर नाम आपके, लगे बहुत सुखदाई, जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।। भक्त सभी हैं शरण आपकी, अपने सहित परिवार, रक्षा करो आप ही सबकी, रहूं मैं बारम्बार, जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।। जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ा हू तुम्हारी, शरण पड़ा हूं तुम्हारी देवा, रखियो लाज हमारी, जय जय पितृ जी महाराज, मैं शरण पड़ा तुम्हारी।। **भगवान विष्णु की आरती (ॐ जय जगदीश हरे)** ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे ॥ ॥ ॐ जय जगदीश हरे.. जो ध्यावे फल पावे, दुःख बिनसे मन का, स्वामी दुःख बिनसे मन का । सुख सम्पति घर आवे, सुख सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का ॥ ॥ ॐ जय जगदीश हरे.. मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी । तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी ॥ ॥ ॐ जय जगदीश हरे.. तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी, स्वामी तुम अन्तर्यामी । पारब्रह्म परमेश्वर, पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी ॥ ॥ ॐ जय जगदीश हरे.. तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता, स्वामी तुम पालनकर्ता । मैं मूरख फलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भर्ता॥ ॥ ॐ जय जगदीश हरे.. तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति । किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति ॥ ॥ ॐ जय जगदीश हरे.. दीन-बन्धु दुःख-हर्ता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे । अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे ॥ ॥ ॐ जय जगदीश हरे.. विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वमी पाप (कष्ट) हरो देवा । श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा ॥ ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे ॥ यह भी जानें - वैशाख अमावस्या को 'सतुवाई अमावस्या' क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की रोचक कथा और महत्व को समझें। यह भी जानें - वैशाख अमावस्या के पावन अवसर पर तुलसी चालीसा का पाठ करने से प्राप्त होने वाले लाभ और उसके महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करें। **अस्वीकरण:** इस लेख में प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। इसमें बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन किसी भी तरह से दैनिक जागरण द्वारा समर्थित नहीं हैं। यह लेख विभिन्न स्रोतों, जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों और दंतकथाओं से संग्रहित सामग्री पर आधारित है। पाठकों से अनुरोध है कि वे इस लेख को अंतिम सत्य न मानें और अपने विवेक का प्रयोग करें। दैनिक जागरण अंधविश्वास के विरुद्ध है





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