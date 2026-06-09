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वैशाली की दुखनी देवी: पति के निधन के बाद खेती और पशुपालन से आत्मनिर्भरता की मिसाल

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वैशाली की दुखनी देवी: पति के निधन के बाद खेती और पशुपालन से आत्मनिर्भरता की मिसाल
आत्मनिर्भरखेतीपशुपालन
📆09-06-2026 06:49:00
📰Dainik Jagran
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वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड के पोखरैरा गांव की दुखनी देवी ने पति की मौत के बाद आर्थिक संकट को कुशलता से संभाला और खेती व पशुपालन से आत्मनिर्भरता हासिल कर ली। 800 रुपये प्रति कट्ठा की दर से जमीन लेकर उन्होंने बरबट्टी खेती शुरू की और धीरे-धीरे मवेशी पालन तोड़ दिया। अपनी मेहनत से वह न सिर्फ परिवार का खर्च उठा रही हैं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी करा रही हैं। गांव वालों की तरफ से वह एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई हैं।

800 रुपये कट्ठा पर ली थी जमीन; वैशाली की महिला ने खेती और पशुपालन से लिखी प्रेरणा दायक कहानी पति के निधन के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही वैशाली की दुखनी देवी ने खेती और पशुपालन से आत्मनिर्भर ता की मिसाल कायम की है। उन्होंने 800 रुपये प्रति कट्ठा के कीमत पर जমीन ली और बरबट्टी (बोरो) खेती शुरू की। पति की मौत के बाद परिवार चलाने का संकट था, लेकिन दुखनी देवी ने हालात के सामने घुटने टेकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। वह बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करते हुए आज आत्मनिर्भर महिला बन गई हैं। खेती के साथ-साथ मवेशी पालन और आम-लीची की खेती से अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। इससे प arivar का खर्च उठाने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी अच्छे से हो रही है। दुखनी देवी ने कभी कोई औपचारिक शिक्षा या व्यापारिक प्रशिक्षण नहीं लिया, फिर भी अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर सफलता हासिल कर ली। गांव के लोग उनकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह संघर्श कर अपने परिवार को संभाला, वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है। यह कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान में हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वह हर कठिन परिस्थिति को मात देकर सफलता हासिल कर सकता है.

800 रुपये कट्ठा पर ली थी जमीन; वैशाली की महिला ने खेती और पशुपालन से लिखी प्रेरणादायक कहानी पति के निधन के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही वैशाली की दुखनी देवी ने खेती और पशुपालन से आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है। उन्होंने 800 रुपये प्रति कट्ठा के कीमत पर जমीन ली और बरबट्टी (बोरो) खेती शुरू की। पति की मौत के बाद परिवार चलाने का संकट था, लेकिन दुखनी देवी ने हालात के सामने घुटने टेकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। वह बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करते हुए आज आत्मनिर्भर महिला बन गई हैं। खेती के साथ-साथ मवेशी पालन और आम-लीची की खेती से अतिरिक्त आय अर्जित कर रही हैं। इससे प arivar का खर्च उठाने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई-लिखाई भी अच्छे से हो रही है। दुखनी देवी ने कभी कोई औपचारिक शिक्षा या व्यापारिक प्रशिक्षण नहीं लिया, फिर भी अपनी मेहनत और अनुभव के दम पर सफलता हासिल कर ली। गांव के लोग उनकी सराहना करते हैं और कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह संघर्श कर अपने परिवार को संभाला, वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा है। यह कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान में हिम्मत, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वह हर कठिन परिस्थिति को मात देकर सफलता हासिल कर सकता है

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आत्मनिर्भर खेती पशुपालन महिला सशक्तिकरण वैशाली दुखनी देवी प्रेरणा

 

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