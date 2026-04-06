वैशाख अमावस्या 2026: पितृ दोष से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर, जानें तिथि, मुहूर्त और उपाय

वैशाख अमावस्या 2026 पितृ दोष से मुक्ति पाने का एक शुभ अवसर लेकर आ रही है। जानें इस तिथि का महत्व, शुभ मुहूर्त, पितृ दोष से छुटकारा पाने के उपाय और पूजा विधि।

धर्म डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपके घर में बिना वजह झगड़े और तनाव की स्थिति बनी रहती है? कई बार ऐसा हमारे जीवन में ' पितृ दोष ' (Pitru Dosh) के कारण होता है। साल 2026 की वैशाख अमावस्या (Vaishakh Amavasya 2026) आपके लिए इन परेशानियों से छुटकारा पाने का एक अद्भुत अवसर लेकर आ रही है। वैशाख मास को हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और दान -पुण्य का महीना माना जाता है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष वैशाख अमावस्या कब है और आप इस दिन क्या विशेष कर सकते हैं।\ वैशाख अमावस्या 2026 : तिथि और शुभ मुहूर्त इस साल, अमावस्या

तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल (गुरुवार) को रात 8 बजकर 11 मिनट पर होगी। अमावस्या तिथि का समापन 17 अप्रैल (शुक्रवार) को शाम 5 बजकर 21 मिनट पर होगा। मुख्य तिथि (उदयातिथि) के आधार पर वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल, शुक्रवार को मनाई जाएगी। क्योंकि हम सनातन धर्म में 'उदयातिथि' (सूर्य उदय के समय की तिथि) को ही प्रधान मानते हैं, इसलिए वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल, शुक्रवार को ही मनाई जाएगी। दान-पुण्य और स्नान के लिए यही दिन सबसे उत्तम रहेगा। पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए यदि आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस दिन ये 4 कार्य अवश्य करें: सबसे पहले, श्रद्धा के साथ तर्पण करें। सुबह स्नान के बाद, एक लोटे में जल लें, उसमें थोड़े काले तिल मिलाएं और अपने पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें जल अर्पित करें। यह उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। दूसरा, पीपल के पेड़ की सेवा करें। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में हमारे पितरों का वास होता है। इस दिन शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और 7 बार परिक्रमा करें। यह आपके उन्नति के बंद रास्ते खोल सकता है। तीसरा, मछलियों की सेवा करें। छोटी-छोटी आटे की गोलियां बनाएं और उन्हें किसी तालाब या नदी में मछलियों को खिलाएं। यह उपाय न केवल पितृ दोष बल्कि कालसर्प दोष के प्रभाव को भी कम करने में सहायक माना जाता है। अंत में, मौसम के अनुसार दान करें। वैशाख की गर्मी में किसी प्यासे को पानी पिलाना या मिट्टी का घड़ा (सुराही), सत्तू और मौसमी फलों का दान करना 'महादान' कहलाता है।\शास्त्रों में क्या कहा गया है? पितृ दोष और अमावस्या के इन उपायों का उल्लेख 'गरुड़ पुराण' और 'मत्स्य पुराण' जैसे प्राचीन ग्रंथों में प्रमुखता से मिलता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को 'सतुआनी अमावस्या' के आस-पास होने के कारण और भी फलदायी बताया गया है। जहां जल और अन्न के दान को मोक्ष का मार्ग कहा गया है। (छवि स्रोत: एआई-जनरेटेड) पूजा और पितृ तर्पण कैसे करें? अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी पर जाना संभव न हो, तो निराश न हों। घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं। इससे शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। अपने पूर्वजों को याद करते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक तांबे के लोटे में पानी और थोड़े काले तिल मिलाकर पितरों को प्रेम से जल अर्पित करें। अमावस्या का महीना शुरू होते ही गर्मी शुरू हो जाती है, इसलिए इस दिन पानी का दान (जलदान) करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त, गरीबों या ब्राह्मणों को अनाज, गुड़ या वस्त्र अवश्य दान दें। शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहता है। अमावस्या के नियम और मंत्र इस दिन सात्विकता का पालन करें। तामसिक भोजन और विवादों से दूर रहें। पूजा के दौरान पवित्रता का ध्यान रखें। गंगा स्नान अवश्य करें। पूजा मंत्र ॐ पितृभ्य: नम:।। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।





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