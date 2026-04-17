वैशाखी अमावस्या 2026: कर्ज मुक्ति और धन प्राप्ति के लिए करें ये चमत्कारी उपाय

17 अप्रैल 2026 को मनाई जाने वाली वैशाखी अमावस्या पर विशेष उपाय करके पितृ दोष से मुक्ति पाएं और आर्थिक बाधाओं को दूर करें। जानें मां लक्ष्मी और पीपल की पूजा विधि।

वैशाखी अमावस्या 2026 के विशेष उपाय: हिंदू धर्म में वैशाखी अमावस्या को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पावन तिथि, जिसे आज 17 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है, अपने आप में एक विशेष संयोग रखती है क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह के लिए अत्यंत शुभकारी होता है। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन पितर, यानि हमारे पूर्वज, धरती के अधिक निकट आते हैं। यह पवित्र दिन न केवल पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि देवी लक्ष्मी

की कृपा से आर्थिक बाधाओं को दूर करने और धन की प्राप्ति का भी प्रतीक है। जहाँ कुछ लोग अमावस्या को अशुभ मानने की भूल करते हैं, वहीं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह पूर्वजों को स्मरण करने और उनके जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने का एक अनमोल अवसर है। यदि आप इस वैशाखी अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इस लेख में बताए गए कुछ सरल उपाय आपकी सहायता कर सकते हैं। आइए जानें वे कौन से उपाय हैं जो आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। कर्ज मुक्ति के लिए विशेष उपाय (Vaishakhi Amavasya 2026 Upay): एक दीपक प्रज्वलित करें: यदि आप कर्ज के भारी बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो सुबह या सायंकाल मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और उनके समक्ष एक दीपक जलाएं। इसके साथ ही मां की आरती भी करें। तिल के तेल के दीपक जलाएं: आज अमावस्या की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और मां लक्ष्मी का आगमन होता है। यह उपाय आपको शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। पीपल की पूजा करें: इसके अतिरिक्त, आप सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सात बार परिक्रमा करें। ऐसी मान्यता है कि पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास होता है। इस प्रकार की पूजा न केवल सांसारिक कठिनाइयों को दूर करती है, बल्कि आय के नए स्रोत भी खोलती है। अमावस्या पर क्या करें और क्या न करें: सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। गरीबों को फल, पुराने वस्त्र या भोजन दान करने से ग्रहों से संबंधित दोषों का निवारण होता है। मांस का सेवन और मदिरापान पूर्वजों के क्रोध का कारण बन सकता है, इसलिए इन व्यसनों से परहेज करना अत्यंत आवश्यक है। आज के दिन अनावश्यक यात्राओं से बचना और घर में रहकर शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना तथा किसी भी प्रकार के झगड़े या वाद-विवाद से दूर रहना ही उचित है। अमावस्या पर चंद्रमा का प्रभाव कम होने का अर्थ: आज अमावस्या के दिन चंद्रमा का प्रभाव क्षीण होने के कारण मानसिक अस्थिरता और भावनाओं का तीव्र होना संभव है। ऐसे समय में ध्यान का अभ्यास मन को एकाग्र और शांत रखने में अत्यंत सहायक होता है। यह समय अपनी वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करने के लिए भी उत्तम है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया कोई भी छोटा सा कार्य भी दोगुना फल प्रदान करता है। पितरों और देवताओं के प्रति श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना तथा देवी लक्ष्मी की पूर्ण भक्ति से अराधना करने से निश्चित रूप से कर्ज का बोझ कम होता है। यह भी पढ़ें: वैशाख अमावस्या व्रत कथा: आज है वैशाख अमावस्या, पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस कथा का पाठ करें अस्वीकरण: इस समाचार में दी गई जानकारी पूर्णतः धार्मिक मान्यताओं और सामान्य लोक ज्ञान पर आधारित है। 'न्यूज नेशन' किसी भी प्रकार से इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है





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