वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका-ईरान वार्ता की संभावनाएं और दुनिया भर की प्रमुख घटनाएं

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच बातचीत की हलचल तेज हो गई है। वहीं, रूस-यूक्रेन संघर्ष और सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से जुड़ी खबरें सुर्खियों में हैं।
वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य बेहद संवेदनशील बना हुआ है, विशेष रूप से अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनातनी के माहौल में। हालिया घटनाक्रमों के अनुसार, अमेरिका और ईरान दोनों पक्षों ने संकेत दिए हैं कि वे सीजफायर यानी युद्धविराम वार्ता के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता या वहां होने वाली बैठक में हिस्सा लेने पर विचार कर सकते हैं।
हालांकि, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सीजफायर का बार-बार उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और उसे कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को बातचीत की मेज पर आना होगा, अन्यथा उसे बड़ी सैन्य कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी ओर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने स्पष्ट किया है कि धमकियों के साये में अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत स्वीकार्य नहीं है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर अली निकजाद ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि ईरान किसी के दबाव में आने वाला ब्लैकमेलर नहीं है।
इस बीच, ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि ईरान के साथ डील करने के लिए उन पर किसी भी प्रकार का कोई आंतरिक या बाहरी दबाव नहीं है, जिससे स्थिति और भी पेचीदा हो गई है। वैश्विक संघर्षों की श्रृंखला में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध भी एक नया मोड़ ले चुका है, जहां यूक्रेनी ड्रोनों ने रूस की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। इस हमले ने न केवल ऊर्जा क्षेत्र पर बल्कि युद्ध की बदलती रणनीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
वहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इन परिस्थितियों पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से कूटनीति के माध्यम से समाधान निकालने का आग्रह किया है। दुनिया के अन्य हिस्सों में भी अशांति के संकेत हैं, जैसे मेक्सिको में एक कनाडाई महिला की गोली मारकर हत्या और पांच अन्य लोगों के घायल होने की दुखद खबर सामने आई है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही, ईरान ने अपने घरेलू मोर्चे पर भी कदम उठाते हुए 50 दिनों के अंतराल के बाद कल से अपनी घरेलू उड़ानें फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है, जो देश के भीतर सामान्य स्थिति बहाल करने की एक कोशिश मानी जा रही है।
भारत के परिप्रेक्ष्य में भी सुरक्षा और कूटनीति को लेकर काफी हलचल देखी जा रही है। गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस से प्रभावित दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनसे हुई पूछताछ और सोशल मीडिया चैट के आधार पर कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टेरर फंडिंग के खिलाफ एटीएस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी हैंडलर्स से जुड़े 8 बैंक खातों को सीज कर दिया है, जो आतंकी वित्तपोषण की कमर तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
राजनीतिक गलियारों की बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, जो राज्य के विकास और राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साथ ही, प्रधानमंत्री मोदी के अगले महीने यूरोप के चार देशों के दौरे की संभावनाओं ने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की सक्रियता को रेखांकित किया है। इन सब के बीच, उत्तराखंड के देहरादून में खलंगा के जंगलों में लगी भीषण आग ने पर्यावरण और वन संपदा के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया है, जिसे बुझाने के प्रयास लगातार जारी हैं। ये तमाम घटनाएं वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर बदलते हुए सुरक्षा और राजनीतिक हालातों का एक विस्तृत चित्र प्रस्तुत करती हैं।
अमेरिका-ईरान वैश्विक तनाव आतंकवाद विरोधी कार्रवाई यूक्रेन-रूस युद्ध राजनीति