वॉट्सऐप पर प्राइवेसी का संकट: कोर्ट में हर्जाने की मांग, मस्क और डुरोव के सवाल

वॉट्सऐप पर गोपनीयता को लेकर विवाद गहरा गया है। कैलिफोर्निया की अदालत में दायर एक मुकदमे में आरोप है कि वॉट्सऐप 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' के बावजूद यूजर्स के मैसेज पढ़ता है। इलॉन मस्क और टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव ने भी वॉट्सऐप की प्राइवेसी पर सवाल उठाए हैं। मेटा ने आरोपों को खारिज किया है, जबकि अदालत में हर्जाने की मांग की गई है।

वॉट्सऐप पर गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कैलिफोर्निया की एक अदालत में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि वॉट्सऐप उपयोगकर्ताओं के निजी संदेश ों को ' एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन ' के बावजूद इंटरसेप्ट करता है। इस मुकदमे के बाद, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक इलॉन मस्क और टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव ने भी वॉट्सऐप की प्राइवेसी पर सवाल उठाए हैं, जिससे यह मामला और भी गरमा गया है। मुकदमे में यह भी दावा किया गया है कि मेटा , वॉट्सऐप की मूल कंपनी, एक्सेंचर जैसी तीसरी पार्टियों के साथ संदेश ों

को साझा करती है। इलॉन मस्क ने तो यहां तक कह दिया कि वॉट्सऐप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने उपयोगकर्ताओं को X चैट का उपयोग करने की सलाह दी, जहाँ उन्हें 'असली प्राइवेसी' मिलने का दावा किया गया है। वहीं, टेलीग्राम के CEO पावेल डुरोव ने इस 'एन्क्रिप्शन' को इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रॉड तक करार दिया, जो करोड़ों उपयोगकर्ताओं को गुमराह कर रहा है।\इस मामले में मेटा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ये पूरी तरह से झूठे और बेतुके हैं। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि वॉट्सऐप पिछले एक दशक से सिग्नल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके कारण संदेश केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले ही पढ़ सकते हैं। इलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है, और यह मामला उस प्रतिद्वंद्विता को और हवा दे रहा है। मुकदमे की बात करें तो यह कैलिफोर्निया की फेडरल कोर्ट में ब्रायन वाई. शिराज़ी और निदा सैमसन द्वारा दायर किया गया है, जिसमें मेटा प्लेटफॉर्म्स और एक्सेंचर को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने जूरी ट्रायल की मांग की है और कंपनी से भारी हर्जाने की अपील की है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एक ऐसी सुरक्षा तकनीक है जो संदेशों को गुप्त कोड में बदल देती है, जिससे केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही उन्हें पढ़ सकता है।\यह मामला अब कोर्ट में है, और दुनिया भर की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। इसके अतिरिक्त, इस खबर में अन्य प्रासंगिक अपडेट भी शामिल हैं, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा ₹10,000 से अधिक के ऑनलाइन भुगतानों पर एक घंटे का होल्ड लगाने का सुझाव, ताकि गलत लेनदेन को रद्द करने का मौका मिल सके। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 77,150 पर कारोबार कर रहा है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि स्पाइसजेट में छंटनी की खबर है। मौसम संबंधी अपडेट भी हैं, जिनमें विभिन्न राज्यों में तापमान, बारिश और मौसम की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। इन अपडेट्स में हरियाणा, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, रायपुर-दुर्ग-बिलासपुर, हिमाचल, जालोर, पंजाब-चंडीगढ़, नारनौल, मध्य प्रदेश, शिमला और गोरखपुर के मौसम की जानकारी शामिल है





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