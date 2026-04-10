वॉट्सएप की गोपनीयता पर सवाल: मस्क और डुरोव का आरोप, मेटा ने आरोपों को नकारा

एलन मस्क और पावेल डुरोव ने वॉट्सएप की गोपनीयता पर सवाल उठाए, जबकि मेटा ने आरोपों को खारिज किया। मुकदमे में उपयोगकर्ताओं के संदेशों को पढ़ने का आरोप, एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर सवाल, बिटकॉइन के संस्थापक पर विवाद और शेयर बाजार तथा मौसम की जानकारी भी शामिल है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क और टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव ने वॉट्सएप की गोपनीयता पर सवाल उठाए हैं, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मस्क ने वॉट्सएप पर अविश्वास व्यक्त करते हुए X चैट का उपयोग करने की सलाह दी, जहाँ उन्होंने 'वास्तविक गोपनीयता ' होने का दावा किया। डुरोव ने वॉट्सएप पर अरबों उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि टेलीग्राम ऐसा कभी नहीं करेगा। यह विवाद अमेरिका में वॉट्सएप के खिलाफ दायर एक नए क्लास एक्शन मुकदमे के बाद शुरू हुआ है, जिसमें कंपनी पर

उपयोगकर्ताओं के निजी संदेशों को पढ़ने का आरोप लगाया गया है, जबकि कंपनी 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' का दावा करती है। यह मुकदमा ब्रायन वाई. शीराजी और निदा सैमसन द्वारा दायर किया गया था, जिसमें मेटा प्लेटफॉर्म्स और एक्सेंचर को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने जूरी ट्रायल और हर्जाने की मांग की है। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि वॉट्सएप अपने उपयोगकर्ताओं के संदेशों को बीच में ही इंटरसेप्ट करता है और उन्हें एक्सेंचर जैसी तीसरी पार्टियों के साथ साझा करता है, जबकि कंपनी का दावा है कि संदेश केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले द्वारा ही पढ़े जा सकते हैं।\इस मामले में मेटा के प्रवक्ता ने आरोपों को 'पूरी तरह से गलत और बेतुका' करार दिया और कहा कि वॉट्सएप पिछले एक दशक से सिग्नल प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहा है, जो सुनिश्चित करता है कि संदेश केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले द्वारा ही पढ़े जा सकते हैं। इस घटनाक्रम ने एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग के बीच पहले से मौजूद विवाद को भी उजागर किया है, जो सोशल मीडिया क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का एक लंबा इतिहास रहा है। मस्क ने ट्विटर (अब X) खरीदने के बाद, जुकरबर्ग ने 'थ्रेड्स' लॉन्च किया था, और 2025 में मस्क ने अपने AI चैटबॉट 'ग्रोक' को मेटा AI से बेहतर बताया था। जून 2023 में मस्क ने जुकरबर्ग को 'केज फाइट' की चुनौती भी दी थी। इस बीच, 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' एक महत्वपूर्ण सुरक्षा तकनीक है जो संदेशों को गुप्त कोड में बदल देती है, जिससे केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही उन्हें पढ़ सकता है, और कोई तीसरा पक्ष, यहां तक कि सेवा प्रदाता भी, संदेशों को नहीं देख सकता।\एक अन्य उल्लेखनीय घटनाक्रम में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने दावा किया कि ब्रिटिश क्रिप्टोग्राफर एडम बैक ही बिटकॉइन के संस्थापक 'सतोशी नाकामोतो' हैं, हालाँकि एडम बैक ने इन दावों का खंडन किया है। बिटकॉइन के निर्माता की पहचान एक रहस्य बनी हुई है, जो 15 वर्षों से अनसुलझी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹10,000 से अधिक के ऑनलाइन भुगतानों पर 1 घंटे का होल्ड रखने का सुझाव दिया है, ताकि गलत लेनदेन को रद्द करने का अवसर मिल सके। इस बीच, शेयर बाजार में तेजी देखी गई, सेंसेक्स 77,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। चांदी और सोने की कीमतों में गिरावट आई है, जबकि स्पाइसजेट में छंटनी की घोषणा की गई है। विभिन्न शहरों में मौसम की स्थिति भी भिन्न-भिन्न है, कुछ स्थानों पर तापमान बढ़ रहा है और अन्य में बारिश की संभावना है। उदाहरण के लिए, रायपुर-दुर्ग और बिलासपुर में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 200% अधिक वर्षा हुई है





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