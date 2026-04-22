व्यवस्था सुधारने के लिए चला रहा हूं हरा कलम, पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार: भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में विचार मंच के माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धियों, केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार और पंजाब की कृषि व शिक्षा व्यवस्था पर खुलकर बात की।
चंडीगढ़ में एक विचार मंच के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य और देश की वर्तमान राजनीति क परिस्थितियों पर खुलकर अपने विचार रखे। एक कलाकार से राजनेता बने मान का मानना है कि पहले वे अपने व्यंग्य के माध्यम से सिस्टम पर प्रहार करते थे और अब मुख्यमंत्री के रूप में उनके हाथों में मौजूद 'हरा कलम' व्यवस्था को बदलने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्तर साल की खामियों को मात्र चार वर्षों में पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मान ने जोर देकर कहा कि गरीबों के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं न केवल जारी रहेंगी, बल्कि उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए भगवंत मान ने पंजाब के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास फंड के नौ हजार करोड़ रुपये रोके जाना इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार प्रतिशोधात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यदि केंद्र की मर्जी चले, तो वे राष्ट्रीय गान से पंजाब का नाम हटाकर वहां उत्तर प्रदेश का नाम जोड़ देंगे। मुख्यमंत्री ने फसल बीमा योजना को पूरी तरह से फ्लाप बताया और दावा किया कि पंजाब सरकार ने बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को देश में सबसे अधिक बीस हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देकर एक नजीर पेश की है। उन्होंने कहा कि मुआवजा देने के मामले में उनकी सरकार किसी भी अन्य राज्य से बेहतर काम कर रही है। कृषि और शिक्षा के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने व्यावहारिक समस्याओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि केवल विज्ञापनों से फसली विविधीकरण नहीं हो सकता, जब तक किसानों को फसल का उचित लाभकारी मूल्य न मिले। पराली जलाने के मुद्दे पर मान ने कहा कि किसान को अपराधी मानना गलत है, क्योंकि वह मजबूरन धान के बाद गेहूं की बुआई के लिए कम समय होने के कारण ऐसा करता है। उन्होंने केंद्र से पराली प्रबंधन के लिए इंसेंटिव देने की मांग की। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हुए मान ने गर्व से कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायापलट हो चुका है। अब राज्य का कोई भी बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ता और सभी स्कूलों में चारदीवारी व आधुनिक प्रयोगशालाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाना है ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी जेईई और नीट जैसी कठिन परीक्षाएं पास कर सकें.
चंडीगढ़ में एक विचार मंच के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य और देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर खुलकर अपने विचार रखे। एक कलाकार से राजनेता बने मान का मानना है कि पहले वे अपने व्यंग्य के माध्यम से सिस्टम पर प्रहार करते थे और अब मुख्यमंत्री के रूप में उनके हाथों में मौजूद 'हरा कलम' व्यवस्था को बदलने का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्तर साल की खामियों को मात्र चार वर्षों में पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने वादों को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। मान ने जोर देकर कहा कि गरीबों के लिए चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाएं न केवल जारी रहेंगी, बल्कि उन्हें और सुदृढ़ किया जाएगा। केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए भगवंत मान ने पंजाब के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास फंड के नौ हजार करोड़ रुपये रोके जाना इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार प्रतिशोधात्मक राजनीति कर रही है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि यदि केंद्र की मर्जी चले, तो वे राष्ट्रीय गान से पंजाब का नाम हटाकर वहां उत्तर प्रदेश का नाम जोड़ देंगे। मुख्यमंत्री ने फसल बीमा योजना को पूरी तरह से फ्लाप बताया और दावा किया कि पंजाब सरकार ने बाढ़ और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को देश में सबसे अधिक बीस हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देकर एक नजीर पेश की है। उन्होंने कहा कि मुआवजा देने के मामले में उनकी सरकार किसी भी अन्य राज्य से बेहतर काम कर रही है। कृषि और शिक्षा के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने व्यावहारिक समस्याओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि केवल विज्ञापनों से फसली विविधीकरण नहीं हो सकता, जब तक किसानों को फसल का उचित लाभकारी मूल्य न मिले। पराली जलाने के मुद्दे पर मान ने कहा कि किसान को अपराधी मानना गलत है, क्योंकि वह मजबूरन धान के बाद गेहूं की बुआई के लिए कम समय होने के कारण ऐसा करता है। उन्होंने केंद्र से पराली प्रबंधन के लिए इंसेंटिव देने की मांग की। शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हुए मान ने गर्व से कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों का कायापलट हो चुका है। अब राज्य का कोई भी बच्चा जमीन पर बैठकर नहीं पढ़ता और सभी स्कूलों में चारदीवारी व आधुनिक प्रयोगशालाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य शिक्षा को उच्च स्तर पर ले जाना है ताकि सरकारी स्कूल के बच्चे भी जेईई और नीट जैसी कठिन परीक्षाएं पास कर सकें
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