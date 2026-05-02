व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर के दामों में भारी वृद्धि, खानपान व्यवसाय पर संकट

पश्चिम एशिया युद्ध के कारण व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जिससे होटल, ढाबे और रेस्तरां में भोजन महंगा हो गया है। व्यापारियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और सरकार से कीमतों को कम करने का आग्रह किया है।

पीलीभीत – पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब घरेलू रसोई गैस के बाद व्यावसायिक गैस सिलिंडरों पर भी दिखने लगा है। पहले से ही एलपीजी की किल्लत महसूस की जा रही थी, लेकिन अब व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर ों की कीमतों में भारी वृद्धि ने व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं दोनों को परेशान कर दिया है। सरकारी तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर की कीमत में एक झटके में 2,078.

50 रुपये से बढ़ाकर 3,071.50 रुपये कर दी है। इसका मतलब है कि सिलिंडर की कीमत में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, पांच किलोग्राम के छोटे एलपीजी सिलिंडर की कीमत भी 261 रुपये बढ़ा दी गई है। इस मूल्य वृद्धि का सीधा असर खानपान से जुड़े व्यवसायों पर पड़ना शुरू हो गया है, जिससे होटल, ढाबे और रेस्तरां में भोजन महंगा हो गया है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ढाबों, होटलों और रेस्तरां के संचालकों ने इस मूल्य वृद्धि पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह वृद्धि उनके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी और उन्हें अपनी कीमतें बढ़ानी होंगी। प्रधुमन गुप्ता, बीसलपुर के एक व्यापारी, ने बताया कि व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों की कीमतों में वृद्धि से मिठाइयों के दामों में भी वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि मिठाई बनाने में गैस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सागर गुप्ता, बीसलपुर के एक अन्य व्यापारी, ने कहा कि पहले से ही व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों की किल्लत थी, और अब दाम बढ़ने से व्यापार और भी प्रभावित होगा। उन्हें रेस्टोरेंट के खाने और मिठाइयों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विनोद गंगवार, बीसलपुर में एक पिज्जा विक्रेता, ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में 993 रुपये की वृद्धि से पिज्जा बनाने की लागत बढ़ जाएगी, जिससे ग्राहकों के लिए पिज्जा महंगा हो जाएगा। उनका मानना है कि लोग महंगा पिज्जा खरीदने से कतराएंगे, जिससे उनके व्यवसाय को नुकसान होगा। अनिल वर्मा, बीसलपुर के एक होटल मालिक, ने सरकार से सिलिंडर के दाम कम करने का आग्रह किया, क्योंकि महंगी सब्जी रोटी खरीदने से लोग हिचकिचाएंगे। उन्होंने कहा कि होटल पर खाना महंगा होने से ग्राहकों की संख्या घट सकती है। पीलीभीत जिले में होने वाले विवाह और अन्य समारोहों के लिए रोजाना लगभग सौ व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों की बिक्री होती है। इन सिलिंडरों को प्राप्त करने के लिए, विवाह और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित कार्ड को डीएसओ (डीलर स्टॉकिस्ट) कार्यालय में जमा करना होता है और अनुमति प्राप्त करनी होती है। डीएसओ की अनुमति के बाद ही सिलिंडरों का वितरण किया जाता है। व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों पर हुई भारी मूल्य वृद्धि से व्यवसायियों में निराशा है। वे चिंतित हैं कि इस वृद्धि का उनके व्यवसाय पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और उन्हें अपनी लागतों को कवर करने के लिए कीमतें बढ़ानी होंगी। इस मूल्य वृद्धि से न केवल व्यवसायियों को परेशानी होगी, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी अधिक पैसे खर्च करने होंगे। सरकार से अनुरोध है कि वह इस मामले पर ध्यान दे और व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरों की कीमतों को कम करने के लिए उचित कदम उठाए, ताकि व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को राहत मिल सके। यह मूल्य वृद्धि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है और इसके दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है





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