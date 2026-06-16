Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

व्हाइट हाउस में आयोजित 80वां जन्मदिन: 6 करोड़ डॉलर लागत के इतिहासिक UFC शो में राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी

राष्ट्रीय खेल News

व्हाइट हाउस में आयोजित 80वां जन्मदिन: 6 करोड़ डॉलर लागत के इतिहासिक UFC शो में राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी
डोनल्ड ट्रंपUFCव्हाइट हाउस
📆16-06-2026 02:47:00
📰Dainik Jagran
60 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 44% · Publisher: 53%

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अपने 80वें जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में UFC का मेजबानी करते हुए इतिहास के सबसे महंगे फाइट शो का आयोजन करे। 6 करोड़ डॉलर लागत के इस शो में जस्टिन गेथजे की जबरदार जीत और बो निकल का नॉकआउट जैसे रोमांचक मुकाबले हुए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक UFC शो की मेजबानी की। यह आयोजन करीब 6 करोड़ डॉलर (लगभग 567 करोड़ रुपए) की लागत पर किया गया और इसे अब तक का सबसे महंगा UFC इवेंट माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन को एक हाई-वोल्टेज फाइटिंग रिंग में बदला गया था, जहां यूएफसी की 7 रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट कार्ड के मुकाबले हुए। सबसे प्रमुख मुकाबले में ऑलराउंडर इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेथजे के बीच लाइटवेट चैंपियनशिप का दौर चला, जिसमें गेथजे ने शानदार जीत हासिल की और टोपुरिया को अपने करियर की पहली हार का सामना करना पड़ा। एक और नॉकआउट युद्ध में बो निकल ने काइल डाउकस को पहले ही राउंड में हराया और जीत के बाद सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाकर उनसे मिला। ट्रंप ने इस शो को 'धरती का सबसे बड़ा शो' बताकर जामपुर्ण तारीफ की, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे अमेरिकी 'सॉफ्ट डिप्लोमैटिक पावर' के प्रतीक बताया। यह आयोजन अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे करने के बड़े जश्न के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था और ट्रंप प्रशासन का 'टास्क फोर्स 250' इस जश्न की तैयारियों का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि UFC 1993 में शुरू हुआ और शुरुआत में इसे 'मानव मुर्गा लड़ाई' कहकर आलोचना भी की गई, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग बन चुकी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक UFC शो की मेजबानी की। यह आयोजन करीब 6 करोड़ डॉलर (लगभग 567 करोड़ रुपए) की लागत पर किया गया और इसे अब तक का सबसे महंगा UFC इवेंट माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन को एक हाई-वोल्टेज फाइटिंग रिंग में बदला गया था, जहां यूएफसी की 7 रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट कार्ड के मुकाबले हुए। सबसे प्रमुख मुकाबले में ऑलराउंडर इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेथजे के बीच लाइटवेट चैंपियनशिप का दौर चला, जिसमें गेथजे ने शानदार जीत हासिल की और टोपुरिया को अपने करियर की पहली हार का सामना करना पड़ा। एक और नॉकआउट युद्ध में बो निकल ने काइल डाउकस को पहले ही राउंड में हराया और जीत के बाद सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाकर उनसे मिला। ट्रंप ने इस शो को 'धरती का सबसे बड़ा शो' बताकर जामपुर्ण तारीफ की, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे अमेरिकी 'सॉफ्ट डिप्लोमैटिक पावर' के प्रतीक बताया। यह आयोजन अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे करने के बड़े जश्न के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था और ट्रंप प्रशासन का 'टास्क फोर्स 250' इस जश्न की तैयारियों का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि UFC 1993 में शुरू हुआ और शुरुआत में इसे 'मानव मुर्गा लड़ाई' कहकर आलोचना भी की गई, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग बन चुकी है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

डोनल्ड ट्रंप UFC व्हाइट हाउस जस्टिन गेथजे इलिया टोपुरिया

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

पेंशन : 60 हजार पेंशनधारकों की 3 माह से अटकी 10. 80 करोड़ की पेंशन | Department Of Social Justiceपेंशन : 60 हजार पेंशनधारकों की 3 माह से अटकी 10. 80 करोड़ की पेंशन | Department Of Social Justiceकेंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बुजुर्गों के बुढ़ापे की लाठी इंदिरा गांधी वृद्धा, विधवा, निशक्तों की पेंशन योजना का अपडेशन तीन माह बाद भी नहीं हो सका। इससे मार्च, अप्रेल और मई माह की पेंशन खाते में नहीं पहुंची। पेंशन नहीं मिलने से बुजुर्गों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया...
Read more »

जून-अगस्त के दौरान अल नीनो होने की संभावना 80 प्रतिशत, महंगाई का मंडराया खतरा: रिपोर्टजून-अगस्त के दौरान अल नीनो होने की संभावना 80 प्रतिशत, महंगाई का मंडराया खतरा: रिपोर्टजून-अगस्त के दौरान अल नीनो होने की संभावना 80 प्रतिशत, महंगाई का मंडराया खतरा: रिपोर्ट
Read more »

कल का मौसम 15 जून: 21 घंटे के अंदर 17 राज्यों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट, 80 की स्पीड से हवा; IMD का अपडेटकल का मौसम 15 जून: 21 घंटे के अंदर 17 राज्यों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट, 80 की स्पीड से हवा; IMD का अपडेटदेश में मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश और तूफान लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक कल यानी 15 जून को यूपी, बिहार, दिल्ली समेत 17 राज्यों के लिए बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलने की चेतावनी...
Read more »

Influencer Economy: एक इंस्टाग्राम रील से ₹80 लाख की कमाई, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी के ये हैं बेताज बादशाहInfluencer Economy: एक इंस्टाग्राम रील से ₹80 लाख की कमाई, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी के ये हैं बेताज बादशाहInfluencer Economy: देश की इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। इसमें कई नामों का बोलबाला है। ये जमकर कमाई कर रहे हैं। इनकी एक ब्रांडेड इंस्टाग्राम रील की फीस 80 लाख रुपये तक होती है। तमाम कंपनियां अपने प्रोडक्‍ट्स के विज्ञापन के लिए इन्‍हें भारी-भरकम पेमेंट करती हैं। इनकी कमाई के और भी जरिये होते...
Read more »

नीमच जिले में बदमाशों की धरपकड़ करने रात में सडक़ पर उतरी पुलिस टीम | Police Team Takes To The Streets At Night In Neemuch District To Apprehend Miscreantsनीमच जिले में बदमाशों की धरपकड़ करने रात में सडक़ पर उतरी पुलिस टीम | Police Team Takes To The Streets At Night In Neemuch District To Apprehend Miscreantsपुलिस की बड़ी कॉम्बिंग गश्त, 120 वारंट तामील, 80 किलो डोडाचूरा जब्त, 21 प्रकरणों में कार्रवाई, कॉम्बिंग गश्त में पुलिस ने पकड़ा डोडाचूरा, रात में वाहनों की जांच करते हुए पुलिसकर्मी।
Read more »

यूपी में बनेंगे 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय, कक्षा छह से 12 तक की छात्राओं को मिलेगी सुविधा - up to build 80 new residential girls schools for educationयूपी में बनेंगे 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय, कक्षा छह से 12 तक की छात्राओं को मिलेगी सुविधा - up to build 80 new residential girls schools for educationउत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही 80 नए आवासीय बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में छात्राओं को कक्षा 6 से 12 तक आवासीय शिक्षा की सुविधा मिलेगी और इसके लिए भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं।
Read more »



Render Time: 2026-06-16 05:47:10