व्हाइट हाउस में आयोजित 80वां जन्मदिन: 6 करोड़ डॉलर लागत के इतिहासिक UFC शो में राष्ट्रपति ट्रंप की मेजबानी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप अपने 80वें जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में UFC का मेजबानी करते हुए इतिहास के सबसे महंगे फाइट शो का आयोजन करे। 6 करोड़ डॉलर लागत के इस शो में जस्टिन गेथजे की जबरदार जीत और बो निकल का नॉकआउट जैसे रोमांचक मुकाबले हुए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक UFC शो की मेजबानी की। यह आयोजन करीब 6 करोड़ डॉलर (लगभग 567 करोड़ रुपए) की लागत पर किया गया और इसे अब तक का सबसे महंगा UFC इवेंट माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन को एक हाई-वोल्टेज फाइटिंग रिंग में बदला गया था, जहां यूएफसी की 7 रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट कार्ड के मुकाबले हुए। सबसे प्रमुख मुकाबले में ऑलराउंडर इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेथजे के बीच लाइटवेट चैंपियनशिप का दौर चला, जिसमें गेथजे ने शानदार जीत हासिल की और टोपुरिया को अपने करियर की पहली हार का सामना करना पड़ा। एक और नॉकआउट युद्ध में बो निकल ने काइल डाउकस को पहले ही राउंड में हराया और जीत के बाद सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाकर उनसे मिला। ट्रंप ने इस शो को 'धरती का सबसे बड़ा शो' बताकर जामपुर्ण तारीफ की, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे अमेरिकी 'सॉफ्ट डिप्लोमैटिक पावर' के प्रतीक बताया। यह आयोजन अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे करने के बड़े जश्न के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था और ट्रंप प्रशासन का 'टास्क फोर्स 250' इस जश्न की तैयारियों का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि UFC 1993 में शुरू हुआ और शुरुआत में इसे 'मानव मुर्गा लड़ाई' कहकर आलोचना भी की गई, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग बन चुकी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अपने 80वें जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में एक ऐतिहासिक UFC शो की मेजबानी की। यह आयोजन करीब 6 करोड़ डॉलर (लगभग 567 करोड़ रुपए) की लागत पर किया गया और इसे अब तक का सबसे महंगा UFC इवेंट माना जा रहा है। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन को एक हाई-वोल्टेज फाइटिंग रिंग में बदला गया था, जहां यूएफसी की 7 रोंगटे खड़े कर देने वाली फाइट कार्ड के मुकाबले हुए। सबसे प्रमुख मुकाबले में ऑलराउंडर इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेथजे के बीच लाइटवेट चैंपियनशिप का दौर चला, जिसमें गेथजे ने शानदार जीत हासिल की और टोपुरिया को अपने करियर की पहली हार का सामना करना पड़ा। एक और नॉकआउट युद्ध में बो निकल ने काइल डाउकस को पहले ही राउंड में हराया और जीत के बाद सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाकर उनसे मिला। ट्रंप ने इस शो को 'धरती का सबसे बड़ा शो' बताकर जामपुर्ण तारीफ की, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे अमेरिकी 'सॉफ्ट डिप्लोमैटिक पावर' के प्रतीक बताया। यह आयोजन अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे करने के बड़े जश्न के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था और ट्रंप प्रशासन का 'टास्क फोर्स 250' इस जश्न की तैयारियों का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि UFC 1993 में शुरू हुआ और शुरुआत में इसे 'मानव मुर्गा लड़ाई' कहकर आलोचना भी की गई, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स लीग बन चुकी है





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