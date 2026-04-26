व्हाइट हाउस में हुई गोलीबारी की घटना पर भारत के पूर्व राजनयिकों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें सुरक्षा में चूक और संभावित ईरान कनेक्शन पर चिंता जताई गई है।

नई दिल्ली, 26 अप्रैल। व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी की घटना पर भारत के पूर्व राजनयिक ों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के साथ बातचीत में पूर्व राजनयिक ों ने इस घटना को सुरक्षा व्यवस्था में एक गंभीर चूक बताया है। पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने इस हमले के ईरान से संभावित संबंध के बारे में कहा कि अभी तक इस तरह के किसी संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन मामले की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह राहत की बात है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप , फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और कार्यक्रम में मौजूद अन्य मेहमान इस घटना में सुरक्षित रहे, हालांकि एक सुरक्षा एजेंट घायल हो गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फैबियन ने राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति और संयम का प्रदर्शन किया, और स्थिति को कुशलतापूर्वक संभाला। उनका मानना है कि दुनिया भर के नेता इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। फैबियन ने एफबीआई से आरोपी के संपर्कों, संचार और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच करने का आग्रह किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उस पर किसी ने प्रभाव डाला था या उसे किसी ने भड़काया था। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, कुछ लोग इस हमले को तेहरान से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैबियन ने अभी तक किसी विदेशी खुफिया एजेंसी की संलिप्तता के कोई संकेत नहीं मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की समझदारी और दूरदर्शिता को देखते हुए, उन्हें अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है और सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता व्यक्त की है, हालांकि एफबीआई और उसके पूर्व निदेशक इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यह कोई बड़ी चूक थी। सहगल ने बताया कि आरोपी सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का छात्र था, जो अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है। उसके प्रोफेसरों से पूछताछ की गई है, और एक प्रोफेसर ने बताया कि वह एक प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग छात्र था। आरोपी के पास से एक हैंडगन, एक शॉटगन, एक पिस्टल और कई चाकू बरामद किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि उसने इस हमले की अच्छी तरह से तैयारी की थी। माना जा रहा है कि वह कई दिन पहले ही होटल में घुस गया था और बाद में हथियारों को अंदर ले आया था। सहगल ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को आलोचक अब तक के सबसे अलोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से एक मानते हैं। कुछ अमेरिकियों का कहना है कि उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि वह कभी भी अमेरिका को युद्ध के हालात में शामिल नहीं करेंगे और शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत रही है। उनका कहना है कि उनकी अपनी पार्टी में भी मतभेद हैं, नाटो और यूरोपीय संघ उनके खिलाफ हैं, और यहां तक कि कुछ सहयोगी देश भी उनसे असहमत हैं। पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने इस घटना पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्हाइट हाउस में नहीं, बल्कि हिल्टन होटल में हुई, जो नॉर्थ-वेस्ट वाशिंगटन में स्थित है। वोहरा ने बताया कि भारतीय दूतावास वाशिंगटन डीसी के पास ही है, और वह अक्सर इस होटल में खाना खाने जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में होटलों में बड़े कार्यक्रमों के दौरान पूरे होटल को खाली करने का कोई सिस्टम नहीं है। आरोपी ने तीन-चार दिन पहले होटल में चेक-इन किया था और धीरे-धीरे हथियारों के पुर्जे ले गया था, जिन्हें उसने बाद में असेंबल किया। जिस दिन कार्यक्रम होना था, वह व्यक्ति वहां पहुंचा, और मेटल डिटेक्टर में आवाज आने पर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसी ने उसे पकड़ लिया। वोहरा ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, और उसकी दो यूनिट हैं- एक यूनिफॉर्म्ड डिवीजन और दूसरी सीक्रेट सर्विस। एफबीआई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है; वह केवल जांच करती है। आरोपी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इस घटना ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है.

नई दिल्ली, 26 अप्रैल। व्हाइट हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई गोलीबारी की घटना पर भारत के पूर्व राजनयिकों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस के साथ बातचीत में पूर्व राजनयिकों ने इस घटना को सुरक्षा व्यवस्था में एक गंभीर चूक बताया है। पूर्व राजनयिक केपी फैबियन ने इस हमले के ईरान से संभावित संबंध के बारे में कहा कि अभी तक इस तरह के किसी संकेत नहीं मिले हैं, लेकिन मामले की गहन जांच होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह राहत की बात है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और कार्यक्रम में मौजूद अन्य मेहमान इस घटना में सुरक्षित रहे, हालांकि एक सुरक्षा एजेंट घायल हो गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फैबियन ने राष्ट्रपति ट्रंप की प्रतिक्रिया की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति और संयम का प्रदर्शन किया, और स्थिति को कुशलतापूर्वक संभाला। उनका मानना है कि दुनिया भर के नेता इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। फैबियन ने एफबीआई से आरोपी के संपर्कों, संचार और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच करने का आग्रह किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उस पर किसी ने प्रभाव डाला था या उसे किसी ने भड़काया था। अमेरिका और ईरान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, कुछ लोग इस हमले को तेहरान से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फैबियन ने अभी तक किसी विदेशी खुफिया एजेंसी की संलिप्तता के कोई संकेत नहीं मिलने की बात कही है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप की समझदारी और दूरदर्शिता को देखते हुए, उन्हें अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव को भी इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है और सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता व्यक्त की है, हालांकि एफबीआई और उसके पूर्व निदेशक इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यह कोई बड़ी चूक थी। सहगल ने बताया कि आरोपी सदर्न यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का छात्र था, जो अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है। उसके प्रोफेसरों से पूछताछ की गई है, और एक प्रोफेसर ने बताया कि वह एक प्रतिभाशाली इंजीनियरिंग छात्र था। आरोपी के पास से एक हैंडगन, एक शॉटगन, एक पिस्टल और कई चाकू बरामद किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि उसने इस हमले की अच्छी तरह से तैयारी की थी। माना जा रहा है कि वह कई दिन पहले ही होटल में घुस गया था और बाद में हथियारों को अंदर ले आया था। सहगल ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को आलोचक अब तक के सबसे अलोकप्रिय अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से एक मानते हैं। कुछ अमेरिकियों का कहना है कि उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि वह कभी भी अमेरिका को युद्ध के हालात में शामिल नहीं करेंगे और शांति स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत रही है। उनका कहना है कि उनकी अपनी पार्टी में भी मतभेद हैं, नाटो और यूरोपीय संघ उनके खिलाफ हैं, और यहां तक कि कुछ सहयोगी देश भी उनसे असहमत हैं। पूर्व राजनयिक दीपक वोहरा ने इस घटना पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि यह व्हाइट हाउस में नहीं, बल्कि हिल्टन होटल में हुई, जो नॉर्थ-वेस्ट वाशिंगटन में स्थित है। वोहरा ने बताया कि भारतीय दूतावास वाशिंगटन डीसी के पास ही है, और वह अक्सर इस होटल में खाना खाने जाते थे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका में होटलों में बड़े कार्यक्रमों के दौरान पूरे होटल को खाली करने का कोई सिस्टम नहीं है। आरोपी ने तीन-चार दिन पहले होटल में चेक-इन किया था और धीरे-धीरे हथियारों के पुर्जे ले गया था, जिन्हें उसने बाद में असेंबल किया। जिस दिन कार्यक्रम होना था, वह व्यक्ति वहां पहुंचा, और मेटल डिटेक्टर में आवाज आने पर वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुरक्षा एजेंसी ने उसे पकड़ लिया। वोहरा ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी सीक्रेट सर्विस राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, और उसकी दो यूनिट हैं- एक यूनिफॉर्म्ड डिवीजन और दूसरी सीक्रेट सर्विस। एफबीआई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है; वह केवल जांच करती है। आरोपी ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। इस घटना ने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है





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