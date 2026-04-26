व्हाइट हाउस डिनर में गोलीबारी: आरोपी का रहस्यमय अतीत, जांच जारी

व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार कोल थॉमस एलन का बैकग्राउंड चौंकाने वाला है। आरोपी एक शिक्षित और शांत स्वभाव का व्यक्ति बताया जा रहा है। हमले का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियां सभी पहलुओं पर गौर कर रही हैं।

वॉशिंगटन, 26 अप्रैल। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अतीत उन लोगों को भी हैरान कर रहा है जो उसे जानते थे। आरोपी एक रहस्यमय और अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया के टॉरेंस निवासी 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन की पहचान गोलीबारी के आरोपी के रूप में हुई है। इस घटना में एक गुप्त सेवा (सीक्रेट सर्विस) का अधिकारी घायल हो गया है। एलन ने प्रतिष्ठित कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, जो अमेरिका के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। उन्होंने 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स पूरा करने वाले थे। एक कंपनी की जानकारी के अनुसार, एलन एक निजी शिक्षा कंपनी में ट्यूटर के रूप में काम करते थे, जहां उन्हें दिसंबर 2024 में ‘टीचर ऑफ द मंथ’ चुना गया था। उनकी सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपमेंट में गहरी रुचि थी। वे फिजिक्स पर आधारित वीडियो गेम बनाते थे और खुद को एक स्वतंत्र डेवलपर बताते थे। इस घटना की खबर से उनके परिचित लोग स्तब्ध हैं। उनके एक पुराने सहपाठी जॉर्ज डगलियन ने कहा कि उन्हें यह खबर सुनकर गहरा सदमा लगा और बहुत दुख हुआ। एक पूर्व टीम के सदस्य ने उन्हें प्रतिभाशाली बताया और कहा कि वह बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने बताया कि एलन को पढ़ाई के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि वे चीजों को आसानी से समझ जाते थे। उन्होंने आगे कहा कि एलन टीम के सबसे शांत और विनम्र सदस्यों में से एक थे, इसलिए उन पर लगे आरोप और भी चौंकाने वाले हैं। जांच कर्ताओं के अनुसार, एलन ने पिछले कुछ वर्षों में कानूनी रूप से हथियार खरीदे थे, जिनमें एक शॉटगन और एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल शामिल हैं। माना जा रहा है कि एलन कैलिफोर्निया से ट्रेन द्वारा शिकागो होते हुए वॉशिंगटन पहुंचे और उसी होटल में रुके जहां डिनर आयोजित किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार, जब वे सुरक्षा जांच चौकी की ओर बढ़े तो उनके पास कई हथियार थे और उन्होंने वहीं गोलीबारी शुरू कर दी। अभी तक हमले का मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में संदेह है कि उनका निशाना पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के लोग हो सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोपी को एक अकेला हमलावर और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बताया है। एलन पर संघीय स्तर पर कई आरोप लगाए जा सकते हैं, जिनमें किसी सरकारी अधिकारी पर हमला करना और हथियारों से संबंधित अपराध शामिल हैं। भविष्य में और भी आरोप जोड़े जा सकते हैं। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग भी हिंसा का सहारा कैसे ले सकते हैं। अमेरिका में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल रहे हैं। ऐसे मामलों में, जांच एजेंसियां आमतौर पर मानसिक स्थिति, विचारधारा और सामाजिक कारकों की जांच करती हैं। अधिकारियों का कहना है कि एलन के व्यक्तिगत जीवन, ऑनलाइन गतिविधियों और मकसद की जांच अभी भी जारी है। यह घटना सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी सवाल उठाती है। इस मामले में गहन जांच की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आरोपी के परिवार और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि उसके व्यवहार और विचारों को समझा जा सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे.

वॉशिंगटन, 26 अप्रैल। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में गोलीबारी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अतीत उन लोगों को भी हैरान कर रहा है जो उसे जानते थे। आरोपी एक रहस्यमय और अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति बताया जा रहा है। कैलिफोर्निया के टॉरेंस निवासी 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन की पहचान गोलीबारी के आरोपी के रूप में हुई है। इस घटना में एक गुप्त सेवा (सीक्रेट सर्विस) का अधिकारी घायल हो गया है। एलन ने प्रतिष्ठित कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की है, जो अमेरिका के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है। उन्होंने 2017 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स पूरा करने वाले थे। एक कंपनी की जानकारी के अनुसार, एलन एक निजी शिक्षा कंपनी में ट्यूटर के रूप में काम करते थे, जहां उन्हें दिसंबर 2024 में ‘टीचर ऑफ द मंथ’ चुना गया था। उनकी सॉफ्टवेयर और गेम डेवलपमेंट में गहरी रुचि थी। वे फिजिक्स पर आधारित वीडियो गेम बनाते थे और खुद को एक स्वतंत्र डेवलपर बताते थे। इस घटना की खबर से उनके परिचित लोग स्तब्ध हैं। उनके एक पुराने सहपाठी जॉर्ज डगलियन ने कहा कि उन्हें यह खबर सुनकर गहरा सदमा लगा और बहुत दुख हुआ। एक पूर्व टीम के सदस्य ने उन्हें प्रतिभाशाली बताया और कहा कि वह बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने बताया कि एलन को पढ़ाई के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि वे चीजों को आसानी से समझ जाते थे। उन्होंने आगे कहा कि एलन टीम के सबसे शांत और विनम्र सदस्यों में से एक थे, इसलिए उन पर लगे आरोप और भी चौंकाने वाले हैं। जांचकर्ताओं के अनुसार, एलन ने पिछले कुछ वर्षों में कानूनी रूप से हथियार खरीदे थे, जिनमें एक शॉटगन और एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल शामिल हैं। माना जा रहा है कि एलन कैलिफोर्निया से ट्रेन द्वारा शिकागो होते हुए वॉशिंगटन पहुंचे और उसी होटल में रुके जहां डिनर आयोजित किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के अनुसार, जब वे सुरक्षा जांच चौकी की ओर बढ़े तो उनके पास कई हथियार थे और उन्होंने वहीं गोलीबारी शुरू कर दी। अभी तक हमले का मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में संदेह है कि उनका निशाना पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन के लोग हो सकते हैं। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोपी को एक अकेला हमलावर और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति बताया है। एलन पर संघीय स्तर पर कई आरोप लगाए जा सकते हैं, जिनमें किसी सरकारी अधिकारी पर हमला करना और हथियारों से संबंधित अपराध शामिल हैं। भविष्य में और भी आरोप जोड़े जा सकते हैं। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग भी हिंसा का सहारा कैसे ले सकते हैं। अमेरिका में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग शामिल रहे हैं। ऐसे मामलों में, जांच एजेंसियां आमतौर पर मानसिक स्थिति, विचारधारा और सामाजिक कारकों की जांच करती हैं। अधिकारियों का कहना है कि एलन के व्यक्तिगत जीवन, ऑनलाइन गतिविधियों और मकसद की जांच अभी भी जारी है। यह घटना सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी सवाल उठाती है। इस मामले में गहन जांच की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। आरोपी के परिवार और दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि उसके व्यवहार और विचारों को समझा जा सके। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और समाज में शांति और सुरक्षा बनी रहे





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