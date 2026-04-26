Head Topics

व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग: हमलावर मारा गया, राष्ट्रपति सुरक्षित

अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार News

व्हाइट हाउस डिनर में फायरिंग: हमलावर मारा गया, राष्ट्रपति सुरक्षित
व्हाइट हाउसफायरिंगडोनाल्ड ट्रम्प
📆26-04-2026 01:45:00
📰Dainik Bhaskar
28 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 51%

वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कोरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान हुई फायरिंग की घटना। राष्ट्रपति ट्रम्प और उपराष्ट्रपति वेंस सुरक्षित, हमलावर को मार गिराया गया। साथ ही, हरियाणा में गर्मी का प्रकोप और मध्य प्रदेश में स्कूलों की छुट्टी की घोषणा।

अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कोरेस्पॉन्डेंट डिनर के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस होटल हिल्टन में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल थे, तभी अचानक बाहर से फायरिंग शुरू हो गई। इस अप्रत्याशित घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हमलावर को मौके पर ही सुरक्षा कर्मियों ने मार गिराया। यह फायरिंग डिनर हॉल के ऊपर स्थित लॉबी क्षेत्र में हुई, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस ने तत्काल प्रभाव से कार्यक्रम में मौजूद सभी मेहमानों को मेज के नीचे छिपने का निर्देश दिया, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। भारी हथियारों से लैस सुरक्षा कर्मी तुरंत स्टेज पर पहुंचे और पूरे कार्यक्रम स्थल को घेरकर सुरक्षित कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना के बाद कुछ लोग घबराकर बाहर निकलने लगे, लेकिन स्टेज से घोषणा की गई कि कार्यक्रम जल्द ही फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति ट्रम्प इस घटना के बाद दोबारा कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। राष्ट्रपति ट्रम्प का यह व्हाइट हाउस कोरेस्पॉन्डेंट डिनर में पहला आगमन था। वह घटना से कुछ ही मिनट पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और फर्स्ट लेडी के साथ बातचीत कर रहे थे। उसी समय मंच पर मौजूद एक मेंटलिस्ट उनके साथ इंटरैक्ट कर रहा था। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जहां देश के शीर्ष नेता मौजूद थे। जांच एजेंसियां इस मामले की गहनता से जांच कर रही हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमलावर का मकसद क्या था और क्या यह सुनियोजित हमला था। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। इस घटना के साथ ही, भारत में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के 12 शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए, मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन शहरों में आठवीं कक्षा तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजस्थान के उदयपुर में, RNT से संबद्ध अस्पतालों को इको एंबुलेंस मिलने वाली हैं, जो मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मदद करेंगी। ग्वालियर में दिन का तापमान 43.

0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को घर से बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। कानपुर की 10 बड़ी खबरें वीडियो के माध्यम से जारी की गई हैं, जिनमें शहर की महत्वपूर्ण घटनाओं और विकासों को दर्शाया गया है। गर्मी के कारण जल संकट भी गहराता जा रहा है, और कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। सरकार ने गर्मी से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना और लोगों को गर्मी से बचने के लिए सलाह देना शामिल है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

व्हाइट हाउस फायरिंग डोनाल्ड ट्रम्प जेडी वेंस सुरक्षा हरियाणा गर्मी स्कूल छुट्टी उदयपुर ग्वालियर कानपुर

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-26 04:51:33