व्हाइट हाउस सैन्य दबाव से कूटनीति की ओर: ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत शुरू करने के लिए एक उच्च-स्तरीय टीम भेजने का फैसला किया है, जो सैन्य दबाव से कूटनीति की ओर एक बदलाव का संकेत देता है। व्हाइट हाउस का लक्ष्य होर्मुज जलडमरूमध्य को सभी जहाजों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के खोलना है।
व्हाइट हाउस अब सैन्य दबाव से हटकर तेजी से कूटनीति की ओर कदम बढ़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक उच्च-स्तरीय टीम को पाकिस्तान भेजने का फैसला लिया है, जिसका नेतृत्व वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस करेंगे। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लीविट ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ बातचीत के लिए अपनी नेगोसिएशन टीम भेज रहा है, और वार्ता का पहला दौर शनिवार को होगा। यह घोषणा टकराव से कूटनीति की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती है, हालाँकि व्हाइट हाउस सार्वजनिक रूप से कठोर रवैया बनाए हुए है।
लीविट ने कहा कि 28 फरवरी से शुरू हुए अमेरिका और इज़रायल के हमलों के बाद, ईरान की क्षेत्र में अपने प्रॉक्सी समूहों को हथियार पहुंचाने की क्षमता काफी कमजोर हो गई है। उन्होंने कहा, “ईरान अब अपने प्रॉक्सी समूहों तक हथियार नहीं पहुंचा सकता है।” लीविट ने यह भी खुलासा किया कि तेहरान के पहले दिए गए प्रस्तावों को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने कहा, “ईरान ने शुरुआत में 10 बिंदुओं का जो प्रस्ताव दिया था, वह पूरी तरह गैर-गंभीर और अस्वीकार्य था, जिसे ट्रंप ने सीधे खारिज कर दिया।”\कैरोलाइन लीविट ने बताया कि मंगलवार को ईरान की ओर से दिए गए संशोधित प्रस्ताव ने बातचीत का मार्ग प्रशस्त किया है। नया प्रस्ताव अब अमेरिका के 15 बिंदुओं वाले प्रस्ताव के साथ मेल खा सकता है और संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत का आधार बन सकता है। पाकिस्तान में होने वाली यह वार्ता तेज कूटनीतिक गतिविधियों के बीच हो रही है। ट्रंप ने मंगलवार को इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की, जबकि अमेरिकी अधिकारी चीन के साथ भी संपर्क में हैं। लीविट ने यह भी कहा कि ईरान संकेत दे चुका है कि वह संवर्धित यूरेनियम सौंपने पर विचार कर सकता है, जो पिछली वार्ताओं में एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है।\इसके अतिरिक्त, कैरोलाइन लीविट ने जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) तेल टैंकरों और अन्य जहाजों के लिए बिना किसी प्रतिबंध के, यहां तक कि बिना किसी टोल के, पूरी तरह खुला रहे। उन्होंने कहा, “ट्रंप की तत्काल प्राथमिकता यह है कि जलडमरूमध्य को बिना किसी बाधा के, चाहे वह टोल के रूप में हो या किसी और तरीके से, फिर से खोला जाए।” यह कदम क्षेत्र में तनाव को कम करने और व्यापार को सुचारू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। व्हाइट हाउस का मानना है कि कूटनीति के माध्यम से, ईरान के साथ संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है और एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण बनाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि ट्रंप प्रशासन इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने के लिए प्रतिबद्ध है, और कूटनीतिक प्रयासों को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है
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